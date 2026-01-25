Az amerikai–dán megállapodás elháríthatja a transzatlanti válságot Grönland ügyében

Donald Trump kijelentése, miszerint az Egyesült Államok „teljes hozzáférést” kapna Grönlandhoz egy keretmegállapodás alapján, miközben Dánia és Grönland a szuverenitást vörös vonalnak tekinti, jelentős nemzetközi visszhangot váltott ki. Siklósi Péter szerint ugyanakkor „valamilyen megállapodás már biztosan létrejött, amelyet a NATO főtitkára közvetítésével fogadtak el”, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy „a NATO főtitkára önmagában nem szuverén szereplő, legfeljebb közvetíthetett a dánok, az európaiak és az amerikaiak között”.

Grönlandra utazott Mette Frederiksen dán miniszterelnök 2026. január 23-án Fotó: AFP

A kutató rámutatott: a megállapodás részletei jelenleg nem nyilvánosak, és minden jel arra utal, hogy „még a teljes kidolgozottság sincs meg”. A nyilvánosságban megjelent találgatások között azonban szerinte reális egy, a brit–ciprusi modellhez hasonló megoldás. Ennek lényege, hogy Cipruson „brit tulajdonban lévő, brit szuverén bázisok működnek, amelyek ugyan Ciprus szigetén vannak, de jogilag Nagy-Britanniához tartoznak”.

Siklósi Péter szerint „elképzelhető, hogy Grönlandon is egy ehhez hasonló modell valósul meg”, ahol bizonyos katonai bázisok amerikai tulajdonba és amerikai szuverenitás alá kerülnének, miközben „Grönland egésze és természetesen a lakossága nem”. Mint emlékeztetett, jelenleg egy amerikai bázis működik a szigeten, de a hidegháború idején több mint egy tucat volt, így „nem tudjuk, hány bázisról lenne szó, de ez egy működőképes modell lehet”.