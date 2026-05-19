Megnyílt Ukrajna első queer kiadója

A kiadó közleménye szerint olyan olvasói közeget szeretnének kialakítani, ahol különböző identitások és személyes történetek is helyet kapnak. A projekt létrehozásának egyik fő oka az volt, hogy szerintük az ukrán irodalomban kevés a minőségi queer reprezentáció.

Fárasztó volt mindig csak olyan történeteket olvasni, amelyeket cisznemű heteroszexuális emberek nézőpontja határozott meg

– mondta Viktorija Popadiuk, a kiadó vezetője.

Popadiuk ugyanakkor arról is beszélt, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt az LMBTQ+ témájú könyvek száma az ukrán piacon, és az olvasók érdeklődése is erős ezek iránt. Az Insha Book célja szerinte az, hogy a queer tapasztalatok kevésbé ismert oldalait is bemutassa.

A kiadó egyik első projektje Maya Kobabe Genderqueer című grafikus memoárjának ukrán kiadása lesz. A kötet a felnőtté válásról, az önismeretről, a nembináris identitásról, az aszexualitásról és az önazonosság kifejezésére alkalmas nyelv kereséséről szól.

A könyv emellett a coming outról, a barátok támogatásáról és a családon belüli nehéz beszélgetésekről is szól. A kiadó szerint az ukrán fordítás azt is megmutathatja, hogyan jelenhetnek meg természetes módon a nembináris nyelvhasználat elemei az ukrán nyelvben – írja a Zn.ua.