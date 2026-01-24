A védelmi stratégia összhangban van Donald Trump elnök álláspontjával, miszerint az amerikai hadsereg legfőbb feladata az Egyesült Államok védelme. Ennek részeként Washington nem engedi át befolyását a nyugati féltekén, az Északi-sarktól egészen Dél-Amerikáig. A dokumentum kiemelten említi Grönlandot, az „Amerikai-öbölként” hivatkozott Mexikói-öblöt, valamint a Panama-csatornát, és hangsúlyozza: az Egyesült Államok érvényt szerez a Monroe-elvnek a 21. században is, írja az Origo.
Amerika az első: a Pentagon új védelmi stratégiája
Az Egyesült Államok a jövőben elsősorban a nyugati féltekén lévő stratégiai érdekeinek védelmére koncentrál – ez derül ki a Pentagon új Nemzeti Védelmi Stratégiájából. A dokumentum szerint Washington visszafogja katonai és politikai szerepvállalását más régiókban, miközben egyértelműen elvárja európai szövetségeseitől, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak saját biztonságukért, így az ukrajnai háború kezeléséért is.
Kevesebb amerikai segítség, több szövetségesi felelősség
Az új stratégia szerint az Egyesült Államok a saját területe védelmére és az indo–csendes-óceáni térségre összpontosít, ezért csökkenhet az amerikai katonai támogatás más régiókban. Európa, a Közel-Kelet és a Koreai-félsziget országainak a jövőben elsődlegesen saját maguknak kell gondoskodniuk biztonságukról, az Egyesült Államok csak korlátozott, de kulcsfontosságú támogatást nyújt.
A Pentagon bírálja a korábbi amerikai politikát, amely lehetővé tette, hogy egyes szövetségesek alulfinanszírozzák saját védelmüket. A dokumentum szerint ennek az időszaknak vége: Washington elvárja, hogy partnerei méltányos részt vállaljanak a közös védelemből.
További Külföld híreink
Ukrajna: Európának kell vezető szerepet vállalnia
A stratégia külön kitér az ukrajnai háborúra is. A dokumentum szerint az Egyesült Államok úgy véli, a konfliktus rendezése elsősorban Európa felelőssége. Bár Washington továbbra is támogatja a békét, Donald Trump elnök álláspontja világos: a tartós megoldáshoz európai vezetésre és elkötelezettségre van szükség a NATO részéről.
Kína, rakétavédelem és nukleáris elrettentés
A Pentagon szerint az indo–csendes-óceáni térség globális jelentősége folyamatosan növekszik, ezért az Egyesült Államok katonai egyensúly fenntartására törekszik a térségben. A stratégia hangsúlyozza: Washington nem törekszik Kína rendszerének megváltoztatására vagy konfrontációra, célja csupán az, hogy se Peking, se más hatalom ne tudjon domináns helyzetbe kerülni.
A dokumentum kiemelt figyelmet fordít a drónok és modern légi fenyegetések elleni védelemre, valamint Donald Trump „Aranykupola” rakétavédelmi kezdeményezésére. Emellett az Egyesült Államok nagyszabású nukleáris modernizációt tervez annak érdekében, hogy elrettentő képességeit fenntartsa, és elkerülje a nukleáris zsarolást.
A terrorizmus elleni fellépésben Washington „erőforrás-fenntartható” megközelítést alkalmaz, elsősorban azokra az iszlamista csoportokra összpontosítva, amelyek közvetlen fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok területére.
További Külföld híreink
Borítókép: Washington új védelmi stratégiája Trump Amerika az első politikáját tükrözi (Fotó: Getty Images/AFP/Patrick Smith)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: Brüsszel Ukrajna jólétére költene 800 milliárdot – a magyarok pénzét nem adjuk
Orbán Balázs szerint Brüsszel Ukrajna jólétét tenné első helyre 800 milliárd euróval, miközben a magyar családoktól venné el a pénzt.
Kijev és Moszkva tárgyalóasztalhoz ült, közben halálos orosz támadás érte az ukrán fővárost
A Donbasz kulcskérdés.
Globál Nógrádi Györggyel – Túszul ejtette magát az EU – fejőstehén szerepben Brüsszel
Donald Trump új korszakot nyitott Davosban.
Cápa támadta meg a 12 éves fiút, egy héttel később belehalt sérüléseibe
További három cápatámadás is történt 48 órán belül.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: Brüsszel Ukrajna jólétére költene 800 milliárdot – a magyarok pénzét nem adjuk
Orbán Balázs szerint Brüsszel Ukrajna jólétét tenné első helyre 800 milliárd euróval, miközben a magyar családoktól venné el a pénzt.
Kijev és Moszkva tárgyalóasztalhoz ült, közben halálos orosz támadás érte az ukrán fővárost
A Donbasz kulcskérdés.
Globál Nógrádi Györggyel – Túszul ejtette magát az EU – fejőstehén szerepben Brüsszel
Donald Trump új korszakot nyitott Davosban.
Cápa támadta meg a 12 éves fiút, egy héttel később belehalt sérüléseibe
További három cápatámadás is történt 48 órán belül.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!