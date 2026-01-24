Rendkívüli

Kaposvárra érkezett a háborúellenes gyűlés – Kövesse nálunk élőben! + videó

AmerikavédelemNATOEurópastratégiaTrump

Amerika az első: a Pentagon új védelmi stratégiája

Az Egyesült Államok a jövőben elsősorban a nyugati féltekén lévő stratégiai érdekeinek védelmére koncentrál – ez derül ki a Pentagon új Nemzeti Védelmi Stratégiájából. A dokumentum szerint Washington visszafogja katonai és politikai szerepvállalását más régiókban, miközben egyértelműen elvárja európai szövetségeseitől, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak saját biztonságukért, így az ukrajnai háború kezeléséért is.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 01. 24. 9:00
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Patrick Smith Forrás: Getty Images/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A védelmi stratégia összhangban van Donald Trump elnök álláspontjával, miszerint az amerikai hadsereg legfőbb feladata az Egyesült Államok védelme. Ennek részeként Washington nem engedi át befolyását a nyugati féltekén, az Északi-sarktól egészen Dél-Amerikáig. A dokumentum kiemelten említi Grönlandot, az „Amerikai-öbölként” hivatkozott Mexikói-öblöt, valamint a Panama-csatornát, és hangsúlyozza: az Egyesült Államok érvényt szerez a Monroe-elvnek a 21. században is, írja az Origo.

Amerika
Egy amerikai zászlót vonnak fel a Pentagon épülete mellett (Fotó: Anadolu/AFP/Yasin Ozturk)

Kevesebb amerikai segítség, több szövetségesi felelősség

Az új stratégia szerint az Egyesült Államok a saját területe védelmére és az indo–csendes-óceáni térségre összpontosít, ezért csökkenhet az amerikai katonai támogatás más régiókban. Európa, a Közel-Kelet és a Koreai-félsziget országainak a jövőben elsődlegesen saját maguknak kell gondoskodniuk biztonságukról, az Egyesült Államok csak korlátozott, de kulcsfontosságú támogatást nyújt.

A Pentagon bírálja a korábbi amerikai politikát, amely lehetővé tette, hogy egyes szövetségesek alulfinanszírozzák saját védelmüket. A dokumentum szerint ennek az időszaknak vége: Washington elvárja, hogy partnerei méltányos részt vállaljanak a közös védelemből.

WEST PHILIPPINE SEA, PHILIPPINE - APRIL 25: A United States Navy USS Savannah (LCS 28) warship manoeuvres in the West Philippine Sea, as part of Balikatan's multilateral maritime exercise involving Japanese and Filipino warships, in West Philippine Sea, Philippine, on April 25, 2025. Dubbed as the 'full-battle scale', this year's Balikatan (Shoulder-to-Shoulder) exercises features the launching of multiple advanced missile systems, counter-landing joint operations between American and Filipino troops on islets near Taiwan, maritime strikes, as well as a series of joint live-fire exercises, warship manoeuvre and aircraft drills between Japan, the United States and the Philippines in the West Philippine Sea and near the South China Sea. The annual exercise comes at a time of heightened tensions between Beijing and Manila. Daniel Ceng / Anadolu (Photo by Daniel Ceng / Anadolu via AFP)
Az Egyesült Államok Haditengerészetének USS Savannah (LCS 28) hadihajója a Nyugat-Fülöp-szigeteki-tengeren (Fotó: Anadolu/AFP/Daniel Ceng)

Ukrajna: Európának kell vezető szerepet vállalnia

A stratégia külön kitér az ukrajnai háborúra is. A dokumentum szerint az Egyesült Államok úgy véli, a konfliktus rendezése elsősorban Európa felelőssége. Bár Washington továbbra is támogatja a békét, Donald Trump elnök álláspontja világos: a tartós megoldáshoz európai vezetésre és elkötelezettségre van szükség a NATO részéről.

Kína, rakétavédelem és nukleáris elrettentés

A Pentagon szerint az indo–csendes-óceáni térség globális jelentősége folyamatosan növekszik, ezért az Egyesült Államok katonai egyensúly fenntartására törekszik a térségben. A stratégia hangsúlyozza: Washington nem törekszik Kína rendszerének megváltoztatására vagy konfrontációra, célja csupán az, hogy se Peking, se más hatalom ne tudjon domináns helyzetbe kerülni.

Secretary of Defense Pete Hegseth walks to a TV interview following the Oval Office announcement of the new F-47 fighter jet on March 21, 2025. (Photo by Andrew Leyden/NurPhoto) (Photo by Andrew Leyden / NurPhoto via AFP)
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter (Fotó: NurPhoto/AFP/Andrew Leyden)

A dokumentum kiemelt figyelmet fordít a drónok és modern légi fenyegetések elleni védelemre, valamint Donald TrumpAranykupola” rakétavédelmi kezdeményezésére. Emellett az Egyesült Államok nagyszabású nukleáris modernizációt tervez annak érdekében, hogy elrettentő képességeit fenntartsa, és elkerülje a nukleáris zsarolást.

A terrorizmus elleni fellépésben Washington „erőforrás-fenntartható” megközelítést alkalmaz, elsősorban azokra az iszlamista csoportokra összpontosítva, amelyek közvetlen fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok területére. 

Borítókép: Washington új védelmi stratégiája Trump Amerika az első politikáját tükrözi (Fotó: Getty Images/AFP/Patrick Smith) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelekbojtor istván

A magvető munkája nem ér véget földi távozásával

Fábián Tibor avatarja

A 98 évesen eltávozott Bojtor István református lelkipásztor öröksége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu