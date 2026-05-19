Európa katasztrófa felé száguld: zabolázatlanul tombol a migránserőszak + videó

A békés és biztonságos Európa képe mára csupán illúzió maradt. A blokk nemzetei a saját bőrükön tapasztalják az elbaltázott brüsszeli migránspolitika következményeit, ahogy bűnözőcsoportok lepték el a kontinens nagyvárosait és tartják rettegésben a helyi lakosságot.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 11:27
Illegális bevándorlók Párizsban Forrás: AFP
Felkavaró jelenet játszódott le egy madridi bevásárlóközpontban

Mi sem szemlélteti jobban a romló közbiztonságot, mint az alábbi felvételen látható jelenet. Egy madridi bevásárlóközpontban készült videón egy többfős maszkos csoportot kaptak lencsevégre, ahogy kirabolnak egy üzletet. Az elkövetők egyikénél lőfegyver is volt. Az esetet döbbenten figyelték a szemtanúk.

Barcelona épületei is katasztrofális közbiztonságról árulkodnak.

Az illegális bevándorlás mára olyan súlyos problémát jelent a helyiek számára, hogy kénytelenek saját eszközökkel védekezni. A felvételen egy barcelonai tér látható, ahol az első emeleti lakások erkélyeit szögesdrótokkal húzták be azért, hogy távol tartsák a lakásfoglalókat, akik helyi ingatlanokba betörve próbálnak lakhatást kikényszeríteni maguknak.

Nyíltan aláznak meg helyieket Franciaországban.

Szürreális jelenetek zajlanak Franciaországban is. Afrikai bevándorlók egy csoportja vegzált egy helyi lakos férfit. Lefogták és ütlegelték, de itt nem áll le a dolog, folytatták a sértett terrorizálását. Ki tudja, milyen indíttatásból, de nagyon humorosnak vélték, hogy a francia férfit egy szennyvízaknába kényszerítsék. Addig rugdosták és tuszkolták az utcai összefolyóba, míg áldozatuk feladta a küzdelmet a megaláztatás ellen.

Spanyolországban rendkívül aggasztó adatok láttak napvilágot

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, egy rendőrségi jelentés alapján Spanyolországban az őrizetbe vettek több mint fele bevándorló. A katalán fővárosban a zsebtolvajlások és az erőszakos lopások túlnyomó többségét is hozzájuk kötik. Más régiókban, például Andalúziában kicsit máshogy fest a helyzet, de országos szinten is kirajzolódik egy romló tendencia. A hatóságok adatai szerint évről évre nő a külföldi elkövetők aránya.
Különösen rossz a helyzet Madridban, ahol a letartóztatottak 64 százaléka bevándorló, ugyanez az arány Katalóniában 72 százalék, ráadásul tízből kilenc zsebtolvajlás is migránsokhoz köthető. A leggyakrabban marokkói és algériai bevándorlókat tartóztat le a rendőrség.

