Orbán Viktor rátett egy lapáttal: Lázár Jánossal érkezik Kaposvárra

Orbán–Lázár. Ha ők velünk, ki ellenünk?! Kaposváron találkozunk! – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Mint ismert, szombaton Kaposváron folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása. Legutóbb múlt szombaton, január 17-én volt DPK-gyűlés. A kormányfő az idei év első háborúellenes gyűlésén Miskolcon új formátumban szólalt meg: nem hagyományos beszédet tartott, hanem közvetlenül a közönség kérdéseire válaszolt. Előtte december 20-án, Szegeden volt DPK országjárása, ahol megtelt a Pick Aréna. Az eseményen Lázár János és Orbán Viktor együtt szólaltak fel, így nem lenne példa nélküli, ha Kaposváron is együtt lépnének a színpadra.

A szegedi eseményt megelőzően négy háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai:

november 15-én Győrben,

november 29-én Nyíregyházán,

december 6-án Kecskeméten,

december 13-án pedig Mohácson találkoztak a résztvevők.

A DPK-országjárás összes rendezvénye teltházas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A hatalmas siker láttán nem meglepő, hogy folytatódik a háborúellenes országjárás, ami várhatóan további helyszínekre is ellátogat a következő hetekben. A kormányfő egyébként a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy a hazájukért tenni akaró polgárok lehetőséget kapjanak arra, hogy személyesen is kapcsolódhassanak egymáshoz. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen.