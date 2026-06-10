Költőből szárnyszegő – Erdős Péter története + videó

Erdős későbbi sorsát mind a szülei válása, mind (elmondása szerint) jobboldali apjának agresszív személyisége, mind a korai kitaszítottság – az anyja az apja után küldte, mert „nem bírt vele”, később került csak vissza a mamához – meghatározta, de természetesen nem olyan mértékben mint a holokauszt. Akkor a világ – Bereményi Gézát idézve – „varázstalanítva lett”.

Volt az életében egy számára szimpatikus apafigura, az ő tragikus sorsáról is írok, a Dunába gyilkolták. A fiatal Erdős Radnóti Miklósék társaként megjárta a bori munkaszolgálat erőltetett menetét, túlélte, ahogyan a koncentrációs tábort is, de a lelke vagy a lelkének egy része egészen biztosan ottmaradt. A náci Harmadik Birodalomban történtekkel sokáig egyáltalán nem kívánt foglalkozni. Sokakkal megtörtént ez a huszadik században, és nemcsak a holokauszt esetében, más esetekben persze – Don, gulág, a szovjet sereg által elkövetett tömeges nemi erőszak – a diktatúra is megparancsolta a hallgatást. Érzésem szerint múltjának éjsötét részét ő is lehasította magáról.

Saját megszólalásait, írásait értőn olvasva az is világos, hogy szinte egész életében szerepet, szerepeket játszott.

Bátor volt, ez kétségtelen, önértékelése, „énmeséje” talapzatát az jelentette – és ez igaz is lehetett –, hogy nem vált árulóvá, „pentitóvá” (azaz maffiózó bűnbánóvá – észszerű hasonlat, hiszen a kommunista diktatúra valóban kegyetlen bűnszervezetként, maffiaként működött).

Nem fecsegett akkor sem, amikor a saját elvtársai többször is letartóztatták, és kivallatták. Okos volt és ravasz, jobb időkben talán remek sakkjátékos vált volna belőle, így más emberek életével, sorsával játszmázott. Amire büszke volt.

Nem igazán érdekelte, hogy a sakktábla másik oldalán tönkretett emberek, leláncolt zsenik, halottak ültek. Akik ellen csak azért győzhetett, mert mögötte állt a diktatúra.

Mindamellett végig és következetesen leuralta a saját környezetét, imádta a rajongást, a fényt, ha kommunista Napkirályként ő ülhetett középen, a fotelben, és egymás után elmesélhette a nagy meséket és történeteket – közben belsős információival hivalkodva, például az MTI valós, csak a „bizalom köre” által ismerhető híreivel. Közismert, hogy a magánéletét tekintve léha, erkölcstelen életet élt, „számtalan” felesége volt, ahogyan arról is tudunk, hogy több (énekes)nőnek is kéretlen ajánlatot tett. Ezekről is írok a könyvben, ahogyan természetesen a hozzá „nagyon közel álló” Neoton történetéről is. Vagy a „tanítványáról”, az őt mestereként tisztelő Fenyő Jánosról is. Szerintem egyáltalán nem egyoldalúan.