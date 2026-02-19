Túlfeszítette a húrt

Márpedig a rendelkezésre álló információk alapján február elejére sikerült helyreállítani a Barátság kőolajvezeték megsérült részeit, de azóta sem érkezik olaj sem Magyarországra, sem Szlovákiába, aminek egy oka van: Zelenszkij ukrán kormányfő zsarolási kísérlete. Ezt Robert Fico ki is mondta a napokban, rávilágítva arra, hogy az ukránoknak egyetlen céljuk lehet ezzel, mégpedig az, hogy eltántorítsák Magyarországot attól a politikától, amely nem engedi az országot belesodródni a háborúba.

Nem volt egy átgondolt terv, hiszen mint arra a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője, Hortay Olivér is rávilágított, az Ukrajnába érkező üzemanyag-volumen meghatározó része Magyarországon és Szlovákián keresztül jut el Ukrajnába, és hozzátette: nemcsak az üzemanyagot illetően fontos az energetikai együttműködés a felek között.

Felhívta a figyelmet, hogy tavaly az ukrán gázimport 45 százaléka, valamint a villamosenergia-import több mint 40 százaléka is Magyarországról érkezett, ami azt bizonyítja, hogy hazánk nemcsak humanitárius, hanem energetikai segítséget is nyújt Ukrajnának.



Miután egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezetéken zajló szállítás leállítása politikai döntés és egy egyértelmű ukrán politikai zsarolás Magyarországgal szemben, hazánk és Szlovákia kénytelen válaszolni. A válasz még így is visszafogott, s ez nem véletlen, mert miként arra Robert Fico rávilágított, nem céljuk az ukrán lakosságot még rosszabb helyzetbe hozni, de Zelenszkij zsarolását nem hagyhatják figyelmen kívül. Mint mondta, le lehetne állítani az Ukrajnába irányuló áramexportot is, de az még súlyosabb helyzetbe sodorná a háború által egyébként is megviselt lakosságot.

Mindenesetre mára immár az unión belül is egyértelművé vált a helyzet, és végre az Európai Bizottság is hivatalos menetrendet kér Ukrajnától a Barátság kőolajvezeték helyreállításához.

Az Ukrajna által előidézett helyzet egyébként nem okoz akut ellátási gondokat, de hosszabb távon jelentősen emelheti a magyar és szlovák lakosok által fizetendő üzemanyagárakat.

Az energiaárak emelkedése pedig begyűrűzhet az egész gazdaságba, jelentősen rontva a kilátásokat. Ezt a helyzetet hivatottak megoldani a szerdán bejelentett válaszlépések, illetve a magyar kormány igyekezete, hogy lehetőleg mielőbb mód nyíljon a Horvátországon keresztüli olajszállításra az Adria-kőolajvezeték felhasználásával.

Hogy Zelenszkij mennyire elszámította magát, jól mutatja, hogy Szijjártó Péter tegnap egyértelművé tette: a magyar kormány minden szükséges intézkedést megtett annak érdekében, hogy az ország olajellátása, és ezáltal az energiaellátásunk biztonságban legyen és meg tudjuk őrizni a rezsicsökkentést. Mint mondta, a kormány intézkedései nyomán Magyarország üzemanyag- és energiaellátása továbbra is biztosított, az ukrán politikai zsarolás dacára egyik sem került veszélybe.

