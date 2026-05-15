Sokan Dibusz Dénes megalázásának tekintik Marco Rossi döntését, de ez nem igaz

Marco Rossi emberi szempontokat is figyelembe vesz

Dibuszra visszatérve azt is fontos megjegyezni, hogy a június eleji válogatottmeccsek nélkül hamarabb ki tudja pihenni magát, ami esetében a kora mellett azért is fontos, mert a Fradi európai selejtezői miatt a nyáron korán kell megkezdenie a felkészülést a következő idényre. Ez is egy emberi szempont lehetett Rossi döntésében.

Ő is és a többi játékos is tudja, ha van valami mondanivalóm, a szemükbe mondom. Egyenes ember vagyok, nem kerülöm meg a dolgokat

– jelentette ki Rossi, megjegyezve, hogy néhány napja találkozott Dibusszal és a családjával, és ha lett volna számára fontos közlendője, azt megtehette volna. De nem tette, mert valójában nincsen Dibusz-ügy.

A finnek és a kazahok elleni felkészülési meccseken még semmi sem múlik, ellenben a kapitány tökéletesen ismeri Dibusz képességeit, őt nem kell jobban megismernie, így ha hozza a formáját a Fradiban, az őszi, már téttel bíró Nemzetek Ligája-mérkőzéseken újra tagja lehet a válogatottnak.