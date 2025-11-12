Hollandia fenntartja a határellenőrzést – az illegális migráció újra feszültséget okoz

A menedékjog iránt benyújtott kérelmek száma 2025 első nyolc hónapjában 38 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakában feljegyzett adatokhoz képest, a meredek csökkenés ellenére azonban továbbra is nagy a nyomás a holland menekültügyi rendszeren. A helyi önkormányzatok emellett továbbra is közel 90 ezer ukrajnai menekült ellátását biztosítják, ezért kevés a szabad kapacitás – írták.

A szálláshelyekre nehezedő folyamatos nyomás fokozott fenyegetést jelenthet a közrendre nézve

– tette hozzá tájékoztatójában a holland migrációs miniszter a hírportál beszámolója szerint.

Borítókép: David van Weel látogatást tett a holland királyi Marechaussee határőrségnél (Fotó: AFP)