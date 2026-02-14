„Queer” témájú könyveket ajánl a hannoveri önkormányzat óvodásoknak

Hannover városa ajánlott olvasmánylistát küldött az önkormányzati fenntartású óvodáknak és iskoláknak, amely a szexuális és nemi sokszínűség témáját dolgozza fel. A projektet a város szexuális és nemi sokszínűségért felelős biztosa nevében a „queer alkalmazotti hálózat” állította össze. A célcsoport a 0 és 12 év közötti gyermekek – derül ki a Junge Freiheit cikkéből.
A listán szerepel például az „Ott lent: És hogyan mondod?” című, három és hét év közötti gyerekeknek szóló könyv, amely a test és a nemi szervek megismeréséről, valamint úgynevezett „testjátékokról” ír. A kötetben hangsúlyozzák, hogy ezek a játékok kizárólag a gyermekek közötti beleegyezéssel történhetnek, és felnőttek nem vehetnek részt bennük.
