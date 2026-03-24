Migránsbűnözés terhe alatt roskadozik Spanyolország

Egy friss rendőrségi jelentés alapján Spanyolországban az őrizetbe vettek több mint fele bevándorló. A katalán fővárosban a zsebtolvajlások és az erőszakos lopások túlnyomó többségét is hozzájuk kötik. Más régiókban, például Andalúziában kicsit máshogy fest a helyzet, de országos szinten is kirajzolódik egy romló tendencia. A hatóságok adatai szerint évről évre nő a külföldi elkövetők aránya – írja az Fdesouche.com.

Különösen rossz a helyzet Madridban, ahol a letartóztatottak 64 százaléka bevándorló, ugyanez az arány Katalóniában 72 százalék, ráadásul tízből kilenc zsebtolvajlás is migránsokhoz köthető. A leggyakrabban marokkói és algériai bevándorlókat tartóztat le a rendőrség. Például március 18-án 1033 embert vettek őrizetbe Spanyolország-szerte. Közülük 527 külföldi állampolgár volt, ami az összes eset 51 százalékát jelenti.