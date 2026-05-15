Újra egymásnak feszül a két magyar óriás – kezdődik a kosárháború

A hétvégén kezdődik a férfi kosárlabda bajnokság döntője, két olyan csapattal, amelyek az utóbbi három idény fináléjában is találkoztak egymással. A címvédő Szolnok és a Falco KC Szombathely tavalyi csörtéje sima 3-0-s szolnoki sikerrel zárult, idén viszont mindkét gárda makulátlan mérleggel, veretlenül masírozott az NB I döntőjébe. A bajnoki finálé első összecsapását a szolnoki Városi Sportcsarnokban rendezik meg szombat este.

Perje Sándor
2026. 05. 15. 5:41
A szombathelyi Somogyi Ádám, a Szolnok játékosa küzd meg Trey Diggsszel a férfi kosárlabda NB I tavalyi döntőjében Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Az idei rájátszás első körében a Sopront 3-0-val ejtették ki Somogyiék.

 A harmadik meccsen az Olaj közösségi oldala szerint két klubrekord is megdőlt a meccsen: a legtöbb dobott pont egy félidőben (70), illetve a legtöbb dobott pont egy mérkőzésen (119). 

Somogyi Ádám a Szolnoki Olajbányász egyik legjobb játékosa. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A soproniak után következett a Paks elleni rangadó az elődöntőben. A bajnok és kupagyőztes Olaj a párharc nyitányán magabiztosan, 88-74-re verte odahaza a tavaly bronzérmes paksi együttest, majd idegenben is jobbnak bizonyult nála 87-82-vel. A harmadik csatára ismét a Tiszaligeti Sportcsarnokban került sor, ahol a házigazdák mindössze 13 pontot hoztak össze a nyitónegyedben, mégsem kerültek komoly hátrányba, mivel az ASE is gyengén célzott a mezőnyből. Az elképesztő pontínség a második játékrészben is folytatódott, a félidőig csak összesen 70 pontot látott a közönség, ekkor 32-38 állt a nagyórán. A fordulás után is komoly küzdelem zajlott a pályán kevés kosárral, végül 63-63-nál az alföldiek győztes dupláját a válogatottban is villogó Somogyi Ádám dobta be. A Szolnok így 3-0-val jutott be a szombaton kezdődö döntőbe.

– Nem kis dolog, hogy megint ott vagyunk a döntőben, ám amennyire szükségünk lesz az átfogó elemzésre, annyira nem is, hiszen a Falcóval többször találkoztunk az idényben. Nagyjából tudjuk, mik az erősségei, tehát leginkább taktikai finomításokra lesz szükségünk  – mondta el a szolnokiak hátvédje, Krnjajszki Borisz, akinek csapata a Magyar Kupa februári döntőjében is didalmaskodott a Falco felett.

A Falco vissza akar vágni

A legutóbb ezüstérmes Falco szintén menetelt az idei rájátszásban. Az alapszakaszban második helyen végzett szombathelyiek a sérült Valerio-Bodon Vincent nélkül felálló Budapesti Honvédot három meccsen búcsúztatták. Milos Konakov együttese az elődöntő első meccsén 97-79-re nyert az elődöntőt a Debrecen ellen csak ötmeccses csatában kiharcoló Kaposvár ellen, és a somogyi folytatásban is magabiztos győzelmet aratott 91-81-gyel. 

A múlt pénteki meccs első negyedében 55 pont született váltakozó vezetéssel, majd a vasiak a múlt héten szerződést hosszabbított válogatott játékos, Tanoh Dez András révén a második szakaszban is 25 pont felett dobtak, míg riválisuk csak 15-ig jutott, így a nagyszünetben 53-44 volt az állás. A térfélcserét követően a KKK ledolgozta korábbi tízpontos hátrányát, és 55-56-nál átvette a vezetést, az utolsó negyed 64-75-ről indult. Nemsokára megint a Szombathely állt jobban, majd 23 másodperccel a vége előtt a Kaposvárnál volt az előny (92-93), a hazaiak győztes kosarát pedig a 21 pontjával a meccs legjobbjaként zárt Váradi Benedek szerezte meg.

Perl Zoltán kosaraira nagy szüksége lesz a Falcónak a Szolnok ellen. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

– Hatalmas meccs volt, végletekig kiélezett 40 perc után ott vagyunk a döntőben. 3-0 lett az elődöntő, de ebből sokat kell tanulnunk, mert egy nagyon jó párharc volt ez számunkra. 12 eladott labdánk volt, ami egy ilyen magas tempójú meccsen nagyon jónak mondható, de még jobban kell majd figyelnünk erre a döntőben. Hatalmas dolog, hogy a 4. negyedben 13 pontról vissza tudtunk kapaszkodni, és megmutattuk a karakterünket, ez óriási, ebből tudunk építkezni. Nagy gratuláció a Kaposvárnak! Nekünk most a döntő jön, ahol biztos remek hangulatú meccsek várnak ránk – nyilatkozta a szombathelyiek rutinos irányítója, Váradi Benedek, akinek csapata egészen a férfi kosárlabda Európa Kupa elődöntőjéig menetelt, de ott a vasiak kettős vereséggel búcsúztak a címvédő spanyol Surne Bilbao ellen. 

A Szolnok ellen sokat fog számítani Perl Zoltán is, a magyar válogatott hátvédet március hónap legjobbjának választották a férfi kosárlabda Európa Kupában. 

A tavalyi idény végére elfáradó Perl a tavalyi fináléban visszafogott teljesítményt nyújtott, így a középtávoli dobások koronázatlan királyát idén biztosan fűti a visszavágás vágya.

Tavaly az Olaj hét év szünet után söpréssel vette vissza a trónt a Falcótól. Mivel idén is ez a két együttes jutott be a fináléba, elmondható, hogy az Alba Fehérvár 2017-es sikere óta más klub nem szerzett bajnoki címet e kettőn kívül. Már ezért is óriási küzdelem várható a két legjobb magyar klubcsapat között az NB I 2025/2026-os idényének utolsó felvonásában. A párharc három győztes meccsig tart majd.

Férfi kosárlabda NB I, döntő, 1. mérkőzés

  • NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely szombat, 19.30

    A döntő további menetrendje:
  • 05.19: Falco-Vulcano Energia KC SzombathelyNHSZ-Szolnoki Olajbányász
  • 05.22: NHSZ-Szolnoki OlajbányászFalco-Vulcano Energia KC Szombathely
  • 05.25: Falco-Vulcano Energia KC SzombathelyNHSZ-Szolnoki Olajbányász (amennyiben szükséges)
  • 05.27: NHSZ-Szolnoki OlajbányászFalco-Vulcano Energia KC Szombathely (amennyiben szükséges)
     

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
