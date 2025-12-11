A Liverpoolt másolják, nem is vitás, jelenleg melyik ma Európa legjobb csapata

Vélhetően a legszebb álmaiban gondolt csak arra Mikel Arteta, hogy az Ágyúsok karácsony felé közeledve mind a Premier League, mind pedig a Bajnokok Ligája alapszakaszának az élén állnak, ráadásul utóbbi esetben hat fordulót követően pontveszteség nélkül, mindössze egy gólt kapva. Az Arsenal menetelése egyértelműen a tavalyi Liverpoolt idézi, amikor Szoboszlai Dominikék hasonló teljesítménnyel és statisztikával álltak egy évvel ezelőtt a két sorozatban. Ám amíg a Vörösök akkor végig a legjobb csapatukkal állhattak ki a meccsekre, addig az Ágyúsoknál rengeteg a maródi vagy éppen felépülőben lévő alapember. Azaz, ha Arteta csapata kiegészül a visszatérőkkel, sokkal erősebbé válhat. Szerdán este a belga Club Brugge otthonában a duplázó Noni Madueke vezérletével nyert 3-0-ra a csapat, ezzel megőrizte makulátlan mérlegét.
Az Arsenal uralja a bajnokságot és a BL-alapszakaszát
A Bajnokok Ligája új, nyolcfordulós alapszakasza ugyan még rengeteg fordulatot hozhat a hátralévő két körben, de egy dolog azonban már most biztos, a még mindig százszázalékos Arsenal már biztosította továbbjutását, sőt, nyugodtan kijelenthető, hogy ott van a tavaszi nyolcaddöntőben. A londoni Ágyúsok nemcsak a BL-ben, hanem a Premier League-ben is remekelnek – vezetik a bajnokságot 2 pont előnnyel a Manchester City előtt –, a szakértők szerint egyértelműen az Arsenal manapság Európa legjobb csapata.
Nos, a számok ezt igazolják, egészen parádés szezont fut eddig az Arsenal.
- Premier League: 15 meccs, 10 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség
- 33 pont (2 pont az előny a Manchester City előtt)
- 28 rúgott gól, 9 kapott gól
- Bajnokok Ligája: 6 meccs, 6 győzelem
- 18 pont (már továbbjutott)
- 17 rúgott gól, 1 kapott gól
- Összesen: 21 meccs, 16 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség, 45-10 a gólkülönbség
Ami igazán meglepő a statisztikákban, az az, hogy a londoni klub a nyáron egyértelműen a támadószekcióját erősítette meg Gyökeres Viktor, Eberechi Eze és Noni Madueke leigazolásával – a három támadó a mostani idényben 14 gólt lőtt –, mégis a legnagyobb dicséret a 21 meccsen mindössze 10 gólt kapó védelmet illeti, David Raya ihletett formában véd, míg a védekező középpályás, Martín Zubimendi érkezésével igencsak stabil lett az Arsenal hátsó alakzata.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!