Börtönné váltak Kijev sötét és hideg toronyházai

Minden eddiginél kegyetlenebbnek bizonyul az idei január a háború sújtotta Kijev számára. Ukrajna fővárosában már az áramszünetek menetrendje diktálja a mindennapi ritmust. Az erőműveket és távvezetékeket ért károk rendkívüli helyzetet teremtettek. A fűtés, a világítás és a lift luxuscikké vált – számol be róla az Origo az ABC News hírtelevízióra hivatkozva.
Olena Jancsuk hetek óta fogságban él saját otthonában. A korábban óvodapedagógusként dolgozó nő a 19. emeleten lakik, 650 lépcsőfokra a földszinttől. Súlyos reumás ízületi gyulladása miatt
a működő lift hiánya számára nem csupán kényelmetlenség, hanem teljes elszigeteltséget jelent.
A hideg nem áll meg a falaknál. Az ablakokon reggelente jégvirágok jelennek meg, jelezve, hogy a központi fűtés hiányában a lakás hőmérséklete vészesen közelít a kintihez. Az 53 éves asszony rögtönzött „kandallót” épített téglákból és gyertyákból. A téglák elnyelik a gyertyák hőjét, majd lassan kisugározzák azt, valamelyest enyhítve a csontig hatoló hideget.
Amikor tizenhét és fél órán keresztül nincs fény és fűtés, ki kell találni valamit
– mondta beletörődve.
A család nappal abba a szobába húzódik be, ahová besüt a nap, éjszaka pedig, amikor a lakás gyorsan kihűl, vastag ruhákban, elektromos takarók alatt próbálnak aludni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!