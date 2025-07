Kulja András csak magával mer vitázni

– Úgy tűnik, Kulja doktor a legutóbbi csúfos vereség után csak a TikTokon mer vitázni – saját magával – írta közösségi oldalán Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója beszámolt róla, hogy a Tisza Párt politikusa az MCC Feszten szervezett vitát korábban elvállalta, de úgy tűnik, hogy

a főnöke belátta, hogy ebből ismét leégés lesz, és letiltotta.

– Diagnózis: akut vitafóbia. Terápia: több szakértelem, kevesebb szelfi – jegyezte meg Orbán Balázs.

Emlékezetes, óriási csalódás kísérte ellenzéki körökben Kulja András szereplését az ATV-n megrendezett egészségügyi vitában.

A tiszás EP-képviselő több fajsúlyos balliberális megmondóember szerint is egyértelműen veszített Takács Péter egészségügyi államtitkárral szemben.

Ezt a véleményt képviselte mások mellett Csintalan Sándor, Kökény Mihály, Dull Szabolcs, Somogyi Zoltán, Ceglédi Zoltán és Hont András is. Több DK-s politikus is hasonló álláspontra helyezkedett, ráadásul a tiszás aktivisták is nemtetszésüket fejezték ki Kulja teljesítményével kapcsolatban.

A nyár egyik legfontosabb intellektuális fesztiválja, az MCC Feszt csütörtökön kezdődik Esztergomban neves külföldi és magyar közéleti szereplőkkel, könnyűzenei előadókkal.

Tavaly három nap alatt csaknem ötvenezren vettek részt a programokon, beszélgetéseken, és most is hasonló érdeklődés mutatkozik a rendezvény iránt.

A fesztiválon előadást tart mások mellett Sebastian Kurz volt osztrák kancellár és Dominic Cummings brit politikai stratéga, Boris Johnson egykori brit miniszterelnök főtanácsadója is, aki kulcsszerepet játszott a brexit-népszavazás sikerében.