Szoboszlai balszerencséjét emelte ki Slot: „Azt hittük, már mindent láttunk”

– Voltak időszakai a mérkőzésnek, amikor úgy éreztem, hogy a mi javunkra dőlhet el. Aztán ahogy 2-1-es hátrányba kerültünk: azt hittük, már mindent láttunk ebben az idényben – hát ilyet még nem.

Persze Dominik, akinek nagyon jó idénye van, nem direkt csinálta, és ő érzi magát a legrosszabbul miatta.

De megtörtént, és utána sehogyan sem tudtunk új erőre kapni – beszélt kulcspillanatként a magyar középpályás balszerencsés jelenetéről Slot.

Mindössze öt percig volt egyébként 1-1 az állás, utána bő negyedórába telt, mire a Villa tovább növelte előnyét.

A Liverpool lemaradhat a BL-ről?

Arne Slot hangsúlyozta, hogy a vereség következtében az utolsó fordulóban csapatának mindenképp nyernie kell a Brentford ellen, hogy bebiztosítsa BL-indulását a következő idényre. Nem kell azonban nagy csodának történnie ahhoz, hogy még arra a győzelemre se legyen szükségük Szoboszlaiéknak.