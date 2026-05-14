Szép új világrend

Grönland a világ legnagyobb szigete, területileg fele akkora, mint az Egyesült Államok, földrajzi értelemben pedig az észak-amerikai kontinens része. 1979 óta nem pusztán gyarmat, hanem Dánia autonóm tartománya, sőt társországa, amivel perszonálunió köti össze, státusa hasonló az Osztrák–Magyar Monarchián belüli Magyarországéval. Az 57 ezer ember által lakott jégmező az Európai Uniónak nem, a NATO-nak viszont része. Az Egyesült Államok az alaszkai vásár évében, 1867-ben már egyszer meg akarta venni, aztán 1946-ban újra ajánlatot tett rá, Trump pedig már 2019-ben felmelegítette az ötletet és második elnökségének nyitánya óta napirenden tartja. Annál közelebb azonban nem jutott, hogy egy megállapodás révén űrbázist üzemeltet rajta (Pituffik), északnyugat-európai szövetségeseivel pedig a sziget hovatartozása miatt ellentétbe került.
Kanada, amely a világ második legnagyobb országa, körülbelül másfél magyarországnyival nagyobb déli szomszédjánál s több közös vonáson osztozik vele, mint Nagy-Britanniával, amellyel alkotmányjogilag csak az uralkodó személye köti össze. Az USA első számú exportpiaca Kanada, kivitele 17 százaléka ide irányul, ami egymagában kiteszi a kanadai behozatal felét. Fordítva úgy áll a dolog, hogy Kanada összes kivitelének háromnegyed része az Egyesült Államokba megy, amelyből a legfontosabb a nyersolaj, amit emezek hatvan százalékban északról szereznek be. Ha megvalósulna egy amerikai–kanadai energiablokk, az a világ gáztermelésének harmadát és olajkitermelésének negyedét adná, ráadásul kiegészülne hagyományos és ritkaföldfém-bányászatuk összevonásával, amelyben egyes ércek (arany, kobalt, lítium, nikkel, vas) tekintetében Kanada a világ élvonalához tartozik. Ekkor olyan szuperállam jönne létre a nyugati félteke északi részén, amely óceántól óceánig és a sarkvidéktől a karibi szigetvilágig terpeszkedik. Az észak-amerikai unió ötlete ráadásul nem most merül fel először: az 1898-as spanyol–amerikai háborút szorgalmazó Mahan admirális vetette fel 1894-ben, méghozzá gazdasági és kulturális okokkal érvelve mellette, Az angol–amerikai újraegyesülés lehetősége címmel.
