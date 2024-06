Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo a két véglet, megdőlhet a magyar Eb-csúcs

2022 végén, visszavonulása után jelentette be, hogy lesz a magyar válogatott új csapatkapitánya. Sok esetben a karszalag egy idősebb, rutinos vezéregyéniséghez kerül, Szoboszlai viszont éppen csak betöltötte addigra a 22. életévét. Azóta bizonyított, hogy rászolgált a bizalomra, az Európa-bajnokság előtt viszont újra szembesülünk vele, mennyire szokatlan volt a döntés. Szoboszlai Dominik a foci Eb legfiatalabb csapatkapitánya lesz, 23 éves és 233 napos lesz a torna nyitónapján. A másik véglet 39 évesen és 130 naposan ő lesz az Európa-bajnokság legidősebb csapatkapitánya.

Cristiano Ronaldo hatodik foci Eb-jén a legidősebb csapatkapitány lesz (Fotó: AFP/Miguel Riopa)

Szoboszlai mellett még három harmincévesnél fiatalabb csapatkapitány lesz az Eb-n, s különös módon mindannyian a PSG-ben töltötték az előző szezont: az egyaránt 25 éves Gianluigi Donnarumma (Olaszország) és (Franciaország), valamint a 29 esztendős Milan Skriniar (Szlovákia). A Paris Saint-Germain mellett a Liverpool is három csapatkapitányt ad a tornára, Szoboszlai mellett a hollandoknál a mieinkkel egy csoportban szereplő skótoknál Andy Robertson viseli a karszalagot.

Cristiano Ronaldo útja rögös lenne Szoboszlai Dominiknak

Ronaldo az első futballista, aki hat Európa-bajnokságon is keretbe került, s minden bizonnyal ezúttal is pályára lép majd. Hat Eb húsz évet jelent a csúcs közelében, s még a balszerencse elkerülésére is szükség van. A portugál zseni egyetlen tornát sem sérülés miatt, mint három éve Szoboszlai, aki a szombati, Izrael elleni meccsen is kissé ráijesztett a magyar szurkolókra.