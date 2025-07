Itt a Kreml válasza Trump ultimátumára

A Kreml elolvasta Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatát, amely az ukrajnai rendezés határidejének lerövidítéséről és a magas szintű kapcsolatfelvételek iránti érdeklődésének hiányáról szólt. Ezt Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára tájékoztatóján jelentette ki.

A Kreml reagált Trump ultimátumára

Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump Skóciában, Keir Starmer brit miniszterelnökkel folytatott megbeszélése előtt jelentette be, hogy szigorít a Vlagyimir Putyinak adott ultimátumon. Az Egyesült Államok elnöke korábban ötven napot adott az orosz vezetésnek arra, hogy tárgyalásos úton vessen véget az ukrajnai háborúnak, most azonban világossá tette, hogy már nem hajlandó eddig várni.

Csalódott vagyok Putyin elnökben, nagyon csalódott

– fogalmazott Trump. A republikánus elnök július közepén jelentette be, hogy az orosz vezetésnek ötven napon belül meg kell állapodnia Kijevvel a háború befejezéséről, különben újabb, másodlagos szankciók következnek, amelyek – mint fogalmazott – „brutálisan megnyomoríthatják” Oroszország gazdaságát. Most azonban bejelentette, hogy megrövidíti a határidőt, mert már előre sejti, hogyan fog reagálni Moszkva.

Már azt hittük, megegyeztünk, aztán Putyin megint kilő néhány rakétát valamelyik városra, például Kijevre, és sok embert megöl, például egy idősotthonban

– mondta. Hozzátette: „És akkor csak fekvő testeket látni mindenfelé az utcán. Ez nem így működik”.

Dmitrij Peszkov Trump kijelentései kapcsán úgy fogalmazott:

Tudomásul vettük Trump elnök tegnapi nyilatkozatát.

Majd azt is hozzátette, hogy „el szeretné kerülni az amerikai vezető szavainak bármilyen értékelését” – írja a TASZSZ orosz hírügynökség.

Borítókép: Dmitrij Peszkov (Fotó: AFP)