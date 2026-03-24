bűnözésbevándorlásSpanyolország

Migránsbűnözés terhe alatt roskadozik Spanyolország

Spanyolországban egyre nagyobb arányban jelennek meg bevándorlók a bűnügyi statisztikákban. A nagyobb városokban és Katalóniában bizonyos bűncselekmények túlnyomó részét migránsokhoz kötik, és ez az arány évről évre emelkedik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 20:35
Meredeken romlanak a bűnözési statisztikák Spanyolországban Forrás: AFP
Egy friss rendőrségi jelentés alapján Spanyolországban az őrizetbe vettek több mint fele bevándorló. A katalán fővárosban a zsebtolvajlások és az erőszakos lopások túlnyomó többségét is hozzájuk kötik. Más régiókban, például Andalúziában kicsit máshogy fest a helyzet, de országos szinten is kirajzolódik egy romló tendencia. A hatóságok adatai szerint évről évre nő a külföldi elkövetők aránya – írja az Fdesouche.com.

Spanyolországban az őrizetbe vettek több mint fele bevándorló. Fotó: AFP

Különösen rossz a helyzet Madridban, ahol a letartóztatottak 64 százaléka bevándorló, ugyanez az arány Katalóniában 72 százalék, ráadásul tízből kilenc zsebtolvajlás is migránsokhoz köthető. A leggyakrabban marokkói és algériai bevándorlókat tartóztat le a rendőrség. Például március 18-án 1033 embert vettek őrizetbe Spanyolország-szerte. Közülük 527 külföldi állampolgár volt, ami az összes eset 51 százalékát jelenti. 

Navarrában a tartományi rendőrség januárban elismerte, hogy a 2025-ben nyilvántartott bűncselekmények közül a szexuális bűncselekmények 63 százalékát, az emberölések 73 százalékát és a lopások 72 százalékát bevándorlók követték el. Ugyanez a jelentés egyértelmű tendenciát is kiemelt: 

évről évre csökken a spanyol állampolgárságú őrizetbe vettek száma, miközben nő a külföldieké, akiknek leggyakoribb származási országa Marokkó és Algéria.

 

Borítókép: Meredeken romlanak a bűnözési statisztikák Spanyolországban (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Bayer Zsolt: Semmit nem fog átadni + videó

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
