Dörögnek az Ágyúk, Gyökeres nélkül ért fel Európa csúcsára az Arsenal

Míg a BL régi csoportrendszerében öt forduló után gyakran már ismertük a kieséses szakaszba jutó csapatok többségét, az új, nyolcfordulós alapszakasz sokkal kiszámíthatatlanabb. Noha már évek óta számítani lehetett az Arsenal kiugró teljesítményére – tavaly például a Real Madridot kiejtve egészen az elődöntőig meneteltek az Ágyúsok –, az azért vélhetően sokakat meglepett, hogy a Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulóját követően az Arsenal az egyetlen olyan csapat, amely már három körrel a vége előtt bebiztosította a továbbjutását az egyenes kieséses szakaszba. A londoni klub már tavaly sem szerepelt rosszul az alapszakaszban, hiszen a 4. helyen azonnal a nyolcaddöntőbe jutott – hat győzelem mellett egy-egy döntetlen és vereség volt aa mérleg –, ám idén egyszerűen legyőzhetetlenek, hiszen mind az öt meccsüket megnyerték, és mindössze egy gólt kaptak, azt is szerdán este a 3-1-re megnyert Bayern München elleni találkozón, amely előtt a bajorok szintén hibátlanok voltak még a BL-ben.

Eberechi Eze az Arsenal egyik ékköve, remekül játszik a nyáron igazolt támadó (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Nincs jobb csapat ma Európában, mint az Arsenal

Mikel Arteta szerint a Bayern München Európa legjobb csapata, de miután egészen simán legyőzték őket az Ágyúsok – ezzel egy 2015-ig visszanyúló, ötmeccses nyeretlenségi sorozatnak vetettek véget a bajorok ellen –, és ezzel megőrizték százszázalékos Bajnokok Ligája-mérlegüket, innentől kezdve akkor kijelenthető, hogy az Arsenal átvette a bajorok helyét, és mind a Premier League-ben, mind a BL-ben komoly esélyeik vannak a végső sikerre? Nos, a számok ezt igazolják, egészen parádés szezont fut eddig az Arsenal.

Premier League: 12 meccs, 9 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség

29 pont (6 pont az előny a Chelsea előtt)

24 rúgott gól, 4 kapott gól

Bajnokok Ligája: 5 meccs, 5 győzelem

15 pont (már továbbjutott)

14 rúgott gól, 1 kapott gól

Összesen: 17 meccs, 14 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség, 38-5 a gólkülönbség

Ami igazán meglepő a statisztikákban, az az, hogy a londoni klub a nyáron egyértelműen a támadószekcióját erősítette meg Gyökeres Viktor, Eberechi Eze és Noni Madueke leigazolásával – a három támadó a mostani idényben 12 gólt lőtt –, mégis a legnagyobb dicséret a 17 meccsen mindössze 5 gólt kapó védelmet illeti, David Raya ihletett formában véd, míg a védekező középpályás, Martín Zubimendi érkezésével igencsak stabil lett az Arsenal hátsó alakzata.