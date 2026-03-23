A szövetségi bevándorlási rendészet embereit vezényli Donald Trump az amerikai repülőterekre

Az ICE emberei kisegítő feladatokat fognak ellátni olyan posztokon, ahol a repülőtereken dolgozó szövetségi biztonsági személyzet szaktudására nincs szükség – közölte Tom Homan, határőrizetért felelős elnöki megbízott a CNN televízió heti politikai magazinműsorában vasárnap.

Sean Duffy közlekedési miniszter, az ABC televíziónak vasárnap adott interjúban azt hangoztatta, hogy amennyiben tovább húzódik a politikai vita a belbiztonsági tárca költségvetésének elfogadásáról, akkor tovább csökken a naponta szolgálatba lépő repülőtéri biztonsági alkalmazottak száma, ami még tovább növekvő sorokhoz vezet az amerikai repülőterek biztonsági átvilágítókapui előtt. A szervezetnél már mintegy 400-an hagyták ott munkájukat, és keresnek mellékállást, hogy bevételhez jussanak.