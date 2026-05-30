Út a modern futball csúcsára

A budapesti Puskás Aréna ad otthont a klubfutball legrangosabb eseményének, a 2026. május 30-án megrendezésre kerülő UEFA Bajnokok Ligája-döntőnek. Az európai labdarúgás elitje ezen a történelmi estén Magyarországon csap össze a hőn áhított trófeáért.

Molnár László
2026. 05. 30. 6:10
Fotó: Vémi Zoltán
Címvédések a történelemben

A szurkolók és szakértők körében a leggyakoribb kérdés, hogy mennyire nehéz megvédeni a címet ezen a szinten. A válasz egyértelműen mutatja a BEK és a modern BL közötti különbséget. A régi rendszerben, ahol kevesebb mérkőzést kellett játszani és nem volt csoportkör, lényegesen gyakoribb volt a címvédés, sőt a triplázás is: 

 

Real Madrid: 5 egymást követő cím (1956–1960)

Benfica: 2 egymást követő cím (1961–1962)

Internazionale: 2 egymást követő cím (1964–1965)

Ajax: 3 egymást követő cím (1971–1973)

Bayern München: 3 egymást követő cím (1974–1976)

Liverpool: 2 egymást követő cím (1977–1978)

Nottingham Forest: 2 egymást követő cím (1979–1980)

AC Milan: 2 egymást követő cím (1989–1990) 

A Bajnokok Ligája átka

Az 1992-es reform után huszonöt éven át egyetlen csapatnak sem sikerült megvédenie a címét. Az olyan korszakos együttesek, mint a ’90-es évek közepe Ajaxa, a Marcello Lippi-féle Juventus, vagy Pep Guardiola zseniális Barcelonája is elbuktak a duplázás kapujában. A jeget végül a Zinedine Zidane által vezetett Real Madrid törte meg, amely nemcsak megvédte címét, hanem modern kori rekordot felállítva zsinórban háromszor (2016, 2017, 2018) nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Ez a teljesítmény a modern futball elképesztő fizikai és taktikai leterheltsége mellett szinte megismételhetetlennek tűnik. A trófeát az alapítás óta eltelt évtizedekben mindössze 10 különböző ország klubcsapatai tudták elhódítani. Az európai labdarúgást egyértelműen a „Top 4” liga dominálja.


 

Ország Győzelmek számaGyőztes klubok
Spanyolország20Real Madrid (15), Barcelona (5)
Anglia15Liverpool (6), Man. United (3), Chelsea (2), Nottingham (2), Aston Villa (1), Man. City (1)
Olaszország12AC Milan (7), Inter (3), Juventus (2)
Németország8Bayern München (6), Borussia Dortmund (1), Hamburg (1)
Hollandia6Ajax (4), PSV Eindhoven (1), Feyenoord (1)
Portugália4Benfica (2), Porto (2)
Franciaország2Olympique Marseille (1), Paris Saint-Germain (1)
Románia1Steaua București (1)
Skócia1Celtic (1)
Jugoszlávia1Crvena zvezda (1)

Bár Franciaország gazdaságilag a legszűkebb elithez tartozik, klubjai hagyományosan alulteljesítenek a BL-ben: mindössze a Marseille (1993) és a Paris Saint-Germain (2025) tudott felérni a csúcsra. Kelet-Európa utolsó nagy sikerei a vasfüggöny leomlásának időszakára tehetők (Steaua 1986, Crvena zvezda 1991), azóta a pénzügyi szakadék miatt esélyük sincs a kisebb ligáknak a döntőbe kerülésre.

Legendás döntők és felejthetetlen drámák

A BL-döntők története tele van olyan mérkőzésekkel, amelyeket évtizedek múltán is emlegetnek a szurkolók.

1999: Manchester United–Bayern München 2-1
A bajorok a 6. perctől vezettek és már a kezükben érezték a trófeát. A játékvezető három perc hosszabbítást jelzett, ami alatt a United két szöglet után, Teddy Sheringham és Ole Gunnar Solskjær góljaival a futballtörténelem legészbontóbb fordítását mutatta be.

2005: Az Isztambuli Csoda (Liverpool–AC Milan 3-3, büntetőkkel a Liverpool nyert)
Az AC Milan a félidőben már 3-0-ra vezetett a klasszisokkal felálló csapatával. A Liverpool azonban a második félidőben hat perc alatt lőtt három gólt, kiegyenlített, majd Jerzy Dudek kapus földöntúli védéseivel a tizenegyespárbajban megnyerte a trófeát.

2014: A madridi derbi (Real Madrid–Atlético Madrid 4-1, hosszabbítás után)
Az Atlético a 93. percig vezetett 1-0-ra. Ekkor érkezett Sergio Ramos legendás fejese egy szögletből, ami a hosszabbításba torkollott, ott pedig a mentálisan megtört városi riválist a Real Madrid valósággal elsöpörte.


 

Puskás Ferenc: A döntők utolérhetetlen királya

Puskás Ferenc, a Real Madrid és a magyar Aranycsapat legendája, a mai napig olyan rekordokat tart a döntőkben, amelyeket a modern kor sztárjai (köztük Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi) sem tudtak megdönteni.

Az 1960-as glasgow-i döntő: A Real Madrid 7-3-as győzelmet aratott az Eintracht Frankfurt felett. Puskás ezen a mérkőzésen 4 gólt szerzett, ami a mai napig a legtöbb egyetlen döntőben lőtt gól rekordja.

Az 1962-es amszterdami döntő: Bár a Real Madrid 5-3-ra kikapott a Benficától, Puskás mesterhármast ért el az első félidőben.

A rekord: Ő az egyetlen játékos a futballtörténelemben, aki két különböző döntőben is képes volt legalább mesterhármast lőni. Összesen 7 gólt szerzett a finálékban, amivel holtversenyben csapattársával, Alfredo Di Stefanóval vezeti az örökranglistát.

 

A leggyorsabb gólok a döntőkben

A döntők feszült hangulatában a csapatok általában óvatosan kezdenek, ám néhány alkalommal a villámrajt teljesen felborította a taktikai terveket. A döntők történetének leggyorsabb gólját a Milan rutinos védője és csapatkapitánya, Paolo Maldini szerezte a Liverpool ellen. Andrea Pirlo szabadrúgását követően, alig 51 másodperc elteltével lőtt a kapuba. Ez a gól egyben a legidősebb döntős gólszerző (36 év és 333 nap) rekordját is jelenti számára.


Borítókép: A Puskás Ferenc Stadion (Fotó: Vémi Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

