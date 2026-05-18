Rendkívüli

Havasi Bertalan feljelentette Magyar Pétert

Rendkívüli

Azonnali lemondásra szólította fel Magyar Pétert egy volt alkotmánybíró

tüntetésHollandiahelyi közösségmigrációellenesmenekültközpont

Erőszakba fordultak a migrációellenes tüntetések Hollandiában

Komoly zavargások alakultak ki Hollandiában a kormány bevándorláspolitikája ellen szervezett demonstrációkon. Apeldoorn térségében maszkos tüntetők vonultak az utcákra fáklyákkal és pirotechnikai eszközökkel, miközben több helyszínen összecsapások törtek ki a rendőrség és a demonstrálók között. A holland hatóságok fokozott készültséget rendeltek el, a helyzet pedig továbbra is rendkívül feszült.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 18. 13:47
Illusztráció holland tüntetők Fotó: Oscar Brak Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendőrség szerint a város egyes részei órákra gyakorlatilag a rendkívüli állapot határát súrolták, írja az Origo.

Több száz tüntető vonult egy menedékközpont elé

A holland sajtó szerint már napok óta fokozódik a feszültség a tervezett menedékközpontok miatt, különösen Loosdrecht térségében. Egyes demonstrációkon mintegy 400 ember vett részt, ahol pirotechnikai eszközöket dobtak a létesítmények irányába, aminek következtében több helyen is tűz keletkezett.

A helyi hatóságok szerint a rendőrség és a tűzoltóság munkáját is akadályozták, miközben a helyzet gyorsan kontrollálhatatlanná vált.

Tüntetés: a miniszterelnök elítélte az erőszakot

Rob Jetten holland miniszterelnök határozottan elítélte a történteket, hangsúlyozva: a véleménynyilvánítás szabadsága alapjog, azonban az erőszak és a rongálás semmilyen körülmények között nem elfogadható.

A holland kormányfő szerint a hatóságoknak biztosítaniuk kell a közrendet, miközben a politikai vitákat demokratikus keretek között kell lefolytatni.

Dutch Prime Minister Rob Jetten answers journalists' questions after a meeting with Indian Prime Minister in the garden of the Catshuis during an official visit by India's Prime Minister to The Hague on May 16, 2026. (Photo by Lina Selg / AFP)
Rob Jetten holland miniszterelnök (Fotó: AFP/Lina Selg)

Feszültség a helyiek és a hatóságok között

A menedékközpontok tervei már korábban is tiltakozást váltottak ki a helyi lakosok és vállalkozók részéről, akik szerint nem kaptak kellő tájékoztatást a döntésekről. Egyes településeken a befogadási kapacitásokat a kezdeti tervekhez képest már csökkentették. Ugyanakkor a helyi bíróságok több esetben elutasították a beruházások megakadályozására irányuló kereseteket, arra hivatkozva, hogy a menedékkérők elhelyezése közérdek.

A zavargásokat követően több városban a hatóságok korlátozásokat vezettek be, és egyes tüntetéseket előzetesen megtiltottak. A rendőrség mobil ellenőrző pontokon szűri ki a potenciálisan erőszakos résztvevőket.

A hatóságok szerint a cél a közrend helyreállítása, miközben igyekeznek megakadályozni a további eszkalációt.

Borítókép: Illusztráció holland tüntetők (Fotó: AFP/Oscar Brak) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelektőke struktúrák

A (jog)állam én vagyok!

Bogár László avatarja

Azért kell a rendiséget lerombolni, hogy a „rend”, és e rendet még védeni képes szakrális struktúrák ellenőrző szerepükkel élve nehogy megakadályozzák e Nagy Átalakulás profitszivattyúinak a működtetését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu