Boris Johnson üzleti haszonra váltotta a kormányfői kapcsolatait

A Boris Files néven ismertté vált kiszivárgott anyagok e-maileket, szerződéseket, beszédeket és számlákat tartalmaznak.
Ezek feltárják, hogyan menedzselte Boris Johnson a nyilvánosan finanszírozott hivatalán keresztül a magánüzleteit, amelyekből csillagászati összegeket kasszírozott – írja a The Guardian.
Milliós bevételek külföldi kapcsolatokból
A dokumentumok szerint Johnson több mint ötmillió fontot (körülbelül 2,2 milliárd forintot) keresett 2022 és 2024 között előadásaival, luxusutazásokkal és különböző üzleti megállapodásokkal. A kiszivárgott iratok alapján:
Szaúd-Arábiában magas rangú tisztviselőnél lobbizott egy olyan vállalat érdekében, amelynek társelnöke.
Venezuela elnökével való találkozója után több mint 200 ezer fontot kapott egy befektetési alaptól – annak ellenére, hogy korábban azt állította, nem fogadott el fizetséget.
Még miniszterelnökként titokban találkozott Peter Thiellel, a Palantir nevű amerikai adatcég alapítójával, amely később megbízást kapott a brit egészségügyi adatok kezelésére.
A Covid-járvány szabályainak nyilvánvaló megsértésével Johnson vacsorát adott egy tory párti képviselőnek, aki finanszírozta Downing Street-i lakásának pazar felújítását, egy nappal azután, hogy életbe lépett a második országos Covid–19 miatti kijárási tilalom.
A dokumentumokból az is kiderül, hogy Johnson hivatali ideje alatt a közpénzből járó, úgynevezett költségtérítési keretéből is finanszírozta magánhivatala működését – ami súlyos etikai kérdéseket vet fel.
Az éves hat számjegyű összeg – más néven közfeladat-költségvetési támogatás (PDCA) – egy olyan anyagi juttatás, amely magán- vagy kereskedelmi tevékenységekre nem fordítható, célja a miniszterelnök közfeladatainak támogatása.
Boris Johnson a béke elszabotálása után az üzlet felé fordult
Johnson a hírek szerint megfúrta a 2022-es orosz–ukrán béketárgyalásokat.
A brit exkormányfő Kijevben járt, és eltanácsolta Volodimir Zelenszkijt attól, hogy tárgyalásos úton vessen véget a háborúnak, amely akkor még csupán hetek óta tartott.