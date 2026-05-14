A forradalmak virágzása és csődje

A kötet utolsó szövegrésze a „színes” forradalmakról, a tizennyolcadik–tizenkilencedik századi gyarmati mozgalmakról (kiemelten az észak-amerikai és a latin-amerikai függetlenségi törekvésekről) szól. Szóhasználatát tekintve a könyvben Spengler, aki egyébként egyértelműen elítéli a biológiai alapú fajelméletet, „rasszokról” és „fajtákról” ír, azonban ezeknek a mai konnotációja egyértelműen negatív, tartalma pedig elítélendő. Részben ezek a gondolatok alapozták meg azt az a már a kortársak által is megfogalmazott ítéletet, amely szerint Spenglernek ez a munkája a nácizmus szálláscsináló szövegei közé tartozik. Pedig maga Hitler nyilvános beszédben is elítélte Spengler gondolatait, különösen A Nyugat alkonyában megfogalmazottakat, s már 1933 végén, 1934 elején hírlapi támadásokat indítottak ellene a nemzetiszocialisták. Saját följegyzéseiből kimutatható, hogy nem pusztán távolságot tartott a hitleri eszméktől, de már ekkoriban erőteljesen bírálta azokat. A művet Csejtei Dezső és Juhász Anikó fordította magyarra, akiknek értő, s a munkát az európai eszmetörténetben és a filozófiai gondolkodástörténetben elhelyező tanulmánya zárja a könyvet, amelyben többek között annak a Lukács Györgytől származó gondolatnak a filológiai alapú cáfolata is olvasható, amely szerint Spengler egyértelműen fasiszta gondolkodó lett volna.