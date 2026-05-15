Dibusz Dénesmagyar labdarúgó–válogatottMarco Rossi

Sokan Dibusz Dénes megalázásának tekintik Marco Rossi döntését, de ez nem igaz

Dibusz Dénes legutóbb tavaly, az írek elleni fájdalmas vereségkor védte a magyar labdarúgó-válogatott kapuját. De vajon utoljára is? Marco Rossi szövetségi kapitány azóta nem hívta meg a válogatottba a Ferencváros csapatkapitányát, sőt a legfrissebb keretben még Pécsi Ármin is helyet kapott, aki a Liverpool U21-es együttesében véd, de Dibusz nem. Megalázásról azonban szó sincs: Rossi döntése nem végleges, annál inkább tudatos, sőt most emberi is.

Szalay Attila
2026. 05. 15. 5:37
Dibusz Dénes tavaly óta nem volt válogatott, de nem vesztette el Marco Rossi bizalmát Fotó: ROBERT SZANISZLO Forrás: NurPhoto
Marco Rossi emberi szempontokat is figyelembe vesz

Dibuszra visszatérve azt is fontos megjegyezni, hogy a június eleji válogatottmeccsek nélkül hamarabb ki tudja pihenni magát, ami esetében a kora mellett azért is fontos, mert a Fradi európai selejtezői miatt a nyáron korán kell megkezdenie a felkészülést a következő idényre. Ez is egy emberi szempont lehetett Rossi döntésében.

Ő is és a többi játékos is tudja, ha van valami mondanivalóm, a szemükbe mondom. Egyenes ember vagyok, nem kerülöm meg a dolgokat 

– jelentette ki Rossi, megjegyezve, hogy néhány napja találkozott Dibusszal és a családjával, és ha lett volna számára fontos közlendője, azt megtehette volna. De nem tette, mert valójában nincsen Dibusz-ügy.

A finnek és a kazahok elleni felkészülési meccseken még semmi sem múlik, ellenben a kapitány tökéletesen ismeri Dibusz képességeit, őt nem kell jobban megismernie, így ha hozza a formáját a Fradiban, az őszi, már téttel bíró Nemzetek Ligája-mérkőzéseken újra tagja lehet a válogatottnak.

