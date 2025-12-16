Orbán Viktor elmondta, mi a legjobb dolog Brüsszelben

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor Brüsszelbe utazott, ahol csütörtökön veszi kezdetét az év utolsó uniós csúcstalálkozója. A Brüsszelbe tartó repülőúton kérdezték meg a miniszterelnöktől, hogy szerinte mi a három legjobb dolog Brüsszelben.
A csokoládé, a főtér és eljönni
– válaszolt a miniszterelnök.
Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
