UkrajnaSzijjártó PéterháborúkémMagyar Péter

Szijjártó Péter: Magyar Pétert leleplezte (kém)barátja

Magyar Pétert leleplezte (kém)barátja, amikor elmondta, hogy Magyar Péter az ukránok győzelmére hajt. Vagyis Magyar Péter a brüsszeli álláspontot képviseli: még több fegyvert és pénzt Ukrajnába – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 17:07
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Soós Lajos Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ez a háborúpárti álláspont nagyon veszélyes Magyarország szempontjából. A háború elhúzódása miatt arra kell készülnünk, hogy minket nap mint nap próbálnak majd beleprovokálni a háborúba, el akarják vinni a magyar emberek pénzét, a magyar hadsereg fegyvereit, majd végül a magyar katonákat Ukrajnába” – fogalmazott a tárcavezető Facebook-bejegyzésében.

Szijjártó Péter: Magyar Pétert leleplezte (kém)barátja A képen: Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Facebook)
Szijjártó Péter: Magyar Pétert leleplezte (kém)barátja A képen: Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Facebook)

Na, ezt nem szabad engedni! Amíg nemzeti kormány van Budapesten, addig a magyar emberek pénzét, magyar fegyvereket és a magyar katonákat nem vihetik Ukrajnába! (Egy brüsszelita bábkormány pedig pont az ellenkezőjét csinálná, ne próbáljuk ki!)

– közölte Szijjártó Péter.

Amint arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter beismerte, hogy a végsőkig akarja támogatni Ukrajnát. Tseber Rolanddal egy ukrán portál készített interjút, a férfi pedig egyértelműen elmondta, milyen álláspontot képvisel a Tisza Párt. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu