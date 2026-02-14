queerhannoveri önkormányzatkönyvóvoda

„Queer” témájú könyveket ajánl a hannoveri önkormányzat óvodásoknak

A hannoveri önkormányzat „queer könyvek” ajánlott listáját juttatta el a városi fenntartású óvodákhoz és iskolákhoz – számolt be róla a Junge Freiheit. A kiadványok a szexuális és nemi sokszínűség témáját dolgozzák fel, köztük olyan kötetekkel, amelyek a test felfedezéséről, a nemi identitásról és a transzneműségről szólnak. A város szerint a döntés szakmai alapon született, a kritikusok azonban túlzónak tartják az irányt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 3:02
Képünk illusztráció Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Hannover városa ajánlott olvasmánylistát küldött az önkormányzati fenntartású óvodáknak és iskoláknak, amely a szexuális és nemi sokszínűség témáját dolgozza fel. A projektet a város szexuális és nemi sokszínűségért felelős biztosa nevében a „queer alkalmazotti hálózat” állította össze. A célcsoport a 0 és 12 év közötti gyermekek – derül ki a Junge Freiheit cikkéből.

A hannoveri önkormányzat „queer” témájú könyvlistát küldött ki a városi fenntartású óvodák és iskolák számára – képünk illusztráció
A hannoveri önkormányzat „queer” témájú könyvlistát küldött ki a városi fenntartású óvodák és iskolák számára – képünk illusztráció Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A listán szerepel például az „Ott lent: És hogyan mondod?” című, három és hét év közötti gyerekeknek szóló könyv, amely a test és a nemi szervek megismeréséről, valamint úgynevezett „testjátékokról” ír. A kötetben hangsúlyozzák, hogy ezek a játékok kizárólag a gyermekek közötti beleegyezéssel történhetnek, és felnőttek nem vehetnek részt bennük.

Egy másik ajánlott könyv, a „Bodies Are Great” („A test nagyszerű”) a testpozitív szemléletet közvetíti, és különböző testalkatú, bőrszínű és identitású embereket mutat be. A beszámoló szerint a kötetben szerepel burkinit viselő várandós nő, protézissel élő idős nő, valamint női ruhát viselő férfi is. Megjelennek olyan nők is, akiknek eltávolították a melleiket.

Az általános iskolásoknak szánt „Én és a diszfóriaszörnyetegem” című könyv a nemi diszfória témáját dolgozza fel, egy fiú történetén keresztül, aki lányként azonosítja magát. A főszereplő belső konfliktusait „szörnyek” jelképezik, amelyek akkor erősödnek fel, amikor a környezete nem az általa választott identitás szerint szólítja meg.

A hannoveri városvezetés az Apollo News megkeresésére közölte: az egyes intézmények vezetői döntik el, hogy mely könyveket tartanak megfelelőnek az adott gyermekcsoport számára, és a szülőkkel is egyeztetnek. Az életkori ajánlásokat a tájékoztatás szerint figyelembe veszik.

A projekt teljes költsége mintegy 11 ezer euró volt. A kezdeményezés Németországban is vitát váltott ki, különösen az óvodás korosztálynak szánt tartalmak miatt.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

