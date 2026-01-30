Grönlandról egyeztet Washington Koppenhágával: az Egyesült Államok növelné jelenlétét az Arktisz térségében

Európa mozgósít, Washington bizakodó

A dán és grönlandi vezetők jelenleg Berlinben és Párizsban egyeztetnek, hogy európai támogatást szerezzenek az amerikai tárgyalásokkal párhuzamosan. Közben Marco Rubio amerikai külügyminiszter a szenátus külügyi bizottsága előtt úgy fogalmazott: „jó helyzetben vagyunk” Grönland ügyében.

Rubio szerint a folyamat professzionális és egyenes módon zajlik, és olyan megoldáshoz vezethet, amely minden fél számára elfogadható. A demokrata szenátorok ugyanakkor bírálták a Trump-adminisztrációt, amiért az szerintük feszültséget kelt a NATO észak-atlanti szövetségesei körében.

Trump a tervezett megállapodást a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval folytatott davosi tárgyalásai után jelentette be. A megbeszéléseken szó esett amerikai rakéták telepítéséről, bányászati jogokról – elsősorban a kínai befolyás visszaszorítása érdekében –, valamint a NATO megerősített arktiszi jelenlétéről.

Dán részről jelezték: készek újratárgyalni az együttműködést az Egyesült Államokkal Grönland kapcsán, de a sziget szuverenitása nem képezheti alku tárgyát. Sajtóértesülések szerint Washington azt is vizsgálja, hogy módosítsa a Dániával kötött védelmi megállapodást, amely jelenleg korlátozza az amerikai katonai jelenlétet Grönlandon. Az 1951-ben aláírt, majd 2004-ben módosított egyezmény előírja, hogy az Egyesült Államoknak egyeztetnie kell Dániával és Grönlanddal minden jelentős katonai változtatás előtt.