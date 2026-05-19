Ismét fokozódik a feszültség Grönland körül, Trump reakciójára figyel a világ + videó

Donald Trump továbbra sem tett le Grönland megszerzésének gondolatáról, a sziget vezetése azonban most egyértelmű üzenetet küldött Washingtonnak: Grönland nem eladó.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 9:13
Nuuk, Grönland fővárosának utcái (Fotó: AFP)
Jeff Landry amerikai különmegbízott – akit Trump tavaly nevezett ki az amerikai jelenlét erősítésére Grönlandon – vasárnap érkezett Nuukba. Hétfőn Jens-Frederik Nielsen miniszterelnökkel és Mute Egede külügyminiszterrel egyeztetett.

„Úgy látjuk, történt előrelépés, és grönlandi részről azon dolgozunk, hogy minden fél számára elfogadható megoldás szülessen. A legfontosabb azonban az, hogy Grönland vagy a grönlandi emberek annektálása, átvétele vagy megvásárlása ne kerülhessen napirendre” – mondta Nielsen a tárgyalások után.

Landry egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt. Vasárnap a helyi sajtónak úgy fogalmazott: azért érkezett, hogy meghallgassa az érintetteket és jobban megismerje a helyzetet.

Trump korábbi kijelentései – amelyek szerint az Egyesült Államoknak meg kellene szereznie vagy ellenőrzése alá kellene vonnia a Dániához tartozó, széles autonómiával rendelkező Grönlandot – komoly feszültséget okoztak Washington és Koppenhága között. Az ügy Európa-szerte is jelentős visszhangot váltott ki – számolt be a Reuters.

Ők kezdeményezték a találkozót, mi pedig ismertettük az álláspontunkat és a határainkat. Vannak vörös vonalaink: Grönlandot nem adjuk el, és Grönland örökké a miénk marad

 – mondta Egede.

A feszültség enyhítése érdekében Grönland, Dánia és az Egyesült Államok korábban megállapodott arról, hogy magas szintű diplomáciai tárgyalásokon próbálnak megoldást találni a vitás kérdésekre. Az egyeztetések jelenleg is zajlanak, eredményükről azonban egyelőre nem közöltek részleteket.

Az Egyesült Államok növelné katonai jelenlétét Grönlandon, és a szigetet Trump tervezett, nukleáris támadások elleni védelmi rendszerének részévé tenné.

Jelenleg egy amerikai katonai támaszpont működik Grönlandon: az északnyugati Pituffik űrbázis. Ez jóval kevesebb az 1945-ös állapothoz képest, amikor még mintegy 17 amerikai létesítmény működött a szigeten, több ezer amerikai katonával és alkalmazottal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
