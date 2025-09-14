Boris Johnsonbékeközpénzkapcsolatok fejlesztésminiszterelnökZelenszkijüzlet

Boris Johnson üzleti haszonra váltotta a kormányfői kapcsolatait

Kiszivárogtatott dokumentumok leplezik le, hogyan használta fel Boris Johnson egykori brit miniszterelnök a közpénzzel fenntartott hivatalát saját üzleti érdekei szolgálatában. Az iratok szerint Johnson dollármilliókat keresett politikai befolyásának áruba bocsátásával, miközben korábban éppen ő volt az, aki keresztbe tett az orosz–ukrán békefolyamatnak.

Szabó István
Forrás: The Guardian2025. 09. 14. 6:25
Boris Johnson volt brit miniszterelnök Fotó: STRINGER Forrás: Anadolu/AFP
A Boris Files néven ismertté vált kiszivárgott anyagok e-maileket, szerződéseket, beszédeket és számlákat tartalmaznak. 

Boris Johnson
2022. április 9-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Boris Johnson brit miniszterelnökkel Kijevben (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtóiroda)

Ezek feltárják, hogyan menedzselte Boris Johnson a nyilvánosan finanszírozott hivatalán keresztül a magánüzleteit, amelyekből csillagászati összegeket kasszírozott – írja a The Guardian.

Milliós bevételek külföldi kapcsolatokból

A dokumentumok szerint Johnson több mint ötmillió fontot (körülbelül 2,2 milliárd forintot) keresett 2022 és 2024 között előadásaival, luxusutazásokkal és különböző üzleti megállapodásokkal. A kiszivárgott iratok alapján:

Szaúd-Arábiában magas rangú tisztviselőnél lobbizott egy olyan vállalat érdekében, amelynek társelnöke.

Venezuela elnökével való találkozója után több mint 200 ezer fontot kapott egy befektetési alaptól – annak ellenére, hogy korábban azt állította, nem fogadott el fizetséget.

Még miniszterelnökként titokban találkozott Peter Thiellel, a Palantir nevű amerikai adatcég alapítójával, amely később megbízást kapott a brit egészségügyi adatok kezelésére.

A Covid-járvány szabályainak nyilvánvaló megsértésével Johnson vacsorát adott egy tory párti képviselőnek, aki finanszírozta Downing Street-i lakásának pazar felújítását, egy nappal azután, hogy életbe lépett a második országos Covid–19 miatti kijárási tilalom.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy Johnson hivatali ideje alatt a közpénzből járó, úgynevezett költségtérítési keretéből is finanszírozta magánhivatala működését – ami súlyos etikai kérdéseket vet fel.

Az éves hat számjegyű összeg – más néven közfeladat-költségvetési támogatás (PDCA) – egy olyan anyagi juttatás, amely magán- vagy kereskedelmi tevékenységekre nem fordítható, célja a miniszterelnök közfeladatainak támogatása. 

Boris Johnson a béke elszabotálása után az üzlet felé fordult

Johnson a hírek szerint megfúrta a 2022-es orosz–ukrán béketárgyalásokat

A brit exkormányfő Kijevben járt, és eltanácsolta Volodimir Zelenszkijt attól, hogy tárgyalásos úton vessen véget a háborúnak, amely akkor még csupán hetek óta tartott. 

Copies of "Unleashed" by former British prime minister Boris Johnson, are displayed at Waterstones' flagship Piccadilly bookshop on the day of its release in London, on October 10, 2024. Johnson's memoir, "Unleashed", hit shelves on October 10 and charts his rise in politics, becoming London mayor, leading the "Leave" campaign during the 2016 Brexit referendum and becoming Tory leader in 2019 when he secured a landslide general election victory. Johnson was ousted in disgrace by colleagues fewer than three years later following a series of scandals, particularly the illegal Covid lockdown-breaking parties at Downing Street. (Photo by BENJAMIN CREMEL / AFP)
Boris Johnson volt brit miniszterelnök könyve (Fotó: AFP/Benjamin Cremel)

E vádakat később ugyan memoárjaiban tagadta, szerinte célja csak az volt, hogy támogatást nyújtson Zelenszkijnek, nem pedig akadályozza őt a döntéshozatalban.

A konfliktus azóta is folytatódik, százezrek életét követelve, miközben Boris Johnson most a világot járva már saját üzleti érdekeit építi.

Borítókép: Boris Johnson volt brit miniszterelnök (Fotó: Anadolu/AFP) 

