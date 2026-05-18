Erőszakba fordultak a migrációellenes tüntetések Hollandiában

A rendőrség szerint a város egyes részei órákra gyakorlatilag a rendkívüli állapot határát súrolták, írja az Origo.
Több száz tüntető vonult egy menedékközpont elé
A holland sajtó szerint már napok óta fokozódik a feszültség a tervezett menedékközpontok miatt, különösen Loosdrecht térségében. Egyes demonstrációkon mintegy 400 ember vett részt, ahol pirotechnikai eszközöket dobtak a létesítmények irányába, aminek következtében több helyen is tűz keletkezett.
A helyi hatóságok szerint a rendőrség és a tűzoltóság munkáját is akadályozták, miközben a helyzet gyorsan kontrollálhatatlanná vált.
Tüntetés: a miniszterelnök elítélte az erőszakot
Rob Jetten holland miniszterelnök határozottan elítélte a történteket, hangsúlyozva: a véleménynyilvánítás szabadsága alapjog, azonban az erőszak és a rongálás semmilyen körülmények között nem elfogadható.
A holland kormányfő szerint a hatóságoknak biztosítaniuk kell a közrendet, miközben a politikai vitákat demokratikus keretek között kell lefolytatni.
