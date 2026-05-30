Út a modern futball csúcsára

Címvédések a történelemben
A szurkolók és szakértők körében a leggyakoribb kérdés, hogy mennyire nehéz megvédeni a címet ezen a szinten. A válasz egyértelműen mutatja a BEK és a modern BL közötti különbséget. A régi rendszerben, ahol kevesebb mérkőzést kellett játszani és nem volt csoportkör, lényegesen gyakoribb volt a címvédés, sőt a triplázás is:
Real Madrid: 5 egymást követő cím (1956–1960)
Benfica: 2 egymást követő cím (1961–1962)
Internazionale: 2 egymást követő cím (1964–1965)
Ajax: 3 egymást követő cím (1971–1973)
Bayern München: 3 egymást követő cím (1974–1976)
Liverpool: 2 egymást követő cím (1977–1978)
Nottingham Forest: 2 egymást követő cím (1979–1980)
AC Milan: 2 egymást követő cím (1989–1990)
A Bajnokok Ligája átka
Az 1992-es reform után huszonöt éven át egyetlen csapatnak sem sikerült megvédenie a címét. Az olyan korszakos együttesek, mint a ’90-es évek közepe Ajaxa, a Marcello Lippi-féle Juventus, vagy Pep Guardiola zseniális Barcelonája is elbuktak a duplázás kapujában. A jeget végül a Zinedine Zidane által vezetett Real Madrid törte meg, amely nemcsak megvédte címét, hanem modern kori rekordot felállítva zsinórban háromszor (2016, 2017, 2018) nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Ez a teljesítmény a modern futball elképesztő fizikai és taktikai leterheltsége mellett szinte megismételhetetlennek tűnik. A trófeát az alapítás óta eltelt évtizedekben mindössze 10 különböző ország klubcsapatai tudták elhódítani. Az európai labdarúgást egyértelműen a „Top 4” liga dominálja.
|Ország
|Győzelmek száma
|Győztes klubok
|Spanyolország
|20
|Real Madrid (15), Barcelona (5)
|Anglia
|15
|Liverpool (6), Man. United (3), Chelsea (2), Nottingham (2), Aston Villa (1), Man. City (1)
|Olaszország
|12
|AC Milan (7), Inter (3), Juventus (2)
|Németország
|8
|Bayern München (6), Borussia Dortmund (1), Hamburg (1)
|Hollandia
|6
|Ajax (4), PSV Eindhoven (1), Feyenoord (1)
|Portugália
|4
|Benfica (2), Porto (2)
|Franciaország
|2
|Olympique Marseille (1), Paris Saint-Germain (1)
|Románia
|1
|Steaua București (1)
|Skócia
|1
|Celtic (1)
|Jugoszlávia
|1
|Crvena zvezda (1)
