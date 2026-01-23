orbán viktormagyarországlázár jános

Orbán Viktor rátett egy lapáttal: Lázár Jánossal érkezik Kaposvárra

„Orbán–Lázár. Ha ők velünk, ki ellenünk?! – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, utalva arra, hogy a digitális polgári körök következő nagygyűlésén, Kaposváron mindketten fellépnek Lázár Jánossal. A kormányfő által elindított háborúellenes országjárás eddig minden helyszínen telt házat hozott. Úgy tűnik, sokan érzik, hogy személyesen is ki kell állniuk a béke és Magyarország biztonsága mellett.

2026. 01. 23. 20:13
Orbán–Lázár. Ha ők velünk, ki ellenünk?! Kaposváron találkozunk! – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Mint ismert, szombaton Kaposváron folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása. Legutóbb múlt szombaton, január 17-én volt DPK-gyűlés. A kormányfő az idei év első háborúellenes gyűlésén Miskolcon új formátumban szólalt meg: nem hagyományos beszédet tartott, hanem közvetlenül a közönség kérdéseire válaszolt. Előtte december 20-án, Szegeden volt DPK országjárása, ahol megtelt a Pick Aréna. Az eseményen Lázár János és Orbán Viktor együtt szólaltak fel, így nem lenne példa nélküli, ha Kaposváron is együtt lépnének a színpadra.

A szegedi eseményt megelőzően négy háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án pedig Mohácson találkoztak a résztvevők.

A DPK-országjárás összes rendezvénye teltházas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A hatalmas siker láttán nem meglepő, hogy folytatódik a háborúellenes országjárás, ami várhatóan további helyszínekre is ellátogat a következő hetekben. A kormányfő egyébként a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy a hazájukért tenni akaró polgárok lehetőséget kapjanak arra, hogy személyesen is kapcsolódhassanak egymáshoz. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen.

