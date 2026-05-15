Egy éve még a reptéri váróban izgult a magyar válogatott, most újra történelmet írhat

Az idei jégkorong-világbajnokságot május 15. és 31. között rendezik Zürichben és Fribourgban. A torna 17 év után tér vissza Svájcba, amely legutóbb 2009-ben adott otthont a világbajnokságnak. A mérkőzéseknek ezúttal a belvárosban található, 12 ezer néző befogadására alkalmas Swiss Life Arena ad otthont. A lebonyolítás nem változott: 16 válogatott vesz részt a tornán, amelyeket két nyolccsapatos csoportra osztottak. A csoportkör után mindkét nyolcas első négy helyezettje jut tovább az egyenes kieséses szakaszba, míg a csoportok utolsó helyezettjei jövőre a Divízió I/A világbajnokságon szerepelnek majd 2027-ben. A vb mérkőzéseit Magyarországon a Sport TV közvetíti.