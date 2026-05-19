Ismét fokozódik a feszültség Grönland körül, Trump reakciójára figyel a világ + videó

Jeff Landry amerikai különmegbízott – akit Trump tavaly nevezett ki az amerikai jelenlét erősítésére Grönlandon – vasárnap érkezett Nuukba. Hétfőn Jens-Frederik Nielsen miniszterelnökkel és Mute Egede külügyminiszterrel egyeztetett.

„Úgy látjuk, történt előrelépés, és grönlandi részről azon dolgozunk, hogy minden fél számára elfogadható megoldás szülessen. A legfontosabb azonban az, hogy Grönland vagy a grönlandi emberek annektálása, átvétele vagy megvásárlása ne kerülhessen napirendre” – mondta Nielsen a tárgyalások után.

Landry egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt. Vasárnap a helyi sajtónak úgy fogalmazott: azért érkezett, hogy meghallgassa az érintetteket és jobban megismerje a helyzetet.