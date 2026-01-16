Vészjósló forgatókönyvek láttak napvilágot Grönland jövőjéről

Katonai megszállás

Donald Trump rendszeresen utal erre a lehetőségre. Katonai értelemben aligha kétséges, hogy az Egyesült Államok képes lenne gyorsan ellenőrzése alá vonni a szigetet. Jelenleg is működik amerikai katonai bázis Grönlandon, a Pituffik Space Base az északnyugati parton, ahol a dán külügyminiszter szerint mintegy 200 amerikai katona állomásozik.

Ez az erő azonban önmagában nem lenne elegendő, így egy esetleges akciót kívülről érkező csapatokkal kellene végrehajtani. Kulcsszerepet játszhatna az amerikai haditengerészet második flottája, amely az Atlanti-óceán északi térségéért felel. A probléma politikai természetű: egy ilyen lépés egy NATO-tagállam elleni támadásnak minősülne, ami elvben aktiválná a szövetség kollektív védelmi mechanizmusát.

A helyzet abszurditását jól mutatja, hogy a térség – Finnország, Svédország és Dánia – védelméért jelenleg amerikai parancsnokság felel. Egy NATO-művelet az Egyesült Államok ellen a szövetség végét jelentené – erre figyelmeztetett Mette Frederiksen dán miniszterelnök is. Trump számára ez komoly dilemmákat vet fel: vállalná-e a NATO szétszakításának kockázatát, illetve az európai amerikai támaszpontok elvesztését?

Grönland megvásárlása

Trump többször hangoztatta, hogy „meg akarja szerezni” Grönlandot, és nem titkoltan vásárlásban gondolkodik. Az ötlet nem új: a második világháború után Washington 100 millió dollár értékű aranyat ajánlott fel Dániának a szigetért – sikertelenül.

A mostani ciklusban az elképzelés új lendületet kapott. Amerikai sajtóértesülések szerint Marco Rubio külügyminiszter dolgozott ki részleteket egy friss vásárlási tervről. A Reuters információi szerint fejenként 10–100 ezer dolláros összegekkel próbálnák meggyőzni a lakosságot. Koppenhága és Nuuk azonban gyorsan és határozottan elutasította az ajánlatot.