Börtönné váltak Kijev sötét és hideg toronyházai

Az ukrán főváros lakói a túlélésért küzdenek a hideg lakásokban. Kijev toronyházai ezrek számára váltak csapdává a hosszú áramszünetek idején Ukrajnában.

Munkatársunktól
2026. 01. 25. 21:22
Illusztráció (Fotó: AFP)
Minden eddiginél kegyetlenebbnek bizonyul az idei január a háború sújtotta Kijev számára. Ukrajna fővárosában már az áramszünetek menetrendje diktálja a mindennapi ritmust. Az erőműveket és távvezetékeket ért károk rendkívüli helyzetet teremtettek. A fűtés, a világítás és a lift luxuscikké vált – számol be róla az Origo az ABC News hírtelevízióra hivatkozva.

Vészhelyzeti pontokon, sátrakban keresnek menedéket a hideg elől az emberek Ukrajna fővárosában Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU
Vészhelyzeti pontokon, sátrakban keresnek menedéket a hideg elől az emberek Ukrajna fővárosában Fotó: DANYLO ANTONIUK/ANADOLU

Olena Jancsuk hetek óta fogságban él saját otthonában. A korábban óvodapedagógusként dolgozó nő a 19. emeleten lakik, 650 lépcsőfokra a földszinttől. Súlyos reumás ízületi gyulladása miatt 

a működő lift hiánya számára nem csupán kényelmetlenség, hanem teljes elszigeteltséget jelent.

A hideg nem áll meg a falaknál. Az ablakokon reggelente jégvirágok jelennek meg, jelezve, hogy a központi fűtés hiányában a lakás hőmérséklete vészesen közelít a kintihez. Az 53 éves asszony rögtönzött „kandallót” épített téglákból és gyertyákból. A téglák elnyelik a gyertyák hőjét, majd lassan kisugározzák azt, valamelyest enyhítve a csontig hatoló hideget.

Amikor tizenhét és fél órán keresztül nincs fény és fűtés, ki kell találni valamit

– mondta beletörődve.

A család nappal abba a szobába húzódik be, ahová besüt a nap, éjszaka pedig, amikor a lakás gyorsan kihűl, vastag ruhákban, elektromos takarók alatt próbálnak aludni.

Kijev hárommillió lakosának jelentős része magas épületekben él. Az áramellátás rövid időablakai alatt kell főzni, mosni, vizet szűrni és az összes elektronikai eszközt feltölteni. Kempinggázfőzőkön melegszik a tea, amikor a hálózat összeomlik.

A liftekben gyakran találni „túlélőcsomagokat” – vizet és kekszet –, amelyeket a szomszédok hagynak ott azoknak, akik két emelet között rekednek egy váratlan áramszünet idején.

Míg a gazdagabb lakóközösségek összedobják a pénzt arra, hogy generátorokkal üzemeltessék a lifteket az áramszünetek idején, a legtöbb toronyházban marad a lépcső. Az érdekvédelmi szervezetek hiába könyörögnek a városvezetésnek generátorokért, ezért a fogyatékkal élők és a sebesült veteránok számára a lépcsőházak láthatatlan börtönfalakká váltak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

 

