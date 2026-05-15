Egy éve még a reptéri váróban izgult a magyar válogatott, most újra történelmet írhat

Tizenhét évvel ezelőtt a magyar válogatott történelmi világbajnokságon lépett jégre Svájcban, és a történelem, ha nem is pontosan, de ismétli önmagát. Az idei svájci A csoportos vb ismét történelmi lesz a magyaroknak, mert először készülhettek bennmaradóként a tornára, ez akár meg is könnyítheti a bennmaradásukat, amiért idén is hatalmas csata várható. A mieink számára szombaton, a zürichi Swiss Life Arenában a bombaerős finnek elleni találkozóval kezdődik a világbajnokság, ahol a bennmaradásért várhatóan Nagy-Britanniával és Ausztriával csatáznak majd.

Kibédi Péter
2026. 05. 15. 5:18
Sofron István, miután megszerezte csapata első gólját a Svájc–Magyarország világbajnoki felkészülési jégkorongmérkőzésen Fotó: Peter Klaunzer Forrás: MTI/EPA/Keystone
Az idei jégkorong-világbajnokságot május 15. és 31. között rendezik Zürichben és Fribourgban. A torna 17 év után tér vissza Svájcba, amely legutóbb 2009-ben adott otthont a világbajnokságnak. A mérkőzéseknek ezúttal a belvárosban található, 12 ezer néző befogadására alkalmas Swiss Life Arena ad otthont. A lebonyolítás nem változott: 16 válogatott vesz részt a tornán, amelyeket két nyolccsapatos csoportra osztottak. A csoportkör után mindkét nyolcas első négy helyezettje jut tovább az egyenes kieséses szakaszba, míg a csoportok utolsó helyezettjei jövőre a Divízió I/A világbajnokságon szerepelnek majd 2027-ben. A vb mérkőzéseit Magyarországon a Sport TV közvetíti.

 

