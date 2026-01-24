Amerika az első: a Pentagon új védelmi stratégiája

Ukrajna: Európának kell vezető szerepet vállalnia

A stratégia külön kitér az ukrajnai háborúra is. A dokumentum szerint az Egyesült Államok úgy véli, a konfliktus rendezése elsősorban Európa felelőssége. Bár Washington továbbra is támogatja a békét, Donald Trump elnök álláspontja világos: a tartós megoldáshoz európai vezetésre és elkötelezettségre van szükség a NATO részéről.

Kína, rakétavédelem és nukleáris elrettentés

A Pentagon szerint az indo–csendes-óceáni térség globális jelentősége folyamatosan növekszik, ezért az Egyesült Államok katonai egyensúly fenntartására törekszik a térségben. A stratégia hangsúlyozza: Washington nem törekszik Kína rendszerének megváltoztatására vagy konfrontációra, célja csupán az, hogy se Peking, se más hatalom ne tudjon domináns helyzetbe kerülni.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter (Fotó: NurPhoto/AFP/Andrew Leyden)

A dokumentum kiemelt figyelmet fordít a drónok és modern légi fenyegetések elleni védelemre, valamint Donald Trump „Aranykupola” rakétavédelmi kezdeményezésére. Emellett az Egyesült Államok nagyszabású nukleáris modernizációt tervez annak érdekében, hogy elrettentő képességeit fenntartsa, és elkerülje a nukleáris zsarolást.

A terrorizmus elleni fellépésben Washington „erőforrás-fenntartható” megközelítést alkalmaz, elsősorban azokra az iszlamista csoportokra összpontosítva, amelyek közvetlen fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok területére.