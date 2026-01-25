Zelenszkij a biztonsági garanciákról beszélt

Számunkra a biztonsági garanciák elsősorban az Egyesült Államok garanciáit jelentik. A dokumentum 100 százalékban készen áll, és várjuk partnereink visszajelzését, hogy mikor és hol tudjuk aláírni azt”– hangoztatta Zelenszkij Litvánia fővárosában tartott sajtótájékoztatóján.

Hozzátette, hogy az aláírást követően a dokumentumot ratifikálásra küldik az amerikai kongresszusba és az ukrán parlamentbe. Gitanas Nauseda litván államfő Zelenszkijjel tartott megbeszélését követően azt nehezményezte, hogy szerinte Oroszország próbál elkerülni egy tartós és igazságos békét Ukrajnában és nem fogad el tűzszünetet sem.