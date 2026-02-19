Rendkívüli

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: Zelenszkij bosszúja miatt állt le a Barátság kőolajvezeték

Ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor áram sem lesz náluk

Magyarország és Szlovákia leállította Ukrajna dízelellátását, mert az ukránok nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket. De mi áll a dolog hátterében? Öt pontban a lényeg! – írja Deák Dániel politikai elemző.

2026. 02. 19. 7:38
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Deák Dániel öt pontban foglalta össze, hogy  miért Ukrajna húzhatja a rövidebbet, ha az ukránok nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket. A XXI. Század Intézet vezető elemzője első pontként hangsúlyozta: Kijev és Brüsszel Magyar Péterben reménykedik. Szerinte már teljesen nyíltan beszélnek Kijevben és Brüsszelben arról, hogy Magyar Pétert akarják hatalomba segíteni, mert ő támogatná Ukrajna uniós tagságát és finanszírozását. A brüsszeli Politicóban is megjelent a Zelenszkij-terv, ami ezt a forgatókönyvet vázolta fel. Az ukránok ellátási zavarral próbálják segíteni a Tiszát. 

Deák Dániel (Fotó: Merész Márton)

Ukrajna újra tudná indítani a kőolajvezetéket, azonban ezt politikai okokból nem teszik meg. A politikai ok teljesen világos: ha nincs üzemanyag, akkor Magyarország megbénul, leáll a gazdaság és a közlekedés is. 

Ez politikai válságot is eredményezne, amiből a Tisza hasznot húzhatna.

Deák Dániel arra is kitér, hogy a Tisza Párt elnöke eligazításon volt Münchenben. Nem véletlen, hogy Magyar Péter éppen az elmúlt napokban találkozott a legdurvábban háborúpárti európai vezetőkkel, köztük a horvát kormányfővel is, akinek szintén fontos szerepe van az ügyben, ugyanis

 Horvátországon keresztül lehetne pótolni a most kieső kőolajszállítmányokat. 

A német kancellár – akivel ugyancsak találkozott Magyar Péter – szintén nyíltan kimondta, hogy abban reménykedik, áprilisban megváltozik Magyarország álláspontja Ukrajna ügyében – véli az elemző. 

Orbán Viktort azonban nem olyan fából faragták, hogy engedjen a zsarolásnak; kitart a magyar nemzeti érdekek mellett. Éppen ezért a magyar álláspont megváltoztatása helyett komoly válaszlépéssel reagált Magyarország:

 a vezeték leállítása miatt szintén érintett Szlovákiával közösen szüneteltetik Ukrajna dízelellátását mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajvezetéket. 

Ráadásul, ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor áram sem lesz Ukrajnában. Mind a magyar kormány, mind a szlovák kormány jelezte, hogy ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor Magyarország és Szlovákia leállítja az áram- és gázellátást, ami súlyos csapás lenne Ukrajnára, hiszen ez a két ország kiemelt szerepet játszik Ukrajna ellátásában.

 

Borítókép: Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

