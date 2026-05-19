Megnyílt Ukrajna első queer kiadója

Ukrajnában egy új és várhatóan vitákat kiváltó kezdeményezés jelent meg: megnyílt az ország első queer irodalomra specializálódott kiadója. Az Insha Book ráadásul elsőként egy olyan könyvet jelentet meg ukránul, amely az Egyesült Államokban több helyen tiltólistára került a tartalma miatt. A projekt célja, hogy nagyobb teret kapjanak az LMBTQ+ témák és történetek az ukrán könyvpiacon.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 10:28
A kiadó közleménye szerint olyan olvasói közeget szeretnének kialakítani, ahol különböző identitások és személyes történetek is helyet kapnak. A projekt létrehozásának egyik fő oka az volt, hogy szerintük az ukrán irodalomban kevés a minőségi queer reprezentáció.

Fárasztó volt mindig csak olyan történeteket olvasni, amelyeket cisznemű heteroszexuális emberek nézőpontja határozott meg

 – mondta Viktorija Popadiuk, a kiadó vezetője.

Popadiuk ugyanakkor arról is beszélt, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt az LMBTQ+ témájú könyvek száma az ukrán piacon, és az olvasók érdeklődése is erős ezek iránt. Az Insha Book célja szerinte az, hogy a queer tapasztalatok kevésbé ismert oldalait is bemutassa.

A kiadó egyik első projektje Maya Kobabe Genderqueer című grafikus memoárjának ukrán kiadása lesz. A kötet a felnőtté válásról, az önismeretről, a nembináris identitásról, az aszexualitásról és az önazonosság kifejezésére alkalmas nyelv kereséséről szól.

A könyv emellett a coming outról, a barátok támogatásáról és a családon belüli nehéz beszélgetésekről is szól. A kiadó szerint az ukrán fordítás azt is megmutathatja, hogyan jelenhetnek meg természetes módon a nembináris nyelvhasználat elemei az ukrán nyelvben – írja a Zn.ua.

Az „Insha Book” úgy jellemezte a kiadványt, mint egyfajta útmutatót azok számára, akik nembinárisként vagy aszexuálisként határozzák meg magukat, illetve azoknak is, akik szeretnék jobban megérteni ezeket az identitásokat.

A „Genderqueer” explicit tartalma miatt az Egyesült Államokban több helyen tiltólistára került. Ugyanakkor 2020-ban megkapta az ALA Alex-díjat, valamint tiszteletbeli Stonewall Book Award elismerésben részesült a nem fikciós kategóriában.

A kiadó másik induló projektje Eric Schwartz „A személyes megosztás művészete” című képregénykötete lesz. A könyv rövid, érzelmes történeteket tartalmaz, amelyekben a szerző a szerelméhez szól.

„Az ezekben a képregényekben megjelenő érzések sokak számára ismerősek lehetnek, akik már átéltek szerelmet és veszteséget, nemtől és szexuális irányultságtól függetlenül. A szerelem mindenki számára ugyanazt jelenti” – közölte az Insha Book.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
