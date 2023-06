Kitálalt Boris Johnson volt munkatársa a covid alatti féktelen bulikról

Döbbenetes részletekről számolt be Boris Johnson volt brit miniszterelnök hivatalának egykori munkatársa, aki az Independent nevű lapnak adott exkluzív nyilatkozatában elárulta, hogy a Partygate-ként elhíresült botrányról szóló jelentésben szereplő információk valójában csak a jéghegy csúcsát jelentik, annál sokkal durvább tivornyákat tartottak a Downing Street 10 száma alatt.

A miniszterelnök volt munkatársa elárulta, hogy rendkívül vad összejövetelekre került sor a kormányfői hivatalban, amiket féktelen ivászat jellemzett a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások teljes figyelmen kívül hagyásával.

Elmondása alapján Johnson több alkalommal is szándékosan hazudott a parlamentnek a Partygate-üggyel kapcsolatban.

A férfi azt is elárulta, hogy rendkívül kínos volt számukra az a színjáték, amellyel azt a látszatot keltették, hogy a hivatal dolgozói betartják a szabályokat, miközben a valóság a zárt ajtók mögött teljesen más volt. Beszámolt róla, hogy a társadalmi távolságtartást és a maszkviselést nem erőltették, és a korábban rendszeressé vált partik, beleértve a születésnapi bulik és a borivós péntekek, a lezárás alatt is folytatódtak. Boris Johnson tudott arról, hogy a lezárás idején is rendszeresen voltak italozások a hivatalban, sőt, kifejezetten örült annak, hogy a kollégái jól érezték magukat.

Munkatársa elmondta, hogy bár a volt miniszterelnök többnyire vizet ivott, részese akart lenni az eseményeknek, ami alapján kizárt dolog, hogy nem látott semmit és nem volt tudomása a vad partikról. – Nagyon sok buli volt – mondta az ex-tisztviselő. Hozzáfűzte, a vezető beosztású alkalmazottak gyakran egész éjjel az épületben maradtak és az íróasztalok alatt aludtak. Egyikük egyszer ájulásig itta magát, a lépcsőn találtak rá.

A Downing Street képmutatásával kapcsolatban a férfi elárulta, hogy teljesen elfogadott volt, hogy mindannyian megszegik a szabályokat, de közben azt színlelték, hogy betartják azokat.

A férfi azt is elárulta, hogy, annak ellenére, hogy a hivatal munkatársai sokszor betegeskedtek, azt mondták nekik, hogy nincs értelme a maszkviselésnek, még a hivatalos utakon sem tették azt kötelezővé. A volt kormányfővel és Priti Patel akkori belügyminiszterrel együtt utazó személyzet tagjainak azt mondták, hogy a vonat VIP-szekciójában nem muszáj felvenni a maszkot, csak arra kellet figyelni, hogy minden egyes állomáson áthaladva tegyék fel azt, hogy ha esetleg fényképezőgépekkel vagy kamerákkal várják a vonatot a peronon, ne bukjanak le.

A hivatal volt munkatársa egy példát is felhozott a képmutatásra, felidézte, hogy amikor Boris Johnson beszédet intézett a lakossághoz, mindenkit felszólított, maradjon otthon és kerülje a társadalmi érintkezést, majd a felvétel elkészültét követően jó pár munkatársával együtt összezsúfolódtak egy apró képernyőnél, hogy visszanézzék a nyilatkozatot. Napokkal később kitört a koronavírus-járvány.

A Downing Street-i botrányról beszámoló férfi azt is elmondta, hogy amikor 2021 végén a Partygate-ügy napvilágot látott, a résztvevők pánikszerűen igyekeztek megszabadulni a bizonyítékoktól, dokumentumokat semmisítettek meg és fényképeket töröltek.

Elmondása szerint a hivatal akkori kommunikációs vezetője, Jack Doyle számos díjat osztott ki ezeken a partikon, amiket az emberek kiakasztottak a falra, később azonban megsemmisítették őket, mert bizonyítékként szolgáltak arra, hogy összejöveteleket tartottak.

A beszámolóból kiderült továbbá, hogy több hivatali dolgozó is betegen ment be a munkahelyére. Mindeközben az országban rendkívül szigorúan vették a maszkviselést, a rendőrség drónokkal figyelte, hogy az utcán ki nem hord maszkot.

A miniszterelnöki hivatal volt munkatársa azt is megemlítette, hogy Johnson egyfajta mérgező férfikultuszt teremtett a munkahelyen, elmondása alapján a politikus jobban tisztelte a férfiakat, mint a nőket, és inkább hallgatott rájuk. Az Independent a fenti vádakkal kapcsolatban megkereste Boris Johnson szóvivőjét, valamint Priti Patelt, de a miniszterelnöki hivatal nem kívánt nyilatkozni.

Boris Johnson volt konzervatív párti brit miniszterelnök pénteken egyébként azonnali hatállyal lemondott alsóházi képviselői mandátumáról. Döntésének közvetlen előzményeként kézhez kapta az arról szóló vizsgálati jelentést, hogy félrevezette-e a parlamentet a törvénysértő összejöveteleknek az ügyében, amelyeket a saját kormánya által a koronavírus-járvány megfékezése végett elrendelt korlátozások idején tartottak a Downing Streeten.