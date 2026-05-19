Közeledne Brüsszelhez London, egyre többen beszélnek a brexit felülvizsgálatáról

Bár jelenleg hivatalosan nincs napirenden az újbóli csatlakozás, a brit közéletben egyre intenzívebb vita zajlik arról, milyen formában lehetne újra szorosabbra fűzni a kapcsolatokat az Európai Unióval, írja a The Guardian.

Wes turns the screw on Burnham over Brexit: As PM prepares a resignation timeline, Streeting threatens to derail 'King Andy' coronation with shock call to rejoin EU

A teljes visszatérés ugyanakkor rendkívül nehéz politikai és jogi folyamat lenne. Szakértők szerint egy újabb népszavazás ugyan nem kötelező, de politikailag elkerülhetetlen volna. Ráadásul az EU várhatóan csak akkor kezdene érdemi csatlakozási tárgyalásokat Londonnal, ha biztosítékot kapna arra, hogy az ország nem akar ismét kilépni néhány éven belül.

Az uniós tagállamok számára a brit visszacsatlakozás kérdése azért is kényes, mert Brüsszel jelenleg inkább Ukrajna és Moldova integrációjára összpontosítana, amelyeket stratégiai jelentőségűnek tekint az EU keleti biztonsági övezetében.

Brexitvisszavonás: a brit közvélemény megosztott

Egy friss felmérés szerint a munkáspárti, liberális demokrata és zöldpárti szavazók több mint 80 százaléka támogatná az EU-ba való visszatérést, a teljes választói társadalomban azonban csak szűk többség állna az ötlet mögé.

A teljes jogú tagság mellett több köztes megoldás is szóba került. Az egyik úgynevezett svájci modell lenne, amely az EU egységes piacához való szoros hozzáférést biztosítaná anélkül, hogy Nagy-Britannia teljes jogú taggá válna. Svájc cserébe elfogadta a személyek szabad mozgását és jelentős pénzügyi hozzájárulást fizet Brüsszelnek.

Korábban az EU hasonló konstrukciót ajánlott Londonnak is, Boris Johnson akkori miniszterelnök azonban ezt elutasította, mivel a brit kormány nem akarta elfogadni a közös szabályozást és a szabad munkavállalást.

Felmerült az úgynevezett norvég modell lehetősége is. Ebben az esetben az Egyesült Királyság az Európai Gazdasági Térségen keresztül kapcsolódhatna újra az egységes piachoz, ehhez azonban ismét el kellene fogadnia a munkaerő szabad áramlását.

Keir Starmer brit miniszterelnök egyelőre óvatosabb politikát követ.

A brit kormány fokozatos közeledésre törekszik az EU felé, miközben igyekszik elkerülni, hogy a brexit teljes felülvizsgálatának benyomását keltse. London különösen érzékenyen kezeli a migráció kérdését, ezért a fiatalok mobilitási programját is szigorú kvótákhoz kötné.

Brüsszelben ugyanakkor egyre többen úgy látják: az elmúlt évek folyamatos vitái után az EU-nak hosszú távon stabilabb és kiszámíthatóbb kapcsolatot kell kialakítania Nagy-Britanniával. Az azonban továbbra is kérdéses, hogy a brit politika és társadalom készen áll-e arra, hogy részben vagy teljesen visszafordítsa a brexitet.