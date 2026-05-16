Szoboszlai balszerencséjét emelte ki Slot: „Azt hittük, már mindent láttunk”

A Liverpool péntek este 4-2-re kikapott az Aston Villa ellen a Premier League 37. fordulójában. Szoboszlai Dominik mindkét kapu előtt főszereplő volt: két gólpasszt is adott, ugyanakkor a magyar középpályás elcsúszása vezetett a birminghamiek második góljához. Arne Slot vezetőedző is kulcspillanatként emelte ki ezt, ugyanakkor hangsúlyozta: ez most épp Szoboszlai Dominiknek fáj a legjobban.

Magyar Nemzet
2026. 05. 16. 7:43
Arne Slot az Aston Villa elleni vereség kulcspillanataként emelte ki Szoboszlai Dominik elcsúszását, ugyanakkor kiemelte, hogy a magyar játékos remek idényt fut Fotó: AFP/Darren Staples
– Voltak időszakai a mérkőzésnek, amikor úgy éreztem, hogy a mi javunkra dőlhet el. Aztán ahogy 2-1-es hátrányba kerültünk: azt hittük, már mindent láttunk ebben az idényben – hát ilyet még nem.

Persze Dominik, akinek nagyon jó idénye van, nem direkt csinálta, és ő érzi magát a legrosszabbul miatta.

De megtörtént, és utána sehogyan sem tudtunk új erőre kapni – beszélt kulcspillanatként a magyar középpályás balszerencsés jelenetéről Slot.

Mindössze öt percig volt egyébként 1-1 az állás, utána bő negyedórába telt, mire a Villa tovább növelte előnyét.

A Liverpool lemaradhat a BL-ről?

Arne Slot hangsúlyozta, hogy a vereség következtében az utolsó fordulóban csapatának mindenképp nyernie kell a Brentford ellen, hogy bebiztosítsa BL-indulását a következő idényre. Nem kell azonban nagy csodának történnie ahhoz, hogy még arra a győzelemre se legyen szükségük Szoboszlaiéknak.

A Liverpool az ötödik, BL-t érő helyen áll. Elméletileg két csapat előzheti meg: a Bournemouth és a Brighton. Előbbinek a Manchester City és a Nottingham Forest ellen is győznie kellene, hogy győzelmi kényszerbe hozza a Liverpoolt, utóbbinak a Leeds és a Manchester United elleni esetleges hat pont sem elég Szoboszlaiék megelőzéséhez, ha a Vörösök legalább egy pontot szereznek a Premier League zárónapján.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Robert C. Castel: Tengeri háborús kockázat

Amikor a biztosítás hadszíntérré válik: a szoros, amely önmagát zárta le.

