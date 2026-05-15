Újra egymásnak feszül a két magyar óriás – kezdődik a kosárháború

Az idei rájátszás első körében a Sopront 3-0-val ejtették ki Somogyiék.

A harmadik meccsen az Olaj közösségi oldala szerint két klubrekord is megdőlt a meccsen: a legtöbb dobott pont egy félidőben (70), illetve a legtöbb dobott pont egy mérkőzésen (119).

Somogyi Ádám a Szolnoki Olajbányász egyik legjobb játékosa. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A soproniak után következett a Paks elleni rangadó az elődöntőben. A bajnok és kupagyőztes Olaj a párharc nyitányán magabiztosan, 88-74-re verte odahaza a tavaly bronzérmes paksi együttest, majd idegenben is jobbnak bizonyult nála 87-82-vel. A harmadik csatára ismét a Tiszaligeti Sportcsarnokban került sor, ahol a házigazdák mindössze 13 pontot hoztak össze a nyitónegyedben, mégsem kerültek komoly hátrányba, mivel az ASE is gyengén célzott a mezőnyből. Az elképesztő pontínség a második játékrészben is folytatódott, a félidőig csak összesen 70 pontot látott a közönség, ekkor 32-38 állt a nagyórán. A fordulás után is komoly küzdelem zajlott a pályán kevés kosárral, végül 63-63-nál az alföldiek győztes dupláját a válogatottban is villogó Somogyi Ádám dobta be. A Szolnok így 3-0-val jutott be a szombaton kezdődö döntőbe.

– Nem kis dolog, hogy megint ott vagyunk a döntőben, ám amennyire szükségünk lesz az átfogó elemzésre, annyira nem is, hiszen a Falcóval többször találkoztunk az idényben. Nagyjából tudjuk, mik az erősségei, tehát leginkább taktikai finomításokra lesz szükségünk – mondta el a szolnokiak hátvédje, Krnjajszki Borisz, akinek csapata a Magyar Kupa februári döntőjében is didalmaskodott a Falco felett.

A Falco vissza akar vágni

A legutóbb ezüstérmes Falco szintén menetelt az idei rájátszásban. Az alapszakaszban második helyen végzett szombathelyiek a sérült Valerio-Bodon Vincent nélkül felálló Budapesti Honvédot három meccsen búcsúztatták. Milos Konakov együttese az elődöntő első meccsén 97-79-re nyert az elődöntőt a Debrecen ellen csak ötmeccses csatában kiharcoló Kaposvár ellen, és a somogyi folytatásban is magabiztos győzelmet aratott 91-81-gyel.