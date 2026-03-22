Meghalt Robert Mueller, a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba való orosz beavatkozás gyanúját vizsgáló bizottság vezetője

Meghalt 81 éves korában Robert Mueller, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egykori igazgatója, különleges ügyész, a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba való orosz beavatkozás kérdését vizsgáló bizottság vezetője – erősítette meg a családja szombaton.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 3:00
Robert Mueller, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egykori igazgatója, különleges ügyész (Fotó: AFP)
Muellert 2017-ben bízták meg azzal, hogy vizsgálódjon a feltételezett orosz beavatkozás gyanúja miatt.

A Mueller vezette bizottság 2019-ben közzétett jelentése megállapította, hogy Oroszország be akart avatkozni a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba.

Arra azonban nem talált bizonyítékot, hogy „egyeztetés vagy összejátszás” lett volna Trump kampánycsapata és az orosz kormány között. Donald Trump amerikai elnök Mueller halálhírére reagálva a Truth Social oldalon azt írta: „helyes, örülök, hogy meghalt, így nem árthat többet ártatlan embereknek”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

