Kicsiben is csühög a Csanád

– A részletek iránti igény nálam a megszállottságig fokozódott – ismeri be vendéglátónk. – A Csanád eredetije Óbudán áll a kikötőben, évente jó néhány napot dolgozom rajta matrózként, ezért is áll közelebb hozzám. A Csanád modelljében hangmodul működik, amely az eredeti hajó hangját játssza vissza, ezt magam rögzítettem – és már mutatja is a kis hajó szerinte egyedi csühögését.

Kurdi Csaba egy épületgépészeti áruházban boltvezető. Mindennapi munkája után a műhely csendje, a pepecselés, az apró alkatrészek illesztése jelenti számára az igazi kikapcsolódást. Itt minden kézzel és kreatív ötletek alapján készült. A kilincs például vékony drótból, a hajókorlát cérnából, a mentőgumik gyerekjátékból származó habdarabokból. A műanyag dosszié ablakká válik, a kiürült szórófej csöve kéménnyé. Tényleg mindent fel tud használni! Lézervágás, ragasztás, festés, csíptetés, 3D-nyomtatás: a módszerek keverednek, ahogy az anyagok is.

Sosem vágyott a hajósok „vándoréletére”, viszont a matrózképesítést megszerezte, hogy időnként hajókon másodállást vállalhasson. Ezenkívül sok hajós barátja van, velük is mehet – neki ez így tökéletes, mondja. Bejárta már a teljes magyar Duna-szakaszt, sőt a Duna–Majna–Rajna-csatornán keresztül egészen a holland–német határig eljutott; ez 1770 kilométer hajóutat jelent.

Kisújszálláson és Monoron rendszeresen tartanak megmérettetéseket, ahol ügyességi pályákon időre kell manőverezni a hajókkal. Például annak a tolóhajónak a modelljével, amire gyerekkorában néha felengedték, már számos bárkamozgató versenyt megnyert. Kurdi Csaba itt találkozott hasonszőrű modellkészítőkkel, köztük Medve Gáborral, aki beavatta, hogyan lehet igazán működővé tenni a hajókat. A közösség ugyan kicsi, de összetartó: az országban alig néhányan építenek ilyen részletességgel dunai hajómodelleket. A Magyar Hajózásért Egyesület tagjaival leselejtezett Mahart-hajókat próbálnak megmenteni (például a Sopron nevű vontatóhajó ilyen sikertörténet), és jégtörő hajót üzemeltetnek, amivel a legutóbbi télen bizony a Csepeli-öbölben akadt dolguk.