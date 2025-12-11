A Liverpoolt másolják, nem is vitás, jelenleg melyik ma Európa legjobb csapata

Ezúttal Madueke volt az Arsenal vezére

Szerda este az egyik új szerzemény, Madueke játszotta a főszerepet, aki duplázott a Brugge ellen. Különösen az első találata volt káprázatos, miután egy szólót követően hatalmas gólt ragasztott 18-20 méterről a belga kapu jobb felső sarkába. Maga Arteta is csak annyit mondott erről a találatról a BBC-nek, hogy hihetetlen, majd hozzátette, ez a gól az egyéni kvalitások és a varázslatos pillanatok egyvelege.

Nyáron a Chelsea-től 48,5 millió fontért – ez a mai árfolyamon 56 millió euró – érkező támadó igazolását néhány szurkoló a bajnokság kezdetekor még megkérdőjelezte, de ezek a hangok már régen a múltté. Madueke szeptemberben térdsérülést szenvedett, november végén tért vissza, és megszerezte első gólját az Arsenal színeiben a Bayern München elleni győzelem során, majd most duplázott.

– Azt hiszem, a minimum, amit a csapatomnak nyújtanom kell, azt most mutattam meg először. Az a célom, hogy folyamatosan meghatározó játékosa legyek a klub és a válogatott számára. Most bizonyítottam, hogy képes vagyok ezt a szintet elérni, és biztos vagyok abban, hogy az Arsenal képes lesz mindkét sorozatot megnyerni – mondta Madueke a BBC-nek a brugge-i győzelem után.

Madueke és Martinelli góljaival simán nyerte a hatodik BL-meccsét is az Arsenal Fotó: BBC/Getty Images

Ha mindenki egészséges, elképesztően erős az Arsenal kerete

Chris Sutton, a BBC Match of the Day szakértője és korábbi Chelsea-csatár úgy véli, Madueke egyre inkább egy igazán okos igazolásnak tűnik az Ágyúsok számára, aki megoldást nyújt a sérüléséből visszatérő, de a formáját kereső Bukayo Saka pótlására. A londoni csapat jelenleg 1,31 milliárd eurót ér a Transfermarkt adatai szerint, és a keret nemcsak sokat ér, hanem valóban roppant erős.

Mikel Artetának jelenleg azon sem kell idegeskednie, hogy Gyökeres, Kai Havertz és Gabriel Jesus is lábadozik, illetve mostanában tér vissza a támadók közül, mert ilyenkor előveheti Maduekét vagy éppen Gabriel Martinellit – utóbbi szintén betalált a belgák ellen, ez már az 5. találata volt a BL-ben –, és ha a három említett maródi játékos, valamint a középpálya motorja, Martin Ödegaard is visszanyeri a formáját – a norvég is pályára lépett a Brugge ellen –, még szélesebb lehet majd Arteta taktikai fegyvertára.