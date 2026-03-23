A szövetségi bevándorlási rendészet embereit vezényli Donald Trump az amerikai repülőterekre

A szövetségi bevándorlási rendészet (ICE) embereit vezénylik az amerikai repülőterekre. Az intézkedés célja a fizetés nélkül maradt szövetségi biztonsági alkalmazottak pótlása, illetve tehermentesítése – közölte vasárnap Donald Trump.

Munkatársunktól
2026. 03. 23. 4:00
Illusztráció (Fotó: Getty Images via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump amerikai elnök szerint a Bevándorlási- és Vámvégrehajtás (Immigration and Customs Enforcement) ügynökei hétfőtől jelennek meg a repülőtereken, miután a belbiztonsági minisztérium több mint öt hete tartó leállása miatt a repterek biztonsági ellenőrzéséért felelős hivatal (Transportation Security Administration) dolgozói fizetés híján egyre nagyobb létszámban hagyják ott véglegesen, vagy átmeneti időre munkájukat.

Trump az ICE embereit küldi az amerikai repterekre (Illusztráció, forrás: Getty Images via AFP)
Az ICE emberei kisegítő feladatokat fognak ellátni olyan posztokon, ahol a repülőtereken dolgozó szövetségi biztonsági személyzet szaktudására nincs szükség – közölte Tom Homan, határőrizetért felelős elnöki megbízott a CNN televízió heti politikai magazinműsorában vasárnap.

Sean Duffy közlekedési miniszter, az ABC televíziónak vasárnap adott interjúban azt hangoztatta, hogy amennyiben tovább húzódik a politikai vita a belbiztonsági tárca költségvetésének elfogadásáról, akkor tovább csökken a naponta szolgálatba lépő repülőtéri biztonsági alkalmazottak száma, ami még tovább növekvő sorokhoz vezet az amerikai repülőterek biztonsági átvilágítókapui előtt. A szervezetnél már mintegy 400-an hagyták ott munkájukat, és keresnek mellékállást, hogy bevételhez jussanak.

Hétvégi adatok szerint az Egyesült Államok legforgalmasabb repülőterein akár 3-4 órát is sorba kell állni az ellenőrzéshez.

A bevándorlási hatóság ügynökeinek repülőterekre vezénylését élesen bírálták vasárnap nyilatkozó demokrata kongresszusi tagok. Hakeem Jeffries, a képviselőházi demokraták vezetője a CNN hírtelevíziónak adott interjúban azt hangoztatta, hogy „a legkevésbé arra van szüksége az amerikai embereknek, hogy kiképzetlen ICE-ügynököket helyezzenek a repülőterekre országszerte, akik adott esetben erőszakot alkalmaznak és esetenként meggyilkolják őket”. Minnesotában a bevándorlási hatóság fellépése elleni tüntetéseken januárban két tiltakozó aktivistát lőttek le a szövetségi ügynökök Minneapolisban, miután fenyegetőnek ítélték magatartásukat.

J.D. Vance alelnök a közösségi médiában megjelent bejegyzésében úgy vélte, hogy a demokraták túszul ejtették a repülőtéri biztonságért felelős hivatalt, amikor nem járulnak hozzá a belbiztonsági minisztérium (Department of Homeland Security) költségvetésének elfogadásához.

A minisztérium új költségvetéséről szóló vitában a demokraták a bevándorlási hatóság reformjához kötik támogatásukat, amelyet felelősnek tartanak a két tüntető haláláért, és erőszakos fellépéssel vádolnak az illegális bevándorlókkal szemben.

A minisztérium költségvetés híján nem működik, ami azt jelenti, hogy a repülőtéri biztonságiak mellett, a parti őrség és a szövetségi katasztrófavédelmi hivatal dolgozói sem kapnak fizetést. A szintén a belbiztonsági minisztériumhoz tartozó bevándorlási hatóság többéves költségvetését már 2025-ben egy külön törvényben megszavazta a kongresszus.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekMacron

Macron vízválasztó beszéde

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A francia elnököt cseppet sem érdekli, hogy nem örökre szól a felhatalmazása.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
