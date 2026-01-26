A kárpátaljai ügyészség közlése szerint a Beregszászi járási tanács egyik képviselőjét azzal gyanúsítják, hogy szándékosan valótlan adatokat tüntetett fel a 2022-es vagyonnyilatkozatában, miközben bűncselekményből származó jövedelmek legalizálására is kísérletet tett, írja a BBC Ukraina.
Aranypalota, báli ruhák és luxusautók: így él a korrupt ukrán politikai elit
Miközben Kijev Brüsszeltől és a nyugati adófizetőktől követel újabb milliárdokat, Ukrajnában sorra derülnek ki a politikai elit botrányos ügyei. Korrupció miatt ezúttal Kárpátalján emeltek vádat egy ukrán megyei képviselő ellen, aki a gyanú szerint többmilliós vagyont titkolt el a hatóságok elől.
Korrupció minden szinten
A nyomozás adatai alapján a politikus több mint 8,3 millió hrivnya értékű vagyont és bevételt hallgatott el. A hatóságok szerint 2022 októberében 3,75 millió hrivnyáért vásárolt egy luxuskategóriás sportautót, noha az elmúlt több mint húsz év alatt igazolt vállalkozói jövedelme nem érte el a 227 ezer hrivnyát sem.
A gyanú szerint a képviselő néhány nappal később továbbadta az autót, az abból származó összeget pedig a saját céljaira használta fel. Ezek az ügyletek azonban egyáltalán nem szerepeltek a kötelező vagyonnyilatkozatban.
A hatóságok azt is megállapították, hogy a politikus eltitkolt egy Ford Mustangot, amely a házastársával közös tulajdonban állt, továbbá többmilliós bevételeket és egy Mercedes-Benz S-osztály adásvételéhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciókat is elrejtett.
Az ügyészség szerint a cselekmények kimerítik a szándékosan hamis vagyonnyilatkozat benyújtásának, valamint a bűncselekményből származó vagyon tisztára mosásának tényállását.
Az eset újabb példája annak, hogy miközben Ukrajna vezetése átláthatóságról és reformokról beszél, a helyi politikai elit egy része továbbra is fényűző életet él, elszámoltathatóság nélkül. Nem véletlen, hogy egyre több európai országban merül fel a kérdés: valóban jó helyre kerülnek-e az Ukrajnának juttatott milliárdok?
Borítókép: Házkutatás a kerületi tanács egyik helyettesénél (Forrás: Facebook/Kárpátaljai Ügyészség)
Jákli Mónika halálos balesete: megszólalt a rendőrség
Intenzív rendőrségi vizsgálat zajlik az influenszer és fitneszmodell halálos balesetének ügyében.
Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul
A miniszterelnök közösségi oldalán reagált Brüsszel döntésére.
Franciaország csapást mért az orosz háborús finanszírozásra
A Földközi-tenger nemzetközi vizein zajlott a művelet.
Boris Pistorius magyarázkodik: Berlin szerint félreértés vezetett a feszültséghez Grönland körül
Pistorius szerint a NATO felelősséget visel Grönlandért.
