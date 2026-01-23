„Együtt dolgozunk azon, hogy garantáljuk a NATO egészének biztonságát, és fokozzuk az együttműködésünket annak érdekében, hogy megerősítsük az elrettentést és a védelmet az északi-sarkvidéki területen” – írta Mark Rutte az X-en, miután tanácskozott a dán kormányfővel Brüsszelben.
A NATO megerősítené az Északi-sarkvidéket
Egyetértett a dán miniszterelnök és a NATO-főtitkár pénteken abban, hogy az észak-atlanti szövetségnek meg kell erősítenie az Északi-sarkvidék biztonságát.
Mette Frederiksen a közösségi médiában azt írta a találkozó után: egyetértettek abban, hogy a NATO-nak többet kell vállalnia az Északi-sarkvidéken, mert a térség védelme és biztonsága fontos ügy az egész szövetség számára.
Frederiksen a nap folyamán Grönlandra utazik, hogy találkozzon a Dániához tartozó, de autonóm tartományként működő sziget miniszterelnökével.
Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter pénteken úgy nyilatkozott, hogy dán és amerikai diplomaták előző nap Washingtonban kialakítottak egy menetrendet a továbbiakra.
További Külföld híreink
Nem fogunk beszámolni ezeknek a tervezett találkozóknak az időpontjáról, mert most már mellőznünk kell a drámát […], higgadt eljárásra van szükség
– fogalmazott Rasmussen.
Miután Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági okokra hivatkozva hetekig azt követelte, hogy az Egyesült Államok kapjon tulajdonjogot Grönland felett, csütörtök este Davosban bejelentette, hogy a NATO-főtitkárral sikerült kialakítani egy Grönlandra vonatkozó jövőbeli megállapodás kereteit, és ennek köszönhetően elállt attól, hogy február 1-jétől importvámokat vezessen be nyolc európai országgal szemben.
További Külföld híreink
Bennfentes források szerint Rutte és Trump csütörtökön megegyezett arról, hogy további tárgyalásokat tartanak majd az 1951-es amerikai–dán megállapodás korszerűsítéséről.
A Washington és Koppenhága között létrejött védelmi szerződés lehetővé tette az amerikaiak számára, hogy katonai bázisokat hozzanak létre Grönlandon.
Mette Frederiksen kijelentette: Dánia és Grönland nyitott az együttműködésre az Egyesült Államokkal az 1951-es védelmi megállapodásuk továbbfejlesztése érdekében.
Borítókép: Mark Rutte (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Elit klub a Béketanács: Magyarország csak nyerhetett a csatlakozással
A Béketanács nem az ENSZ helyett született.
Halott csecsemőt találtak az osztrák–magyar határon, a szemetes mellett
Egy fekete sporttáskában.
Dráma Ukrajnában: Klicsko ismét arra kéri a kijevieket, hogy aki tudja, hagyja el az ukrán fővárost
Hatalmas a baj.
Orbán Viktor a legbefolyásosabb vezetők között
Míg Magyarország a békét építi, Brüsszel rombolná azt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Elit klub a Béketanács: Magyarország csak nyerhetett a csatlakozással
A Béketanács nem az ENSZ helyett született.
Halott csecsemőt találtak az osztrák–magyar határon, a szemetes mellett
Egy fekete sporttáskában.
Dráma Ukrajnában: Klicsko ismét arra kéri a kijevieket, hogy aki tudja, hagyja el az ukrán fővárost
Hatalmas a baj.
Orbán Viktor a legbefolyásosabb vezetők között
Míg Magyarország a békét építi, Brüsszel rombolná azt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!