idezojelek
Vélemény

New York árnyai

HETI AGYRÉMEK – A polgármester első útja egy iszlám központba vezetett, ahol az egybegyűltek lelkes Allah akbar! skandálással fogadták.

Hegyi Zoltán avatarja
Hegyi Zoltán
Cikk kép: undefined
New YorkmuszlimHamász 2025. 11. 11. 5:20
Fotó: NEIL CONSTANTINE

Elöljáróban csupán annyit, hogy aki szerint az Orbán Viktor vezette magyar küldöttség washingtoni turnéja nem szenzációs diplomáciai siker és az eredmények nem szolgálják valamennyiünk érdekét, az menthetetlen. Mormoljon el egy mindensz…rt, fizesse be a rezsicsökkentés nélküli rezsit, utasítsa vissza karakánul az adókedvezményeket, minden liter benzin mellé adjon egy ötszázas jattot a kúton és húzzon el egy komfortos lövészárokba, valahova Donyeck külsőbe. Ott egy fotelharcos túlélési ideje jó esetben nagyjából három óra hossza, azalatt mantrázhatja nyugodtan, hogy merazorbán.

Na de közben történt azért más is. Hősünk imádta New Yorkot – hangzik el a narrációban többször is Woody Allen fájdalmasan szép fekete-fehér filmjében, a Manhattanben. Mivel a főhős az író, rendező, színész (és klarinétos) alteregója, ezen nincs mit csodálkozni. Brooklyni gyerekként, nagyvárosi, zsidó, neurotikus (stb.) értelmiségiként hogyne szeretné a Nagy Almát, tudvalevőleg inszomniás is a tetejébe, azaz soha nem alszik. Azt azért tegyük hozzá, hogy a moziban valamikor a hetvenes évek végén járunk, és akkor azért más világ volt. Hogy az egyik legkedvesebb filmesem most mit gondol a városról és kire szavazott a nemrégiben lezajlott polgármester-választáson, azt persze nem tudhatjuk.

Tény viszont, hogy New York új polgármestere Zohran Mamdani. Harmincnégy éves, szocialista, demokrata színekben indult, amerikai–ugandai kettős állampolgár és muzulmán. Amerika természetesen nem New York, és Amerika jelenleg Trump-lázban ég, de ez azért kemény. Egy városállam elérkezett a csúcsra. Nagy valószínűséggel nehéz lesz überelni az öntökönlövésnek ezt a szintjét, bár amikor teljes gőzzel beindult a cancel culture–woke kerékpár, akkor is ezt gondoltuk.

Mamdani nem is lacafacázott sokat, sebtiben kijelentette, hogy New Yorkot a bevándorlók Mekkájává teszi (Mekka, érted Max, Mekka – hogy egy másik Woody Allen-gyöngyszemet, az Annie Hallt is beidézzük Wagnert behelyettesítve, de a felhangot meghagyva), és megválasztása után az első útja egy iszlám központba vezetett, ahol az egybegyűltek lelkes Allah akbar! skandálással fogadták. Tényleg, mi jöhet még? Elegáns mecsetek az ikertornyok helyén? Mamdani nem holmi ismeretlen üstökösként került New York élére, mozgalmas mozgalmi előélete van. Volt radikális BLM-tüntető, éhségsztrájkot folytatott Gázáért a Fehér Ház előtt.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A dolog pikantériája, hogy még Biden elnöksége alatt és a New York Post cikke szerint terrorszervezetekhez köthető, Izrael-ellenes aktivistáktól, szocialista és radikális csoportoktól szedett össze rengeteg pénzt, hogy sikerre vigye a progresszív forradalmat. A család kőgazdag, ugyanakkor radikális balosok, gyűlölik a Nyugatot, amely befogadta őket. Csak a szokásos haladós katyvasz, mondhatnánk ezen a ponton, de azért csak óvatosan. Akkora már itt a mentális zűrzavar, hogy egyik pillanatról a másikra megváltozhat minden és annak az ellenkezője is.

Gondoljunk csak bele: LMBTQ-arcok, queerek és ki tudja, még kicsodák vidáman ünnepelnek egy olyan hátterű társaságot, amelyik legszívesebben kihajigálná a melegeket egy felhőkarcolóból, aztán jönnének a fehér, heteroszexuális, elnyomó férfiak, megvetik a nőket (néhány nőmozgalom azért anyagilag is támogatja őket), miközben akkora liberálisok is, mint ide Lacháza. Tényleg színes társaság, mintha egyenesen a charentoni elmegyógyintézetből érkeztek volna, hogy megváltsák a világot. De hogy legyen egy kis sorosozás is a pakliban, Alex Soros imigyen szóla Mamdani győzelmekor: „Annyira büszke vagyok, hogy New York-i lehetek! Az amerikai álom tovább él!” Netanjahu meg biztos náci, mi? Identitászavar a köbön.

De ha már nők. Mamdani feleségét már azért is érdemes megemlíteni, mert a történet tipikus. Egy randiappon ismerkedtek meg (ez rendkívül korszerű és egyben progresszív) négy évvel ezelőtt, nyolc hónapja házasok. Rama Duwaji szíriai–amerikai művész, politikai-társadalmi aktivista, Houstonban született, Dubajban gyerekeskedett, a Virginiai Egyetemen tanult, majd New Yorkba költözött. Művei gyakran érintik a „palesztin ügyet” és nyíltan bírálja az amerikai külpolitikát és imperializmust. Miközben utóbbiak haszonélvezője, betagozódva az „elitbe”.

Gyönyörű, de tényleg. Nem csoda hát, hogy az ifjú hölgyben többen a modern kori Diana hercegnőt vélik felfedezni, aki egyszerre karizmatikus, érzékeny és hiteles, bármit is jelentsen ez. Hiába na, ahány ember, annyi mozi. Így megy ez.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekBBC

A BBC függetlensége a sírba szállt

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekvilágkormány

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekWashington

Narancssárga nyakkendőben

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekkormány

A legnagyobb Fidesz-győzelem jön

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Surján László
idezojelekErdő Péter

A globalista politika vadhajtásai

Surján László avatarja

A probléma globális, a harcot is globálisan kell megvívni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu