Nem az ETO és a Fradi párharca a legdurvább, saját szurkolóik verték a játékosokat

Azonos pontszámmal és győzelemmel zárt 2013/2014-ben a Debrecen és a Győr, de már az utolsó forduló előtt eldőlt, hogy a DVSC-é lesz az aranyérem. A 2013-ban győztes ETO ugyan 3 pontot és 7 gólnyi különbséget hozott a 30. fordulóba. A Loki 2-0-s, kellemetlen vereséget szenvedett az új stadionjában a Honvéd ellen, a győriek 5-0-ra verték a Mezőkövesdet. Mint utóbb kiderült, 13-mal kellett volna...

A Honvéd 2017-ben döntőnek beillő zárómeccsen szerezte meg a bajnoki címet Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI Fotószerkesztőség

Duplázás vereséggel

A kisalföldiek voltak királycsinálók is. Négy évvel az említett végjáték előtt a hajdúságiak hálát adhattak a sorsnak és a Győrnek, amiért kisegítette őket. A 2009/2010-es idényben, amelynek első felében a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelt Herczeg András DVSC-je, a bajnoki hajrában majdnem kisiklott a vasutascsapat. A 27. fordulóban a csúcsrangadón 3-2-re verte a Videoton, majd kikapott Újpesten, döntetlen játszott Győrben, így négyről egypontosra olvadt az előnye.

Sőt, az utolsó játéknapon 1-0-ra alulmaradt Kecskeméten a Bodnár, Feczesin, Czvitkovics, Yannick, Coulibaly fémjelezte együttes. Mégis bajnok lett, mert a Videoton is veszített, 1-0-ra az ETO Parkban.

A Ferencváros 2019 óta tartó aranysorozata előtt ez volt az eddigi legutolsó duplázás egy csapattól, hiszen a Debrecen 2009-ben és 2010-ben is az első helyen végzett.

Balhé lett az elvesztett aranyérem miatt

Nagyot ugorva az időben, egyúttal keretbe zárva azt, lehetséges, hogy a Ferencváros nem lesz bajnok, felidézzük a 23 évvel ezelőtti végjátékot. Az FTC – miután idegenben 2-0-ra verte a Győrt – egypontos előnnyel várta az utolsó fordulót, de hazai pályán elbukta az aranyérmet, ami félig-meddig a kezében volt.

„2003. május 30-án a magyar labdarúgás egyik, ha nem a legnagyobb botránya robbant ki az Üllői úti stadionban, ahol a labdarúgó-élvonal utolsó fordulójában a Ferencváros nem tudta legyőzni a Debrecent, és ezzel az MTK lett a bajnok. A Nemzeti Sport szerint gyalázat volt, ami a Fradi-stadionban történt, mert a csalódott zöld-fehér szurkolók nem bírták elviselni az aranyérem elvesztését. Az óriási verekedésben a vendégcsapat edzőjét, Szentes Lázárt is megrúgták, de a fékevesztett tömeg a Fradi-játékosokat sem kímélte” – idézte fel a magyar labdarúgás gyászos epizódját két évtizeddel később az Origo.