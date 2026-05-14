Szép új világrend

Ezekben az írásokban Schmitt a korábbiaktól teljesen eltérő alapra helyezte a nemzetközi kapcsolatokat, amikor az absztrakt-univerzális nemzetközi jog helyett konkrét, területhez kötődő „népjogot” definiált. A nemzetközi kapcsolatok fundamentuma ennek értelmében az egy-egy nagyrégióban együtt élő, civilizációsan összetartozó népek önrendelkezése. A nagyterek, vagyis a területi-politikai és gazdasági-kulturális alapon létrejövő egységek kölcsönösen tiszteletben tartják egymást és nem avatkoznak bele mások belügyeibe. Mindezzel faramuci módon olyan antiuniverzalisztikus elvet fektetett le, ami az egész földkerekségre vonatkozna. A nagytér-koncepció tehát planetáris, de nem globális, egyetemes, mégsem univerzalista. Egy 1940-es kiegészítésében világossá is tette, hogy a nagytér ellentéte nem a kisebb regionális egység, hanem az univerzalizmus.

Schmitt nagytérrend-koncepcióját mindenestül az 1823-ban megfogalmazott és egészen az 1898-as spanyol–amerikai háborúig érvényben maradó Monroe-doktrínára alapozta, és lényegében annak minden kontinensre kiterjedő, nemzetközi-jogiasítását jelentette. Az utolsó, még az alapító atyák nemzedékéből származó James Monroe-ról elnevezett külpolitikai elv kihirdetésére akkor került sor, amikor a Szent Szövetséghez tartozó cári Oroszország Alaszka irányába terjeszkedett, a restaurált spanyol és portugál trón pedig megpróbálta visszaszerezni latin-amerikai gyarmatait. Amint Schmitt egy 1932-es cikkében írta, a Szent Szövetség volt a száz évvel korábbi Népszövetség, amellyel szemben a fiatal észak-amerikai köztársaság állt.

Az általa bevezetett fogalomról az írta, hogy „amit az üres, matematikai-neutrális térfogalmat meghaladó nagytérfogalmunk alatt értünk, az egy dinamikus-minőségi nagyság: a nagytér nem más, mint a jelenben folyamatban lévő, átfogó fejlődési irány eredményeként megvalósuló cselekvési, szervezési, tervezési terület. A nagytér számunkra mindenekelőtt olyan térség, ahol egymással összefüggő teljesítmények bontakoznak ki.” Ennek precedense lenne tehát a Monroe-doktrína, amely földrajzilag egybefüggő, külső erők által nem háborgatott, független államok önellátó és önrendelkező közösségét állapította meg. A nagyterek azonban, tette hozzá, „nem egymástól hermetikusan elzárkózó blokkok, hanem gazdasági és egyéb cserekapcsolatok folynak közöttük”. Végső elképzelése szerint a nagyterek közötti egyensúly beállta vezet el a többpólusú világrendhez.

Carl Schmitt százada

Ezen a ponton tegyük fel a kérdést, hogy mi a világrendszerváltás hosszú távú perspektívája? Ehhez először is le kell szögezni, hogy a világrendszerváltás folyamata valóságos világtörténelmi változást jelent, amely átalakítja a Föld térrendjét, rögzíti a megváltozott globális erőviszonyokat, új törvényt szab a nemzetközi kapcsolatoknak és módosítja a korszellem természetét. Az unipoláris után multipoláris berendezkedés, az euro- és Nyugat-centrikus helyett pedig planetáris szemlélet következik. A nagy- és középhatalmak az egyes földrészekhez köthető civilizációs pólusokba rendezőknek, amelyek önmagukban vett gazdasági, kereskedelmi, közlekedési és kulturális nagytereket alkotnak. Ahhoz, hogy ne kerüljön sor összeütközésre, a Föld kontinenseit, civilizációit és nemzeteit egyenrangúnak tekintő, mellérendelő berendezkedés szükséges.