Minden fiúnak és lánynak készen kell állnia a harcra – üzent a brit katonai vezető

A feszültséget tovább növeli az a félelem, hogy az Egyesült Államok – különösen egy Donald Trump vezette adminisztráció idején – nyomást gyakorolhat Ukrajnára egy számára kedvezőtlen békemegállapodás elfogadása érdekében – írja a The Wall Street Journal.

Európai fővárosokban attól tartanak, hogy egy ilyen megállapodás megerősítené Vlagyimir Putyin pozícióját, miközben Ukrajnát sebezhetővé tenné egy későbbi orosz támadással szemben. Egy esetleges tűzszünet egyúttal felszabadítaná az orosz katonai kapacitásokat is, amelyek így Európa – különösen a NATO keleti szárnya – felé irányulhatnának.

Az aggodalmakat erősíti, hogy az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája nem nevezi Oroszországot ellenségnek, és a Moszkvával fennálló stratégiai stabilitás helyreállítását hangsúlyozza. Ezzel szemben az Egyesült Királyság hírszerzési és katonai vezetői arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország addig törekszik Európa destabilizálására, amíg Vlagyimir Putyin nem változtat a számításain.