idezojelek
A Helyzet

Túlfeszítette a húrt

A magyar kormány minden szükséges intézkedést megtett annak érdekében, hogy az ország olajellátása, és ezáltal az energiaellátásunk biztonságban legyen, és meg tudjuk őrizni a rezsicsökkentést.

Dénes Zoltán avatarja
Dénes Zoltán
Cikk kép: undefined
kőolajUkrajnaSzijjártó Péter 2026. 02. 19. 4:59
0

Durván mellé lőhetett zsarolásával az ukrán kormányfő, miután a feldobott kő, úgy tűnik, visszahull. Előbb Robert Fico szlovák kormányfő jelentette be, hogy amennyiben országának hozzá kell nyúlni a stratégiai készleteihez, úgy természetesen exportstopot rendel el az Ukrajnába irányuló üzemanyagra. Majd nem sokkal később Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy Magyarország leállítja a dízel kivitelét Ukrajnába. Mindez komoly érvágást jelent az ukrán hadseregnek, mivel e két országból szerezték be az – egyébként annyira elátkozott orosz olajból készülő – üzemanyagot. 

Korábbi közlésekből kiderült, hogy hazánknak ugyan vannak tartalékai, de azokat vészhelyzetekre tartjuk fenn, és nem azért vannak, hogy politikai viták, zsarolásos helyzetek okozta ellátási nehézségekre nyújtsanak fedezetet.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Márpedig a rendelkezésre álló információk alapján február elejére sikerült helyreállítani a Barátság kőolajvezeték megsérült részeit, de azóta sem érkezik olaj sem Magyarországra, sem Szlovákiába, aminek egy oka van: Zelenszkij ukrán kormányfő zsarolási kísérlete. Ezt Robert Fico ki is mondta a napokban, rávilágítva arra, hogy az ukránoknak egyetlen céljuk lehet ezzel, mégpedig az, hogy eltántorítsák Magyarországot attól a politikától, amely nem engedi az országot belesodródni a háborúba.
Nem volt egy átgondolt terv, hiszen mint arra a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője, Hortay Olivér is rávilágított, az Ukrajnába érkező üzemanyag-volumen meghatározó része Magyarországon és Szlovákián keresztül jut el Ukrajnába, és hozzátette: nemcsak az üzemanyagot illetően fontos az energetikai együttműködés a felek között. 

Felhívta a figyelmet, hogy tavaly az ukrán gázimport 45 százaléka, valamint a villamosenergia-import több mint 40 százaléka is Magyarországról érkezett, ami azt bizonyítja, hogy hazánk nemcsak humanitárius, hanem energetikai segítséget is nyújt Ukrajnának.


Miután egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezetéken zajló szállítás leállítása politikai döntés és egy egyértelmű ukrán politikai zsarolás Magyarországgal szemben, hazánk és Szlovákia kénytelen válaszolni. A válasz még így is visszafogott, s ez nem véletlen, mert miként arra Robert Fico rávilágított, nem céljuk az ukrán lakosságot még rosszabb helyzetbe hozni, de Zelenszkij zsarolását nem hagyhatják figyelmen kívül. Mint mondta, le lehetne állítani az Ukrajnába irányuló áramexportot is, de az még súlyosabb helyzetbe sodorná a háború által egyébként is megviselt lakosságot.
Mindenesetre mára immár az unión belül is egyértelművé vált a helyzet, és végre az Európai Bizottság is hivatalos menetrendet kér Ukrajnától a Barátság kőolajvezeték helyreállításához. 

Az Ukrajna által előidézett helyzet egyébként nem okoz akut ellátási gondokat, de hosszabb távon jelentősen emelheti a magyar és szlovák lakosok által fizetendő üzemanyagárakat.

Az energiaárak emelkedése pedig begyűrűzhet az egész gazdaságba, jelentősen rontva a kilátásokat. Ezt a helyzetet hivatottak megoldani a szerdán bejelentett válaszlépések, illetve a magyar kormány igyekezete, hogy lehetőleg mielőbb mód nyíljon a Horvátországon keresztüli olajszállításra az Adria-kőolajvezeték felhasználásával.
Hogy Zelenszkij mennyire elszámította magát, jól mutatja, hogy Szijjártó Péter tegnap egyértelművé tette: a magyar kormány minden szükséges intézkedést megtett annak érdekében, hogy az ország olajellátása, és ezáltal az energiaellátásunk biztonságban legyen és meg tudjuk őrizni a rezsicsökkentést. Mint mondta, a kormány intézkedései nyomán Magyarország üzemanyag- és energiaellátása továbbra is biztosított, az ukrán politikai zsarolás dacára egyik sem került veszélybe.
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekidegennyelv

Nyelvünk helyén idegen vartyogás

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekbéke

Háborúznának, de békéről papolnak

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyűlöletpolitika

Az ellenzék kampánya undorító

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmoralizálás

Veiszer Alinda szelektív érzékenysége

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu