Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul

korrupcióUkrajnaügyészségvagyonpolitikai eliteltitkolás

Aranypalota, báli ruhák és luxusautók: így él a korrupt ukrán politikai elit

Miközben Kijev Brüsszeltől és a nyugati adófizetőktől követel újabb milliárdokat, Ukrajnában sorra derülnek ki a politikai elit botrányos ügyei. Korrupció miatt ezúttal Kárpátalján emeltek vádat egy ukrán megyei képviselő ellen, aki a gyanú szerint többmilliós vagyont titkolt el a hatóságok elől.

Magyar Nemzet
Forrás: BBC Ukraina2026. 01. 26. 14:50
Házkutatás a kerületi tanács egyik helyettesénél Forrás: Facebook/Kárpátaljai Ügyészség
A kárpátaljai ügyészség közlése szerint a Beregszászi járási tanács egyik képviselőjét azzal gyanúsítják, hogy szándékosan valótlan adatokat tüntetett fel a 2022-es vagyonnyilatkozatában, miközben bűncselekményből származó jövedelmek legalizálására is kísérletet tett, írja a BBC Ukraina.

korrupció
 A kárpátaljai kerületi tanács egyik helyettese milliós vagyont hallgatott el. Forrás: Facebook/Kárpátaljai Ügyészség

 

Korrupció minden szinten

A nyomozás adatai alapján a politikus több mint 8,3 millió hrivnya értékű vagyont és bevételt hallgatott el. A hatóságok szerint 2022 októberében 3,75 millió hrivnyáért vásárolt egy luxuskategóriás sportautót, noha az elmúlt több mint húsz év alatt igazolt vállalkozói jövedelme nem érte el a 227 ezer hrivnyát sem.

A gyanú szerint a képviselő néhány nappal később továbbadta az autót, az abból származó összeget pedig a saját céljaira használta fel. Ezek az ügyletek azonban egyáltalán nem szerepeltek a kötelező vagyonnyilatkozatban.

A hatóságok azt is megállapították, hogy a politikus eltitkolt egy Ford Mustangot, amely a házastársával közös tulajdonban állt, továbbá többmilliós bevételeket és egy Mercedes-Benz S-osztály adásvételéhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciókat is elrejtett.

Az ügyészség szerint a cselekmények kimerítik a szándékosan hamis vagyonnyilatkozat benyújtásának, valamint a bűncselekményből származó vagyon tisztára mosásának tényállását.

Az eset újabb példája annak, hogy miközben Ukrajna vezetése átláthatóságról és reformokról beszél, a helyi politikai elit egy része továbbra is fényűző életet él, elszámoltathatóság nélkül. Nem véletlen, hogy egyre több európai országban merül fel a kérdés: valóban jó helyre kerülnek-e az Ukrajnának juttatott milliárdok?

 

Borítókép: Házkutatás a kerületi tanács egyik helyettesénél (Forrás: Facebook/Kárpátaljai Ügyészség) 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Pornóbuli a Tisza partján (Pártján)

Bayer Zsolt avatarja

Szabó Tímea feljelenti Lázár Jánost, amiért közszemlére tette Kiara Bloomd pikáns kis fotóit.

