Boris Johnson a békekötés megakadályozásának vádjaitól Trump újraválasztásáig

Azonban nem ezek a vádak jelentették Johnson számára az egyetlen kihívást. Emlékirata, az Unleashed, részletesen kitér arra is, hogyan viszonyul Donald J. Trump potenciális visszatéréséhez az amerikai politikába. A New York Times szerint Johnson könyvében Trump melletti elkötelezettségét hangsúlyozza, azzal érvelve, hogy Trump nem fogja a Szovjet Birodalmat újjáéleszteni, hanem Amerika nagyságát kívánja helyreállítani. Johnson támogatja Trumpot több kérdésben is, beleértve Ukrajnát.

Boris Johnson emlékirata, az Unleashed, számos színes részletet tartalmaz a politikai karrierje során átélt eseményekről. Különösen emlékezetes az a történet, amikor a Covid–19 járvány közepette fontolóra vette, hogy katonai akciót hajtson végre egy hollandiai raktár ellen, ahol állítólag ötmillió adag vakcinát tartottak vissza. Bár végül elállt a tervtől, a történet jól érzékelteti Johnson eltökéltségét a brit vakcinakampány sikere érdekében, melyet a brexit eredményeinek egyik ékes bizonyítékaként mutatott be.

Johnson visszatérésének lehetősége is szóba kerül a memoárban.

Borítókép: Megjelent Johnson volt brit miniszterelnök Unleashed című könyve (Fotó: AFP)