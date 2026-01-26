Kijevnek idén minimum több milliárd dollár értékű katonai eszközre lesz szüksége, ami jól mutatja, mennyire az Egyesült Államok technológiájára támaszkodik Brüsszel az ukránok támogatásában – ezt kiszivárgott tárgyalási iratok támasztják alá. Az Európai Unió egy összesen kilencvenmilliárd eurós segélycsomag részeként hatvanmilliárd eurót – mintegy hetvenmilliárd dollárt – kíván Ukrajna védelmére fordítani, erről még decemberben született megállapodás – írta az Origo.
Európa belerokkan Ukrajna támogatásába
Dokumentumok állítják, hogy az ukránok katonai és energetikai szempontból is kritikus helyzetbe kerültek. Az Európai Unió példátlan összegű pénzügyi támogatása ellenére az amerikai gyártmányú fegyverrendszerek – különösen a légvédelem területén – nem pótolhatók. Miközben az ukrán védelem pengeélen táncol, az országot történelmének egyik legsúlyosabb energetikai válsága rázza meg.
A nyilvánosságra került dokumentumok ugyanakkor azt jelzik, hogy az EU vagy nem rendelkezik az amerikai fegyverrendszerekkel azonos képességű eszközökkel, vagy nem képes azokat megfelelő ütemben előállítani.
Ez leginkább a stratégiai jelentőségű légvédelmi rendszerek esetében jelent problémát, ideértve a Patriot rendszereket, valamint az Ukrajnában szolgálatba állított F–16-os vadászgépekhez szükséges lőszereket és alkatrészeket. Németország és Hollandia szerint indokolt lenne, hogy a védelmi célra elkülönített források akár 25 százalékát EU-n kívül gyártott fegyverek beszerzésére fordítsák, elsősorban az Egyesült Államokból, így biztosítva Ukrajnának a kulcsfontosságú katonai képességeket.
Az amerikai fegyverektől függés rávilágít az EU-tagállamok dilemmájára: miközben Ukrajna támogatásában Washington technológiájára építenek, Donald Trump elnök egyre provokatívabb kijelentései Grönland ügyében évtizedek óta nem látott feszültséget okoznak az atlanti szövetségben.
A transzatlanti feszültség különösen érzékeny időszakban éri Ukrajnát. Az ország az elmúlt tíz év leghidegebb telét éli, a hőmérséklet több helyen mínusz húsz Celsius-fok alá csökkent.
Oroszország célzott rakéta- és dróntámadásokkal súlyos károkat okozott Ukrajna polgári energetikai hálózatában, ami az országot komoly válsághelyzetbe sodorta.
A folyamatos orosz támadások és a szélsőséges időjárás súlyos következményekkel járnak – figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij január 14-én, amikor felszólította a szövetségeseket a légvédelmi rendszerek és elfogórakéták szállításának növelésére. Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy egyes légvédelmi egységek teljesen kifogytak a lőszerkészletekből.
További Külföld híreink
Január 16-án Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna megkapott egy jelentős légvédelmi támogatási csomagot, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy Oroszország újabb nagyszabású csapásokat készít elő az energetikai infrastruktúra ellen, ami tovább csökkentheti az elfogórakéták állományát.
Az ukránok szerint az amerikai technológia sokkal hatékonyabb
Ukrajna ismételten hangsúlyozta, hogy az amerikai gyártású Patriot légvédelmi rendszerek és a hozzájuk tartozó rakéták nem válthatók ki más eszközökkel. Kiemelten fontosak a Patriot PAC–3 elfogórakéták, amelyek a leghatékonyabb védelmet biztosítják a ballisztikus rakéták ellen.
Bár a francia–olasz fejlesztésű SAMP/T rendszer is képes ballisztikus rakéták elfogására, az Oroszország által 2022-ben indított támadás óta egyetlen új egység sem készült el a bonyolult gyártási megállapodások miatt. A harctéri tapasztalatok alapján az Ukrajnában telepített SAMP/T ütegek sem bizonyultak olyan eredményesnek az orosz ballisztikus rakéták ellen, mint az amerikai Patriot PAC–3 rendszerek.
Ukrajna emellett nagymértékben támaszkodik az Egyesült Államok által biztosított hírszerzési információkra és műholdas képességekre is, amelyekhez hasonlóval európai partnerei nem rendelkeznek.
Az Európai Unió 2025 novemberében készült számításai szerint Ukrajnának 2026 és 2027 során összesen 135 milliárd eurónyi katonai és költségvetési támogatásra lesz szüksége. A decemberben elfogadott támogatási hitel ennek az összegnek körülbelül a kétharmadát biztosítja.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet
Volodimir Zelenszkij támadása után döntött a kormány.
„A Nyugat ráébredt, mivel áll szemben”
Az Oresnyiket állítólag egy légvédelmi rendszer sem képes befogni.
Jákli Mónika halálos balesete: megszólalt a rendőrség
Intenzív rendőrségi vizsgálat zajlik az influenszer és fitneszmodell halálos balesetének ügyében.
Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul
A miniszterelnök a közösségi oldalán reagált Brüsszel döntésére.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet
Volodimir Zelenszkij támadása után döntött a kormány.
„A Nyugat ráébredt, mivel áll szemben”
Az Oresnyiket állítólag egy légvédelmi rendszer sem képes befogni.
Jákli Mónika halálos balesete: megszólalt a rendőrség
Intenzív rendőrségi vizsgálat zajlik az influenszer és fitneszmodell halálos balesetének ügyében.
Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul
A miniszterelnök a közösségi oldalán reagált Brüsszel döntésére.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!