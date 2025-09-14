Boris Johnson üzleti haszonra váltotta a kormányfői kapcsolatait

A Boris Files néven ismertté vált kiszivárgott anyagok e-maileket, szerződéseket, beszédeket és számlákat tartalmaznak.

2022. április 9-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Boris Johnson brit miniszterelnökkel Kijevben (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtóiroda)

Ezek feltárják, hogyan menedzselte Boris Johnson a nyilvánosan finanszírozott hivatalán keresztül a magánüzleteit, amelyekből csillagászati összegeket kasszírozott – írja a The Guardian.

Milliós bevételek külföldi kapcsolatokból

A dokumentumok szerint Johnson több mint ötmillió fontot (körülbelül 2,2 milliárd forintot) keresett 2022 és 2024 között előadásaival, luxusutazásokkal és különböző üzleti megállapodásokkal. A kiszivárgott iratok alapján:

Szaúd-Arábiában magas rangú tisztviselőnél lobbizott egy olyan vállalat érdekében, amelynek társelnöke.

Venezuela elnökével való találkozója után több mint 200 ezer fontot kapott egy befektetési alaptól – annak ellenére, hogy korábban azt állította, nem fogadott el fizetséget.

Még miniszterelnökként titokban találkozott Peter Thiellel, a Palantir nevű amerikai adatcég alapítójával, amely később megbízást kapott a brit egészségügyi adatok kezelésére.

A Covid-járvány szabályainak nyilvánvaló megsértésével Johnson vacsorát adott egy tory párti képviselőnek, aki finanszírozta Downing Street-i lakásának pazar felújítását, egy nappal azután, hogy életbe lépett a második országos Covid–19 miatti kijárási tilalom.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy Johnson hivatali ideje alatt a közpénzből járó, úgynevezett költségtérítési keretéből is finanszírozta magánhivatala működését – ami súlyos etikai kérdéseket vet fel.

Az éves hat számjegyű összeg – más néven közfeladat-költségvetési támogatás (PDCA) – egy olyan anyagi juttatás, amely magán- vagy kereskedelmi tevékenységekre nem fordítható, célja a miniszterelnök közfeladatainak támogatása.

Boris Johnson a béke elszabotálása után az üzlet felé fordult

Johnson a hírek szerint megfúrta a 2022-es orosz–ukrán béketárgyalásokat.