Friedrich Merz német kancellár az ukrajnai orosz fellépést Adolf Hitler 1938-as terjeszkedéséhez hasonlította, és arra figyelmeztetett: Ukrajna bukása esetén Oroszország nem állna meg. Hasonló figyelmeztetést fogalmazott meg Mark Rutte NATO-főtitkár is, aki szerint a konfliktus a küszöbön áll, és Európának olyan léptékű háborúra kell felkészülnie, amilyet a korábbi generációk éltek át. Rutte úgy vélte, Oroszország akár öt éven belül is katonai erőt alkalmazhat a NATO ellen. Francia katonai vezetők szintén arra hívták fel a figyelmet, hogy az ország nincs felkészülve az esetleges áldozatok elfogadására – írja az Origo.
Minden fiúnak és lánynak készen kell állnia a harcra – üzent a brit katonai vezető
Európa biztonságpolitikai vezetői egyre gyakrabban és egyre nyíltabban hívják fel a figyelmet arra, hogy a kontinensnek fel kell készülnie egy Oroszországgal vívott esetleges katonai összecsapásra. Ez jelentős szemléletváltást tükröz egy olyan Európában, amely a második világháború után a békére, az együttműködésre és a gazdasági fejlődésre építette politikai rendjét. Mára szinte nem telik el hét anélkül, hogy kormányzati, katonai vagy biztonsági vezetők ne figyelmeztetnének egy lehetséges háború kockázataira. Az Egyesült Királyság fegyveres erőinek vezetője szerint az ország fiainak és lányainak fel kell készülnie a harcra.
A feszültséget tovább növeli az a félelem, hogy az Egyesült Államok – különösen egy Donald Trump vezette adminisztráció idején – nyomást gyakorolhat Ukrajnára egy számára kedvezőtlen békemegállapodás elfogadása érdekében – írja a The Wall Street Journal.
Európai fővárosokban attól tartanak, hogy egy ilyen megállapodás megerősítené Vlagyimir Putyin pozícióját, miközben Ukrajnát sebezhetővé tenné egy későbbi orosz támadással szemben. Egy esetleges tűzszünet egyúttal felszabadítaná az orosz katonai kapacitásokat is, amelyek így Európa – különösen a NATO keleti szárnya – felé irányulhatnának.
Az aggodalmakat erősíti, hogy az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája nem nevezi Oroszországot ellenségnek, és a Moszkvával fennálló stratégiai stabilitás helyreállítását hangsúlyozza. Ezzel szemben az Egyesült Királyság hírszerzési és katonai vezetői arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország addig törekszik Európa destabilizálására, amíg Vlagyimir Putyin nem változtat a számításain.
Európai biztonsági tisztviselők szerint Oroszország már most is úgynevezett „szürkezónás” hadviselést folytat: több országban történtek szabotázsakciók, kibertámadások, gyújtogatások, drónincidensek és dezinformációs kampányok. A Kreml mindezt tagadja, Vlagyimir Putyin pedig visszautasítja azt az állítást, hogy Oroszország újabb államok ellen készülne.
Az Egyesült Királyság fegyveres erőinek vezetője, Sir Richard Knighton légimarsall nemrégiben rendkívüli beszédet tartott az Oroszország által jelentett fenyegetés mértékéről és arról, hogy az Egyesült Királyság fiai és lányai fel kell, hogy készüljenek a harcra.
És még több család fogja megtudni, mit jelent az áldozat a nemzetünkért
– utalt Knighton a lehetséges halálos áldozatokra.
Szintén Nagy-Britanniában a napokban az MI6 új vezetője is az agresszív, expanzionista és revizionista Oroszország jelentette fenyegetésével riogatott.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
