Donald Trump amerikai elnök szerint a Bevándorlási- és Vámvégrehajtás (Immigration and Customs Enforcement) ügynökei hétfőtől jelennek meg a repülőtereken, miután a belbiztonsági minisztérium több mint öt hete tartó leállása miatt a repterek biztonsági ellenőrzéséért felelős hivatal (Transportation Security Administration) dolgozói fizetés híján egyre nagyobb létszámban hagyják ott véglegesen, vagy átmeneti időre munkájukat.
A szövetségi bevándorlási rendészet embereit vezényli Donald Trump az amerikai repülőterekre
A szövetségi bevándorlási rendészet (ICE) embereit vezénylik az amerikai repülőterekre. Az intézkedés célja a fizetés nélkül maradt szövetségi biztonsági alkalmazottak pótlása, illetve tehermentesítése – közölte vasárnap Donald Trump.
Az ICE emberei kisegítő feladatokat fognak ellátni olyan posztokon, ahol a repülőtereken dolgozó szövetségi biztonsági személyzet szaktudására nincs szükség – közölte Tom Homan, határőrizetért felelős elnöki megbízott a CNN televízió heti politikai magazinműsorában vasárnap.
Sean Duffy közlekedési miniszter, az ABC televíziónak vasárnap adott interjúban azt hangoztatta, hogy amennyiben tovább húzódik a politikai vita a belbiztonsági tárca költségvetésének elfogadásáról, akkor tovább csökken a naponta szolgálatba lépő repülőtéri biztonsági alkalmazottak száma, ami még tovább növekvő sorokhoz vezet az amerikai repülőterek biztonsági átvilágítókapui előtt. A szervezetnél már mintegy 400-an hagyták ott munkájukat, és keresnek mellékállást, hogy bevételhez jussanak.
Hétvégi adatok szerint az Egyesült Államok legforgalmasabb repülőterein akár 3-4 órát is sorba kell állni az ellenőrzéshez.
A bevándorlási hatóság ügynökeinek repülőterekre vezénylését élesen bírálták vasárnap nyilatkozó demokrata kongresszusi tagok. Hakeem Jeffries, a képviselőházi demokraták vezetője a CNN hírtelevíziónak adott interjúban azt hangoztatta, hogy „a legkevésbé arra van szüksége az amerikai embereknek, hogy kiképzetlen ICE-ügynököket helyezzenek a repülőterekre országszerte, akik adott esetben erőszakot alkalmaznak és esetenként meggyilkolják őket”. Minnesotában a bevándorlási hatóság fellépése elleni tüntetéseken januárban két tiltakozó aktivistát lőttek le a szövetségi ügynökök Minneapolisban, miután fenyegetőnek ítélték magatartásukat.
J.D. Vance alelnök a közösségi médiában megjelent bejegyzésében úgy vélte, hogy a demokraták túszul ejtették a repülőtéri biztonságért felelős hivatalt, amikor nem járulnak hozzá a belbiztonsági minisztérium (Department of Homeland Security) költségvetésének elfogadásához.
A minisztérium új költségvetéséről szóló vitában a demokraták a bevándorlási hatóság reformjához kötik támogatásukat, amelyet felelősnek tartanak a két tüntető haláláért, és erőszakos fellépéssel vádolnak az illegális bevándorlókkal szemben.
A minisztérium költségvetés híján nem működik, ami azt jelenti, hogy a repülőtéri biztonságiak mellett, a parti őrség és a szövetségi katasztrófavédelmi hivatal dolgozói sem kapnak fizetést. A szintén a belbiztonsági minisztériumhoz tartozó bevándorlási hatóság többéves költségvetését már 2025-ben egy külön törvényben megszavazta a kongresszus.
