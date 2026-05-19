Európa katasztrófa felé száguld: zabolázatlanul tombol a migránserőszak + videó

Felkavaró jelenet játszódott le egy madridi bevásárlóközpontban

Mi sem szemlélteti jobban a romló közbiztonságot, mint az alábbi felvételen látható jelenet. Egy madridi bevásárlóközpontban készült videón egy többfős maszkos csoportot kaptak lencsevégre, ahogy kirabolnak egy üzletet. Az elkövetők egyikénél lőfegyver is volt. Az esetet döbbenten figyelték a szemtanúk.

This is Madrid. Europe is not safe anymore. Thank you, Pedro Sanchez. pic.twitter.com/835AcwGUl9 — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 19, 2026

Barcelona épületei is katasztrofális közbiztonságról árulkodnak.

Az illegális bevándorlás mára olyan súlyos problémát jelent a helyiek számára, hogy kénytelenek saját eszközökkel védekezni. A felvételen egy barcelonai tér látható, ahol az első emeleti lakások erkélyeit szögesdrótokkal húzták be azért, hogy távol tartsák a lakásfoglalókat, akik helyi ingatlanokba betörve próbálnak lakhatást kikényszeríteni maguknak.