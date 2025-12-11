Bajnokok LigájacsatárokMikel ArtetaszárnyalArsenalPremier League

A Liverpoolt másolják, nem is vitás, jelenleg melyik ma Európa legjobb csapata

Ki tudná feledni azt a menetelést, melyet éppen egy esztendeje mutatott be a Liverpool: élen a bajnokságban, élen a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Nos, a világ ezúttal is egy brit csapatot csodál, ugyanis az Arsenal lemásolva Szoboszlaiék 2024 őszén bemutatott teljesítményét, vezetik a Premier League-t és a BL-ben is az Ágyúsok hátát nézi a teljes mezőny. Ráadásul a csapat sérültjei kezdenek felépülni, az új igazolások egyértelműen beváltak eddig, a szerdán esti sima BL-sikernek – a Brugge ellen arattak 3-0-ás gyxőzelmet – például egy nyári szerzemény, Noni Madueke volt a hőse.

Molnár László
2025. 12. 11. 7:50
Jelenleg az Arsenalnál nincs erősebb csapat Európában
Jelenleg az Arsenalnál nincs erősebb csapat Európában Forrás: AFP/BEN STANSALL
Vélhetően a legszebb álmaiban gondolt csak arra Mikel Arteta, hogy az Ágyúsok karácsony felé közeledve mind a Premier League, mind pedig a Bajnokok Ligája alapszakaszának az élén állnak, ráadásul utóbbi esetben hat fordulót követően pontveszteség nélkül, mindössze egy gólt kapva. Az Arsenal menetelése egyértelműen a tavalyi Liverpoolt idézi, amikor Szoboszlai Dominikék hasonló teljesítménnyel és statisztikával álltak egy évvel ezelőtt a két sorozatban. Ám amíg a Vörösök akkor végig a legjobb csapatukkal állhattak ki a meccsekre, addig az Ágyúsoknál rengeteg a maródi vagy éppen felépülőben lévő alapember. Azaz, ha Arteta csapata kiegészül a visszatérőkkel, sokkal erősebbé válhat. Szerdán este a belga Club Brugge otthonában a duplázó Noni Madueke vezérletével nyert 3-0-ra a csapat, ezzel megőrizte makulátlan mérlegét.

Gabriel Martinelli (jobbra) gólja döntötte el végérvényesen az Arsenal javára a Brugge elleni Bajnokok Ligája-meccset
Gabriel Martinelli (jobbra) gólja döntötte el végérvényesen az Arsenal javára a Brugge elleni Bajnokok Ligája-meccset     Fotó: AFP/Ben Stansall

Az Arsenal uralja a bajnokságot és a BL-alapszakaszát

A Bajnokok Ligája új, nyolcfordulós alapszakasza ugyan még rengeteg fordulatot hozhat a hátralévő két körben, de egy dolog azonban már most biztos, a még mindig százszázalékos Arsenal már biztosította továbbjutását, sőt, nyugodtan kijelenthető, hogy ott van a tavaszi nyolcaddöntőben. A londoni Ágyúsok nemcsak a BL-ben, hanem a Premier League-ben is remekelnek – vezetik a bajnokságot 2 pont előnnyel a Manchester City előtt –, a szakértők szerint egyértelműen az Arsenal manapság Európa legjobb csapata.

Nos, a számok ezt igazolják, egészen parádés szezont fut eddig az Arsenal.

  • Premier League: 15 meccs, 10 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség
  • 33 pont (2 pont az előny a Manchester City előtt)
  • 28 rúgott gól, 9 kapott gól
  • Bajnokok Ligája: 6 meccs, 6 győzelem
  • 18 pont (már továbbjutott)
  • 17 rúgott gól, 1 kapott gól
  • Összesen: 21 meccs, 16 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség, 45-10 a gólkülönbség

Ami igazán meglepő a statisztikákban, az az, hogy a londoni klub a nyáron egyértelműen a támadószekcióját erősítette meg Gyökeres Viktor, Eberechi Eze és Noni Madueke leigazolásával – a három támadó a mostani idényben 14 gólt lőtt –, mégis a legnagyobb dicséret a 21 meccsen mindössze 10 gólt kapó védelmet illeti, David Raya ihletett formában véd, míg a védekező középpályás, Martín Zubimendi érkezésével igencsak stabil lett az Arsenal hátsó alakzata.

Ezúttal Madueke volt az Arsenal vezére

Szerda este az egyik új szerzemény, Madueke játszotta a főszerepet, aki duplázott a Brugge ellen. Különösen az első találata volt káprázatos, miután egy szólót követően hatalmas gólt ragasztott 18-20 méterről a belga kapu jobb felső sarkába. Maga Arteta is csak annyit mondott erről a találatról a BBC-nek, hogy hihetetlen, majd hozzátette, ez a gól az egyéni kvalitások és a varázslatos pillanatok egyvelege.

Nyáron a Chelsea-től 48,5 millió fontért – ez a mai árfolyamon 56 millió euró – érkező támadó igazolását néhány szurkoló a bajnokság kezdetekor még megkérdőjelezte, de ezek a hangok már régen a múltté. Madueke szeptemberben térdsérülést szenvedett, november végén tért vissza, és megszerezte első gólját az Arsenal színeiben a Bayern München elleni győzelem során, majd most duplázott.

– Azt hiszem, a minimum, amit a csapatomnak nyújtanom kell, azt most mutattam meg először. Az a célom, hogy folyamatosan meghatározó játékosa legyek a klub és a válogatott számára. Most bizonyítottam, hogy képes vagyok ezt a szintet elérni, és biztos vagyok abban, hogy az Arsenal képes lesz mindkét sorozatot megnyerni – mondta Madueke a BBC-nek a brugge-i győzelem után. 

Madueke és Martinelli góljaival simán nyerte a hatodik BL-meccsét is az Arsenal
Madueke és Martinelli góljaival simán nyerte a hatodik BL-meccsét is az Arsenal    Fotó: BBC/Getty Images

Ha mindenki egészséges, elképesztően erős az Arsenal kerete

Chris Sutton, a BBC Match of the Day szakértője és korábbi Chelsea-csatár úgy véli, Madueke egyre inkább egy igazán okos igazolásnak tűnik az Ágyúsok számára, aki megoldást nyújt a sérüléséből visszatérő, de a formáját kereső Bukayo Saka pótlására. A londoni csapat jelenleg 1,31 milliárd eurót ér a Transfermarkt adatai szerint, és a keret nemcsak sokat ér, hanem valóban roppant erős.

Mikel Artetának jelenleg azon sem kell idegeskednie, hogy Gyökeres, Kai Havertz és  Gabriel Jesus is lábadozik, illetve mostanában tér vissza a támadók közül, mert ilyenkor előveheti Maduekét vagy éppen Gabriel Martinellit – utóbbi szintén betalált a belgák ellen, ez már az 5. találata volt a BL-ben –, és ha a három említett maródi játékos, valamint a középpálya motorja, Martin Ödegaard is visszanyeri a formáját – a norvég is pályára lépett a Brugge ellen –, még szélesebb lehet majd Arteta taktikai fegyvertára.

 

 

 

