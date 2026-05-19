Hansi Flick és az FC Barcelona, ahogy ő mondja: „Bárzá” közös története jelen állás szerint még évekig folytatódik.
Bejelentést tett a Barcelona Hansi Flick jövőjéről, ez az egész klubra hatással lesz
Meghosszabbította a szerződését Hansi Flick vezetőedzővel az FC Barcelona. A 61 éves német tréner jövő nyárig szóló megállapodását 1+1 évvel toldották meg a felek. A korábban a Bayern Münchent és a német válogatottat irányító szakember tovább építheti a csapatát. Hansi Flick 2024 nyarán vette át a katalánok irányítását, s azóta két bajnoki címet, illetve Szuperkupát, továbbá egy Király-kupát nyert Robert Lewandowskiékkal.
