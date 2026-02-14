„Queer” témájú könyveket ajánl a hannoveri önkormányzat óvodásoknak

Az általános iskolásoknak szánt „Én és a diszfóriaszörnyetegem” című könyv a nemi diszfória témáját dolgozza fel, egy fiú történetén keresztül, aki lányként azonosítja magát. A főszereplő belső konfliktusait „szörnyek” jelképezik, amelyek akkor erősödnek fel, amikor a környezete nem az általa választott identitás szerint szólítja meg.