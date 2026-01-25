ukrajnazelenszkijkijev

Zelenszkij a biztonsági garanciákról beszélt

Teljesen elkészült az Ukrajnának szánt amerikai biztonsági garanciákat tartalmazó dokumentum, Kijev várja az aláírás helyét és idejét - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Vilniusban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 20:18
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Számunkra a biztonsági garanciák elsősorban az Egyesült Államok garanciáit jelentik. A dokumentum 100 százalékban készen áll, és várjuk partnereink visszajelzését, hogy mikor és hol tudjuk aláírni azt”– hangoztatta Zelenszkij Litvánia fővárosában tartott sajtótájékoztatóján. 

Volodimir Zelenszkij Fotó: PETRAS MALUKAS / AFP

Hozzátette, hogy az aláírást követően a dokumentumot ratifikálásra küldik az amerikai kongresszusba és az ukrán parlamentbe. Gitanas Nauseda litván államfő Zelenszkijjel tartott megbeszélését követően azt nehezményezte, hogy szerinte Oroszország próbál elkerülni egy tartós és igazságos békét Ukrajnában és nem fogad el tűzszünetet sem. 

Korábban beszámoltunk róla, hogy pénteken és szombaton ukrán és orosz delegációk ültek össze amerikai közvetítőkkel Abu-Dzabiban, hogy az ukrajnai háború lehetséges lezárásáról tárgyaljanak. 

Moszkva és Kijev is jelezte, hogy nyitottak a további párbeszédre. Egy amerikai tisztségviselő szerint a megbeszélések következő fordulója jövő vasárnap lehet szintén Abu-Dzabiban. 

Abu-Dzabiban a 20 pontból álló (amerikai) tervet és a problémás kérdéseket vitattuk meg. Számos problémás kérdés volt, de mostanra kevesebb maradt

– hangoztatta Zelenszkij, aki szerint Moszkva mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy Ukrajna adja fel az általa igényelt területeket. Mint mondta, Kijev tapodtat sem mozdult el azon álláspontjától, hogy Ukrajna területi épségét meg kell őrizni. 

Két gyökeresen ellentétes álláspont van, Ukrajnáé és Oroszországé. Az amerikaiak próbálnak kompromisszumot találni

– mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy minden oldalnak engedményeket kell tennie, beleértve az amerikaiakat is, összegzett az MTI.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkötelező olvasmány

Kötelező olvasmány!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu