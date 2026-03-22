Meghalt Robert Mueller, a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba való orosz beavatkozás gyanúját vizsgáló bizottság vezetője

A Mueller vezette bizottság 2019-ben közzétett jelentése megállapította, hogy Oroszország be akart avatkozni a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba.

Arra azonban nem talált bizonyítékot, hogy „egyeztetés vagy összejátszás” lett volna Trump kampánycsapata és az orosz kormány között. Donald Trump amerikai elnök Mueller halálhírére reagálva a Truth Social oldalon azt írta: „helyes, örülök, hogy meghalt, így nem árthat többet ártatlan embereknek”.