Csak bokszban voltak jobbak az agyonvert brazilok

A brazil labdarúgó-válogatott az 1974-es világbajnokságon. Fotó: DPA

A brazilok eddigi legjobb játékukat mutatták be, de ez is kevés volt, és legendás védelmük sem tudott ellenállni annak a két ragyogó gólnak, amellyel Neeskens és Cruyff elkápráztatta a közönséget és a tévénézők millióit. Brazília csapatát, a háromszoros világbajnokot – Pelé jelenlétében – ízekre szedték, miközben Dél-Amerika labdarúgása, elvesztette nimbuszát, nagy hírnevét.

„A brazilok jól játszottak, de teljesen feleslegesen, értelmetlenül szabálytalankodtak, gyakran a játékvezető háta mögött” – foglalta össze véleményét Rinus Michels, a hollandok szövetségi kapitánya. Mario Zagallót, a brazil csapat kapitányát nagyon letörte a vereség: „Első félidei óriási helyzeteink közül csak egyet kellett volna kihasználni” – mondta.

Nem sikerült, ezért vesztettünk. A játékvezető működéséről elvből nem beszélek, de most nem a bírón múlt.

A holland csapat, amelyet edzője elsősorban a két nagy hírű klubegyüttesből, az Ajaxból és a Feyenoordból kovácsolt össze, ritka bravúrt vitt végbe: eltekintve a svédek elleni 0-0-tól, öt győzelmet aratott, egy gólt kapott. Csakúgy, mint Magyarország 1954-ben, sorra térdre kényszerítette a dél-amerikai válogatottakat. Uruguayt 2-0-ra, Argentínát 4-0-ra, Brazíliát 2-0-ra győzte le.

Még a dortmundi mérkőzés előtt történt, hogy a szenzációhajhászó Bild című lap – amelyet a nyugatnémet csapat 13. játékosaként emlegettek – zavart próbált kelteni a hollandok soraiban, megszellőztetve néhány játékos állítólagos éjszakai dőzsölését. Amikor Cruyffot erről megkérdezték, így válaszolt: „Megszoktam már az ilyen dolgokat, és egyáltalán nem érdekel.”

Ezek után a világ tényleg arra volt kíváncsi, hogy a totális futballt bemutató hollandok a döntőben is képesek lesznek-e az NSZK ellen nyerni? Erről azonban sorozatunk következő, 74. részében írunk majd.