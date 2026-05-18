Erőszakba fordultak a migrációellenes tüntetések Hollandiában

A rendőrség szerint a város egyes részei órákra gyakorlatilag a rendkívüli állapot határát súrolták, írja az Origo.

Több száz tüntető vonult egy menedékközpont elé

A holland sajtó szerint már napok óta fokozódik a feszültség a tervezett menedékközpontok miatt, különösen Loosdrecht térségében. Egyes demonstrációkon mintegy 400 ember vett részt, ahol pirotechnikai eszközöket dobtak a létesítmények irányába, aminek következtében több helyen is tűz keletkezett.

A helyi hatóságok szerint a rendőrség és a tűzoltóság munkáját is akadályozták, miközben a helyzet gyorsan kontrollálhatatlanná vált.

Apeldoorn, protest door +/- 50 man. Rond 20:00 verzocht de politie de groep om te vertrekken. Dat werd opgevolgd. De politie is nog met +/- 20 man aanwezig. pic.twitter.com/7WIUiH4dzv — 365pics (@365picss) May 16, 2026

Tüntetés: a miniszterelnök elítélte az erőszakot

Rob Jetten holland miniszterelnök határozottan elítélte a történteket, hangsúlyozva: a véleménynyilvánítás szabadsága alapjog, azonban az erőszak és a rongálás semmilyen körülmények között nem elfogadható.

A holland kormányfő szerint a hatóságoknak biztosítaniuk kell a közrendet, miközben a politikai vitákat demokratikus keretek között kell lefolytatni.