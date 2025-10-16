genderideológiaKaliforniaEgyesült Államok

Diákigazolványokon népszerűsítik a radikális transznemű csoportot Kaliforniában

Gavin Newsom arra kényszeríti az iskolákat, hogy a diákok igazolványain népszerűsítsék a radikális transznemű csoport LMBTQ „forróvonalát.” Newsom, Kalifornia demokrata kormányzója aláírta azt a törvényjavaslatot, amely előírja, hogy a diákigazolványokon fel kell tüntetni egy radikális transznemű érdekvédelmi csoport LMBTQ fiatalok számára létrehozott segélyvonalának számát.

A kaliforniai törvény már eddig is előírta, hogy az állami és magániskoláknak minden diákigazolványon fel kell tüntetniük egy általános öngyilkosság-megelőzési segélyvonal számát. Azonban a legújabb törvény alapján, amelyet Newsom a napokban írt alá, az iskoláknak ezentúl fel kell tüntetniük a Trevor Project számát is, amelyet azért kritizáltak, mert kiskorúakat hoz össze transzaktivistákkal úgynevezett „nemmegerősítő” tanácsadás céljából. A rendelkezés már az állami iskolába járó középiskolásokra is vonatkozik, írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

A Parents Defending Education (Szülők az oktatás védelmében) szervezet aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Trevor Project online csevegőjében a gyerekek idegen felnőttekkel beszélgethetnek a nemiségről és a szexualitásról. A weboldal ráadásul tartalmaz egy „gyors kilépés” funkciót, amely azonnal bezárja az ablakot és törli a böngésző előzményeit, hogy elrejtse a beszélgetéseket a szülők elől.

A Trevor Project üzemelteti a TrevorSpace-t is, amely egy 13 és 24 év közötti felhasználóknak szánt csevegőszoba. Bár a weboldal állítása szerint a csevegések moderáltak, kiderült, hogy ez nem igaz. Sőt, az is bebizonyosodott, hogy szexuálisan explicit beszélgetéseknek és kétes tanácsoknak ad otthont a kiszolgáltatott kiskorúak számára.

A szervezet ellenzi a szülők értesítésére vonatkozó szabályokat az iskolában történő név- vagy nemváltoztatások esetén, támogatja a férfiak beengedését a női mosdókba és öltözőkbe, és népszerűsíti a pubertásgátlókat és a nemi hormonokat, mint „orvosilag szükséges” kezelést a magukat transzneműnek azonosító fiatalok számára.

A demokraták támogatják a queer fiatalokat

A törvényjavaslatot benyújtó demokrata képviselő, Mark González jelezte, hogy a javaslatot közvetlen válaszként a Trump-kormány lépésére terjesztették elő.

„Amikor Donald Trump és a szövetségi kormány hátat fordít az LMBTQ fiataloknak, Kalifornia lépni fog” – mondta González egy nyilatkozatában. „A rendelet aláírásával egyértelmű üzenetet küldünk: az LMBTQ fiataljainkat látjuk, értékeljük, és soha nem hagyjuk magukra. A rendelet nem csak egy törvényjavaslat, hanem a queer fiataljaink számára életmentő kötél.”

Az év elején úgy tűnt, Newsom mérsékelt álláspontot képvisel majd a transznemű fiatalokkal kapcsolatban, többek között azzal, hogy a női sportokban versenyző férfiak jelenlétét és indulását „mélyen igazságtalannak” nevezte, és a gyermekek nemi átalakító műtétjét is elítélte. Azóta azonban változott a helyzet: a kaliforniai oktatási minisztérium megtagadta a Trump-kormány követelésének teljesítését, amely szerint a férfiakat ki kell zárni a női sportokból és terekből.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

