Orbán Viktor elmondta, mi a legjobb dolog Brüsszelben

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor Brüsszelbe utazott, ahol csütörtökön veszi kezdetét az év utolsó uniós csúcstalálkozója. A Brüsszelbe tartó repülőúton kérdezték meg a miniszterelnöktől, hogy szerinte mi a három legjobb dolog Brüsszelben.

A csokoládé, a főtér és eljönni

– válaszolt a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)