ArsenalBajnokok LigájaMikel ArtetateljesítményPremier League

Dörögnek az Ágyúk, Gyökeres nélkül ért fel Európa csúcsára az Arsenal

A Bajnokok Ligája új, nyolcfordulós alapszakasza még rengeteg fordulatot hozhat a hátralévő három körben, de lassan azért kezd tisztulni a kép. Egy dolog azonban már most biztos, a még mindig százszázalékos Arsenal az első csapat, amely már biztosította továbbjutását. A londoni Ágyúsok nemcsak a BL-ben, hanem a Premier League-ben is remekelnek, a szakértők szerint egyértelműen az Arsenal manapság Európa legjobb csapata.

Molnár László
2025. 11. 27. 10:46
Jelenleg az Arsenalnál nincs erősebb csapat Európában
Jelenleg az Arsenalnál nincs erősebb csapat Európában Forrás: AFP/BEN STANSALL
Míg a BL régi csoportrendszerében öt forduló után gyakran már ismertük a kieséses szakaszba jutó csapatok többségét, az új, nyolcfordulós alapszakasz sokkal kiszámíthatatlanabb. Noha már évek óta számítani lehetett az Arsenal kiugró teljesítményére – tavaly például a Real Madridot kiejtve egészen az elődöntőig meneteltek az Ágyúsok –, az azért vélhetően sokakat meglepett, hogy a Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulóját követően az Arsenal az egyetlen olyan csapat, amely már három körrel a vége előtt bebiztosította a továbbjutását az egyenes kieséses szakaszba. A londoni klub már tavaly sem szerepelt rosszul az alapszakaszban, hiszen a 4. helyen azonnal a nyolcaddöntőbe jutott – hat győzelem mellett egy-egy döntetlen és vereség volt aa mérleg –, ám idén egyszerűen legyőzhetetlenek, hiszen mind az öt meccsüket megnyerték, és mindössze egy gólt kaptak, azt is szerdán este a 3-1-re megnyert Bayern München elleni találkozón, amely előtt a bajorok szintén hibátlanok voltak még a BL-ben.

Eberechi Eze az Arsenal egyik ékköve, remekül játszik a nyáron igazolt támadó
Eberechi Eze az Arsenal egyik ékköve, remekül játszik a nyáron igazolt támadó (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Nincs jobb csapat ma Európában, mint az Arsenal

Mikel Arteta szerint a Bayern München Európa legjobb csapata, de miután egészen simán legyőzték őket az Ágyúsok – ezzel egy 2015-ig visszanyúló, ötmeccses nyeretlenségi sorozatnak vetettek véget a bajorok ellen –, és ezzel megőrizték százszázalékos Bajnokok Ligája-mérlegüket, innentől kezdve akkor kijelenthető, hogy az Arsenal átvette a bajorok helyét, és mind a Premier League-ben, mind a BL-ben komoly esélyeik vannak a végső sikerre? Nos, a számok ezt igazolják, egészen parádés szezont fut eddig az Arsenal.

  • Premier League: 12 meccs, 9 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség
  • 29 pont (6 pont az előny a Chelsea előtt)
  • 24 rúgott gól, 4 kapott gól
  • Bajnokok Ligája: 5 meccs, 5 győzelem
  • 15 pont (már továbbjutott)
  • 14 rúgott gól, 1 kapott gól
  • Összesen: 17 meccs, 14 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség, 38-5 a gólkülönbség

Ami igazán meglepő a statisztikákban, az az, hogy a londoni klub a nyáron egyértelműen a támadószekcióját erősítette meg Gyökeres Viktor, Eberechi Eze és Noni Madueke leigazolásával – a három támadó a mostani idényben 12 gólt lőtt –, mégis a legnagyobb dicséret a 17 meccsen mindössze 5 gólt kapó védelmet illeti, David Raya ihletett formában véd, míg a védekező középpályás, Martín Zubimendi érkezésével igencsak stabil lett az Arsenal hátsó alakzata.

A Tottenhamet kivégezte legutóbb az Arsenal a Premier League-ben, hétvégén jön a Chelsea elleni újabb londoni rangadó

A londoni Ágyúsok megbízhatóan játszanak, nincsenek kilengéseik

Nagyon úgy néz ki, hogy ebben a szezonban az Arsenal végre-valahára olyan trófeát nyerhet, amire már nagyon vágyik a szurkolóival együtt: a BL-trófea és a bajnoki cím. Mikel Arteta megtalálta a legjobb taktikát a csapatának, akik eddig egészen magas átlagszinten teljesítenek a találkozóikon.

– Megvan az önbizalma a csapatnak, és a szurkolók is hisznek az Arsenalban. Állandóan érezni lehet, hogy amikor a pályára lépnek, szinte forr a levegő.  Lehetnek olyan szakaszok egy-egy meccsen, ahol nem játszanak túl jól, de az alapok megvannak, így nem süllyednek egy bizonyos szint alá. Ez a nagy különbség a mostani és a korábbi Arsenal között, ugyanis utóbbi esetében voltak briliáns villanásai a csapatnak, de aztán voltak meccsek, ahol teljes csődöt jelentettek. Most ezt nem látjuk, inkább az a jellemző, hogy a tízes skálán a teljesítmény minimum eléri a hetest, nem egyszer a kilencest is – mondta Matthew Upson, az Arsenal és az angol válogatott korábbi védője a BBC Radio 5Live-nak.

A csapat sikeredzője, Mikel Arteta sem fukarkodott a dicséretekkel, ám megmutatta, miért is tart itt a csapata: máris a hétvégi londoni nagy rangadóra, a Chelsea elleni idegenbeli bajnokira készíti a csapatát, és az eddigi sikereket szerda este le is zárta.

Joggal tapsol Mikel Arteta, ebben az idényben egészen parádés teljesítményt nyújt az Arsenal
Joggal tapsol Mikel Arteta, ebben az idényben egészen parádés teljesítményt nyújt az Arsenal (Fotó: AFP/Peter Powell)

– Először is, meg kell dicsérnem a játékosainkat, mert szerintem hihetetlen meccset játszottak Európa legjobb csapata ellen. Egyénileg is fantasztikusak voltunk, hogy megoldottuk az előre kidolgozott taktikát. Nagyon keményen dolgozunk minden egyes meccsre való felkészülés során, ugyanis tudjuk, hogy a különbségek nagyon kicsik a csapatok között. Nagyon jól kezdtük a hetet a Spurs ellen, itthon nyertünk. Szerdán egy újabb hatalmas győzelem volt, de ennyi. Hazament mindenki, evett egy finom vacsorát, csütörtöktől elkezdjük a felkészülést a Chelsea ellen a Stamford Bridge-i nagy rangadóra – jelentette ki Arteta.

Az Arsenal középpályása, Declan Rice, akit az UEFA a Bayern elleni mérkőzés legjobbjának választott, szintén úgy érezte, hogy ez nagy lépés az Arsenal számára, mivel 2020 óta először szeretnének trófeát nyerni.

Nézzük meg a Bayern Münchent ebben a szezonban, ők Európa legjobb csapata. Taktikailag valószínűleg ez volt a legnehezebb meccs, amit ebben a szezonban játszottunk. Annyira, de annyira jól csinálják, ám szerda este kiemelkedőek voltunk. Különleges este volt. Most végre valóra válthatjuk az álmainkat, mert több vezére is van a csapatnak. Egyszerre csak egy meccset veszünk, éhesek vagyunk a sikerre, mindig nyerni akarunk. Hosszú út áll előttünk, ne ragadtassuk el magunkat

– fogalmazott Rice.

Elképesztően erős az Arsenal kerete

A londoni csapat jelenleg 1,31 milliárd eurót ér a Transfermarkt adatai szerint, és a keret nemcsak sokat ér, hanem valóban roppant erős. 

Mikel Artetának jelenleg azon sem kell idegeskednie, hogy Gyökeres, Kai Havertz és Gabriel Jesus is sérült a támadók közül, mert ilyenkor előveheti Maduekét vagy éppen Gabriel Martinellit – mindketten betaláltak a Bayern ellen, utóbbinak ez már a 4. találata volt a BL-ben –, 

és ha a három említett maródi játékos, valamint a középpálya motorja, Martin Ödegaard visszatérhet, még szélesebb lehet Arteta taktikai fegyvertára.

– Az Arsenal kispadja minden téren remekel, frissesség és minőség tekintetében is. Több játékosról beszélünk, akik beállnak és hatással vannak a csapatra. Mindannyian a kezdő pozícióért küzdenek, és szerintem ez a kulcs a sikerekhez. Mikel Arteta minden játékosát egy irányba húzza, a cél a Premier League-győzelem és a lehető legmesszebbre jutás a Bajnokok Ligájában – állította Upson.

A Bajnokok Ligája alapszakaszának többi találkozójáról és a tabella jelenlegi állásáról itt olvashat.

