Nem lépnek életbe február 1-jétől az amerikai vámok

Nem lépnek életbe február elsejétől a Grönlanddal kapcsolatos vita miatt kilátásba helyezett amerikai importvámok nyolc európai országgal szemben – jelentette ki szerda este Donald Trump amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórum helyszínén Mark Rutte NATO-főtitkárral tartott egyeztetését követően Truth Social közösségi oldalán. Trump szerint egy nem csupán Grönlandra, de az egész északi-sarkvidéki régióra vonatkozó jövőbeli megállapodás kereteit alakították ki.

Munkatársunktól
2026. 01. 21. 23:30
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
„Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott nagyon eredményes megbeszélésem alapján kialakítottuk a Grönlandra, sőt valójában az egész északi-sarkvidéki régióra vonatkozó jövőbeli megállapodás kereteit. Ez a megoldás, ha megvalósul, nagyszerű lesz az Amerikai Egyesült Államok és az összes NATO-tagállam számára. Ezen megállapodás értelmében nem fogom bevezetni a február 1-jére kilátásba helyezett vámokat. További megbeszélések folynak a Grönlandot érintő Aranykupola ügyében. A tárgyalások előrehaladtával további információk is kiderülnek majd . J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és szükség szerint mások is felelősök lesznek a tárgyalásokért – ők közvetlenül nekem fognak jelenteni” – írta Trump.

Trump megállapodást jelentett be Grönland kapcsán
Trump megállapodást jelentett be Grönland kapcsán (Fotó: AFP)

Donald Trump a hétvégén jelentette be, hogy Dániával, Nagy-Britanniával, Norvégiával, Svédországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával szemben február 1-jétől 10 százalékos általános importvámot vezet be. 

Ezt akkor azzal indokolta, hogy Dánia nem hajlandó átadni az Egyesült Államoknak Grönlandot, a másik hét ország pedig a sziget hovatartozásáról folyó vitában a dán kormány mögött sorakozott fel.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

 

