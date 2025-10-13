Szijjártó Péter: Magyar Pétert leleplezte (kém)barátja

„Ez a háborúpárti álláspont nagyon veszélyes Magyarország szempontjából. A háború elhúzódása miatt arra kell készülnünk, hogy minket nap mint nap próbálnak majd beleprovokálni a háborúba, el akarják vinni a magyar emberek pénzét, a magyar hadsereg fegyvereit, majd végül a magyar katonákat Ukrajnába” – fogalmazott a tárcavezető Facebook-bejegyzésében.
Na, ezt nem szabad engedni! Amíg nemzeti kormány van Budapesten, addig a magyar emberek pénzét, magyar fegyvereket és a magyar katonákat nem vihetik Ukrajnába! (Egy brüsszelita bábkormány pedig pont az ellenkezőjét csinálná, ne próbáljuk ki!)
– közölte Szijjártó Péter.