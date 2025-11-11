New York árnyai

Elöljáróban csupán annyit, hogy aki szerint az Orbán Viktor vezette magyar küldöttség washingtoni turnéja nem szenzációs diplomáciai siker és az eredmények nem szolgálják valamennyiünk érdekét, az menthetetlen. Mormoljon el egy mindensz…rt, fizesse be a rezsicsökkentés nélküli rezsit, utasítsa vissza karakánul az adókedvezményeket, minden liter benzin mellé adjon egy ötszázas jattot a kúton és húzzon el egy komfortos lövészárokba, valahova Donyeck külsőbe. Ott egy fotelharcos túlélési ideje jó esetben nagyjából három óra hossza, azalatt mantrázhatja nyugodtan, hogy merazorbán.

Na de közben történt azért más is. Hősünk imádta New Yorkot – hangzik el a narrációban többször is Woody Allen fájdalmasan szép fekete-fehér filmjében, a Manhattanben. Mivel a főhős az író, rendező, színész (és klarinétos) alteregója, ezen nincs mit csodálkozni. Brooklyni gyerekként, nagyvárosi, zsidó, neurotikus (stb.) értelmiségiként hogyne szeretné a Nagy Almát, tudvalevőleg inszomniás is a tetejébe, azaz soha nem alszik. Azt azért tegyük hozzá, hogy a moziban valamikor a hetvenes évek végén járunk, és akkor azért más világ volt. Hogy az egyik legkedvesebb filmesem most mit gondol a városról és kire szavazott a nemrégiben lezajlott polgármester-választáson, azt persze nem tudhatjuk.

Tény viszont, hogy New York új polgármestere Zohran Mamdani. Harmincnégy éves, szocialista, demokrata színekben indult, amerikai–ugandai kettős állampolgár és muzulmán. Amerika természetesen nem New York, és Amerika jelenleg Trump-lázban ég, de ez azért kemény. Egy városállam elérkezett a csúcsra. Nagy valószínűséggel nehéz lesz überelni az öntökönlövésnek ezt a szintjét, bár amikor teljes gőzzel beindult a cancel culture–woke kerékpár, akkor is ezt gondoltuk.

Mamdani nem is lacafacázott sokat, sebtiben kijelentette, hogy New Yorkot a bevándorlók Mekkájává teszi (Mekka, érted Max, Mekka – hogy egy másik Woody Allen-gyöngyszemet, az Annie Hallt is beidézzük Wagnert behelyettesítve, de a felhangot meghagyva), és megválasztása után az első útja egy iszlám központba vezetett, ahol az egybegyűltek lelkes Allah akbar! skandálással fogadták. Tényleg, mi jöhet még? Elegáns mecsetek az ikertornyok helyén? Mamdani nem holmi ismeretlen üstökösként került New York élére, mozgalmas mozgalmi előélete van. Volt radikális BLM-tüntető, éhségsztrájkot folytatott Gázáért a Fehér Ház előtt.