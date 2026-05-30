Út a modern futball csúcsára

Bár Franciaország gazdaságilag a legszűkebb elithez tartozik, klubjai hagyományosan alulteljesítenek a BL-ben: mindössze a Marseille (1993) és a Paris Saint-Germain (2025) tudott felérni a csúcsra. Kelet-Európa utolsó nagy sikerei a vasfüggöny leomlásának időszakára tehetők (Steaua 1986, Crvena zvezda 1991), azóta a pénzügyi szakadék miatt esélyük sincs a kisebb ligáknak a döntőbe kerülésre.

Legendás döntők és felejthetetlen drámák

A BL-döntők története tele van olyan mérkőzésekkel, amelyeket évtizedek múltán is emlegetnek a szurkolók.

1999: Manchester United–Bayern München 2-1

A bajorok a 6. perctől vezettek és már a kezükben érezték a trófeát. A játékvezető három perc hosszabbítást jelzett, ami alatt a United két szöglet után, Teddy Sheringham és Ole Gunnar Solskjær góljaival a futballtörténelem legészbontóbb fordítását mutatta be.

2005: Az Isztambuli Csoda (Liverpool–AC Milan 3-3, büntetőkkel a Liverpool nyert)

Az AC Milan a félidőben már 3-0-ra vezetett a klasszisokkal felálló csapatával. A Liverpool azonban a második félidőben hat perc alatt lőtt három gólt, kiegyenlített, majd Jerzy Dudek kapus földöntúli védéseivel a tizenegyespárbajban megnyerte a trófeát.

2014: A madridi derbi (Real Madrid–Atlético Madrid 4-1, hosszabbítás után)

Az Atlético a 93. percig vezetett 1-0-ra. Ekkor érkezett Sergio Ramos legendás fejese egy szögletből, ami a hosszabbításba torkollott, ott pedig a mentálisan megtört városi riválist a Real Madrid valósággal elsöpörte.





Puskás Ferenc: A döntők utolérhetetlen királya

Puskás Ferenc, a Real Madrid és a magyar Aranycsapat legendája, a mai napig olyan rekordokat tart a döntőkben, amelyeket a modern kor sztárjai (köztük Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi) sem tudtak megdönteni.

Az 1960-as glasgow-i döntő: A Real Madrid 7-3-as győzelmet aratott az Eintracht Frankfurt felett. Puskás ezen a mérkőzésen 4 gólt szerzett, ami a mai napig a legtöbb egyetlen döntőben lőtt gól rekordja.