kosárlabdaOklahoma City ThunderVictor WembanyamaSan Antonio SpursrájátszásNBA

Wembanyama kinevette az NBA legjobbját, majd pusztított a címvédő ellen

Elképesztően izgalmas mérkőzéssel kezdődődött meg az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) Nyugati Főcsoportjának döntője magyar idő szerint kedden hajnalban. A San Antonio Spurs 122–115-re győzte le az Oklahoma City Thundert egy kétszeri hosszabbításos találkozón. Victor Wembanyama 22 évesen és 134 naposan a legfiatalabb játékos lett, aki legalább 40 pontot és 20 lepattanót ért el az NBA rájátszásában.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 9:22
Victor Wembanyama megállíthatatlan volt az NBA-bajnok Oklahoma City Thunder otthonában Fotó: JOSHUA GATELEY Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Shai Gilgeous-Alexander rossz napot fogott ki a San Antonio Spurs elleni első meccsen
Shai Gilgeous-Alexander rossz napot fogott ki a San Antonio Spurs elleni első meccsen. Fotó: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

SGA közel három év után a legrosszabb első félidei dobóteljesítményét produkálta: 5-ből 1 mezőnykísérlet, büntetőből 4 pont.

 2023. október 29. óta – ami 270 mérkőzést jelent a rájátszással együtt – először fordult elő SGA-vel, hogy nem szerzett legalább két mezőnykosarat a nagyszünetig.

Eközben Wembanyama azt csinált, amit akart – több védőn keresztül zsákolt, időnként ünnepelt, és 14 ponttal, valamint 10 lepattanóval zárta a félidőt, teljesen magabiztosan mozogva élete első főcsoport-döntőjében. A francia játékos magabiztosággáról sokat elárult a negyedik negyed elején történt jelenet: hétpontos Spurs-vezetésnél Shai Gilgeous-Alexander két méterről hagyott ki egy könnyű kosarat, majd a francia center leszedte előle a lepattanót, és csak nevetett a kanadai játékoson, aki szabálytalankodott vele.

A hazaiaknál ki kell emelni még LeBron James egykori csapattársát, Alex Carusót, aki 31 pontot szerzett csereként a Thunder színeiben. Az irányítónak ez volt pályafutása második legjobb dobóteljesítménye, de ezzel együtt is megszakadt a csapata kilencmeccses rájátszásbeli győzelmi sorozata, amely még az előző szezon döntőjének hetedik meccséig nyúlt vissza.

A második mérkőzést csütörtök hajnalban rendezik Oklahomában.

NBA, rájátszás, eredmények

Nyugati Főcsoport-döntő

San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder 122-115

A négy győzelemig tartó párharc állása: 1-0 a Spursnek.
 

 

