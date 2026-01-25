Börtönné váltak Kijev sötét és hideg toronyházai

Minden eddiginél kegyetlenebbnek bizonyul az idei január a háború sújtotta Kijev számára. Ukrajna fővárosában már az áramszünetek menetrendje diktálja a mindennapi ritmust. Az erőműveket és távvezetékeket ért károk rendkívüli helyzetet teremtettek. A fűtés, a világítás és a lift luxuscikké vált – számol be róla az Origo az ABC News hírtelevízióra hivatkozva.

Vészhelyzeti pontokon, sátrakban keresnek menedéket a hideg elől az emberek Ukrajna fővárosában Fotó: DANYLO ANTONIUK/ANADOLU

Olena Jancsuk hetek óta fogságban él saját otthonában. A korábban óvodapedagógusként dolgozó nő a 19. emeleten lakik, 650 lépcsőfokra a földszinttől. Súlyos reumás ízületi gyulladása miatt

a működő lift hiánya számára nem csupán kényelmetlenség, hanem teljes elszigeteltséget jelent.

A hideg nem áll meg a falaknál. Az ablakokon reggelente jégvirágok jelennek meg, jelezve, hogy a központi fűtés hiányában a lakás hőmérséklete vészesen közelít a kintihez. Az 53 éves asszony rögtönzött „kandallót” épített téglákból és gyertyákból. A téglák elnyelik a gyertyák hőjét, majd lassan kisugározzák azt, valamelyest enyhítve a csontig hatoló hideget.

Amikor tizenhét és fél órán keresztül nincs fény és fűtés, ki kell találni valamit

– mondta beletörődve.

Residents of Kyiv huddled in emergency tents after a Russian air attack knocked out power, heating and water supplies across parts of the Ukrainian capital, leaving apartment blocks in darkness as temperatures hovered below freezing https://t.co/fy3wC7BrU6 pic.twitter.com/B2Wxos9lq9 — Reuters (@Reuters) January 21, 2026

A család nappal abba a szobába húzódik be, ahová besüt a nap, éjszaka pedig, amikor a lakás gyorsan kihűl, vastag ruhákban, elektromos takarók alatt próbálnak aludni.