Diákigazolványokon népszerűsítik a radikális transznemű csoportot Kaliforniában

A kaliforniai törvény már eddig is előírta, hogy az állami és magániskoláknak minden diákigazolványon fel kell tüntetniük egy általános öngyilkosság-megelőzési segélyvonal számát. Azonban a legújabb törvény alapján, amelyet Newsom a napokban írt alá, az iskoláknak ezentúl fel kell tüntetniük a Trevor Project számát is, amelyet azért kritizáltak, mert kiskorúakat hoz össze transzaktivistákkal úgynevezett „nemmegerősítő” tanácsadás céljából. A rendelkezés már az állami iskolába járó középiskolásokra is vonatkozik, írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A Parents Defending Education (Szülők az oktatás védelmében) szervezet aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Trevor Project online csevegőjében a gyerekek idegen felnőttekkel beszélgethetnek a nemiségről és a szexualitásról. A weboldal ráadásul tartalmaz egy „gyors kilépés” funkciót, amely azonnal bezárja az ablakot és törli a böngésző előzményeit, hogy elrejtse a beszélgetéseket a szülők elől.

🚨 @GavinNewsom just signed AB 727, forcing every California student ID to promote The Trevor Project—an activist group known for encouraging kids to question their gender behind parents’ backs.



Full statement from our CEO @mark_trammell 👇 pic.twitter.com/KyS11gI8Sj — Center for American Liberty (@Liberty_Ctr) October 14, 2025

A Trevor Project üzemelteti a TrevorSpace-t is, amely egy 13 és 24 év közötti felhasználóknak szánt csevegőszoba. Bár a weboldal állítása szerint a csevegések moderáltak, kiderült, hogy ez nem igaz. Sőt, az is bebizonyosodott, hogy szexuálisan explicit beszélgetéseknek és kétes tanácsoknak ad otthont a kiszolgáltatott kiskorúak számára.

A szervezet ellenzi a szülők értesítésére vonatkozó szabályokat az iskolában történő név- vagy nemváltoztatások esetén, támogatja a férfiak beengedését a női mosdókba és öltözőkbe, és népszerűsíti a pubertásgátlókat és a nemi hormonokat, mint „orvosilag szükséges” kezelést a magukat transzneműnek azonosító fiatalok számára.

A demokraták támogatják a queer fiatalokat

A törvényjavaslatot benyújtó demokrata képviselő, Mark González jelezte, hogy a javaslatot közvetlen válaszként a Trump-kormány lépésére terjesztették elő.

The Trump Administration’s removal of LGBTQ suicide prevention programs this summer was a disgrace.



I just signed legislation requiring student ID cards in public middle schools, high schools, and colleges to include the @TrevorProject’s crisis and suicide prevention hotline. pic.twitter.com/s4zO9gSuf6 — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) October 10, 2025

„Amikor Donald Trump és a szövetségi kormány hátat fordít az LMBTQ fiataloknak, Kalifornia lépni fog” – mondta González egy nyilatkozatában. „A rendelet aláírásával egyértelmű üzenetet küldünk: az LMBTQ fiataljainkat látjuk, értékeljük, és soha nem hagyjuk magukra. A rendelet nem csak egy törvényjavaslat, hanem a queer fiataljaink számára életmentő kötél.”