A sodródás ikerregényei – újraolvastuk John Barthot

Ahogyan Az út vége, úgy Az úszó opera is egy Maryland állambéli kisvárosban játszódik (előbbi Wicomico megyében van, az utóbbi Cambridge, ahol maga Barth is született), mindkettő főszereplője egy harmincas éveiben járó, társadalmi státusát tekintve értelmiségi férfi (Jacob Horner az angol nyelv leíró nyelvtanát oktatja a Wicomicói Állami Tanítóképzőben, Todd Andrews ügyvéd, cégtárs az Andrews, Bishop & Andrews ügyvédi irodában), mindketten valamilyen testi nyavalyával küszködnek (Jacob időnként mozgásképtelen, Andrewst a krónikusan gyulladt prosztatája kínozza, illetve olyan szívbetegsége van, amelyhez a bármelyik pillanatban bekövetkezhető halál fenyegetettsége társul) — továbbá mindketten részesei egy szerelmi háromszögnek.

A férfi, aki Az út vége elején a „Bizonyos értelemben Jacob Horner vagyok” mondattal határozza meg magát, a betegségét kezelő Doktor utasítására, munkaterápiaként vállal tanári állást, a leíró nyelvtan oktatásával olyan tevékenységet, melyben „meghatározott szabálynak kell lennie”, hogy ne változhasson puszta elfoglaltsággá. A tantestületben ismerkedik meg Joe Morgannal, s lesz rendszeres vendég az – értékeit és életét tekintve – átlagosnak mondható családnál. Jacob, aki híján van bármiféle ambíciónak ugyanúgy, ahogyan pontosan körvonalazható véleménynek és felelősségérzetnek is, Rennie-vel, a feleséggel meglesik Joe-t, a férjet, amint éppen önkielégítést végez, majd nem sokkal később, egy washingtoni utazása alatt megcsalják. Nem a legyűrhetetlen érzelmek túlcsordulása okán történik ez, nem a uralhatatlan szerelem kergeti őket egymás karjába, még csak nem is a kíváncsiság, sokkal inkább egyik részről (Rennie) a meghasonlottság és a csalódás, másikról (Jacob) a tehetetlenség. A bűnt követi a bűnhődés. Joe, a férj, akinek a racionalitáson alapuló univerzumát összezúzzák a történtek, meg akarván érteni az okát, arra kényszeríti a feleségét, hogy szándékával ellentétben folytassa a viszonyt az addigra már gyűlölt férfival, aki – noha erre semmiféle indíttatása nincs – tehetetlen lévén belemegy ebbe is. Aztán az asszony teherbe esik, s mindenképpen meg akar szabadulni a magzattól, aki megszületése után a gyűlölt viszony élő emlékeztetője lenne. A titokzatos Doktor által elvégzett zugabortusz közben meghal Rennie.